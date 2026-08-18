Conexões Produtivas chega ao Recife para debater competitividade da indústria pernambucana

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Agenda nacional da ABDI e da ApexBrasil reúne ministro do MDIC, empresários e governo nesta quinta-feira (20), na sede da FIEPE, no Recife (PE)

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A agenda nacional Conexões Produtivas, batizada de Oportunidades para o Desenvolvimento da Indústria Brasileira, chega ao Recife na quinta-feira (20) para reunir representantes do setor produtivo, entidades empresariais e governo em torno dos desafios e das oportunidades para o fortalecimento da indústria pernambucana. O evento tem a participação do ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa.

O encontro vai debater estratégias para ampliar a competitividade do estado, atrair investimentos, estimular exportações e fortalecer setores que têm papel relevante na economia regional. Na pauta estarão os impactos das novas medidas tarifárias adotadas pelos Estados Unidos, as perspectivas do acordo entre Mercosul e União Europeia e as oportunidades que se abrem para Pernambuco diante das transformações nas relações comerciais globais, especialmente em áreas como logística, agroindústria, transição energética e comércio exterior.

Segundo o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Olavo Noleto, as vocações produtivas de Pernambuco, da logística à agroexportação e à transição energética, estarão no centro dos debates do encontro.

"Ao chegar a Pernambuco, o Conexões Produtivas reforça seu compromisso de ouvir quem produz, investir no diálogo e conectar oportunidades. Queremos construir soluções alinhadas à realidade do estado e fortalecer os setores que impulsionam o desenvolvimento regional", afirma Noleto.

Abertura oficial

No Recife, a programação começa às 14h20, com solenidade de abertura reunindo o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), Bruno Veloso, o presidente da ApexBrasil, Laudemir Muller, e o presidente da ABDI, Olavo Noleto. Na sequência, representantes da indústria pernambucana participam de uma escuta setorial voltada à identificação de demandas, oportunidades e desafios para o fortalecimento da competitividade no estado.

Ao longo da tarde, o MDIC, por meio da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e da Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços (SDIC), além da ApexBrasil, do BNDES e da ABDI, apresenta iniciativas e instrumentos voltados à ampliação das exportações, à atração de investimentos, ao acesso ao crédito e ao fortalecimento da base produtiva pernambucana.

Roteiro nacional

Realizada pela ABDI e pela ApexBrasil, a agenda já passou por São Paulo, Itajaí (SC), Rio Branco (AC) e Fortaleza (CE), promovendo o intercâmbio de experiências e a construção de soluções voltadas ao aumento da competitividade da indústria em diferentes regiões do país.

Segundo dados do IBGE, a indústria respondeu por cerca de 20,5% do PIB brasileiro em 2025, com valor adicionado estimado em R$ 2,6 trilhões. É nesse contexto que a iniciativa coloca em debate temas como competitividade, inovação, produtividade, ambiente de negócios e inserção internacional.

Foco local

A edição de Recife terá foco em temas relacionados às características e aos desafios da economia pernambucana. Entre os assuntos destacados estão a articulação entre os complexos industriais do estado, como Suape, e os setores automotivo e de saúde, além dos arranjos produtivos locais, especialmente no Agreste.

A agenda também vai debater internacionalização e atração de investimentos, com destaque à posição logística do estado, além das oportunidades de exportação a partir do Porto de Suape e da agricultura irrigada do Vale do São Francisco.

Outro eixo das discussões será o acesso a linhas de financiamento voltadas à diversificação produtiva, à formalização de arranjos produtivos locais e a iniciativas de transição energética no Sertão pernambucano.

Programação completa

O evento começa às 14h, com credenciamento e welcome coffee, seguido de coletiva de imprensa às 14h10. A abertura institucional está marcada para 14h30, com Bruno Veloso (FIEPE), Laudemir Muller (ApexBrasil) e Olavo Noleto (ABDI).

Às 15h, o ministro Márcio Elias Rosa apresenta a palestra "Do Tarifaço às Novas Oportunidades", sobre a estratégia do Brasil para expandir mercados e fortalecer a indústria. Meia hora depois, lideranças empresariais locais compartilham experiências e desafios para ampliar a inserção internacional das empresas pernambucanas.

A partir das 15h50, o evento tem uma série de painéis temáticos. Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do MDIC, fala sobre acordos comerciais e oportunidades para empresas pernambucanas. Uallace Moreira Lima, secretário de Indústria, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC, aborda o lugar de Pernambuco na Nova Indústria Brasil.

Na sequência, Igor Gomes, gerente de Inteligência de Mercado da ApexBrasil, discute estratégias para expandir mercados e atrair investimentos. Ana Paula Bernardino, gerente da área de Comércio Exterior do BNDES, trata do crédito para expansão dos negócios. Isabela Gaya, gerente da Unidade de Difusão de Tecnologias da ABDI, fecha os painéis com a estratégia da agência para a Indústria 4.0. O encerramento está previsto para 17h.

Serviço:

O Conexões Produtivas - Edição Recife

Data: Quinta-feira (20)

Horário: a partir das 14h

Local: Sede da FIEPE, na Avenida Cruz Cabugá, 767, no Santo Amaro

Realização: ABDI e da ApexBrasil

Mais informações e inscrições: www.abdi.com.br/conexoesprodutivas.