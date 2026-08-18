BNDES lança 6º ciclo de chamada para apoio a projetos nas periferias urbanas do país

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Chamada aberta nesta terça-feira prevê apoio via instituições parceiras a subprojetos entre R$ 500 mil e R$ 2 milhões, com inscrições até dezembro

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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu nesta terça-feira (18) o 6º ciclo do programa BNDES Periferias, com o lançamento da chamada BNDES Periferias em Rede. A nova modalidade vai financiar projetos de organizações de base periférica em favelas e comunidades urbanas de todo o país, dessa vez por meio de instituições parceiras que farão a ponte entre o banco e os territórios.

A proposta é ampliar a capilaridade do apoio e facilitar o acesso de organizações locais de menor porte, que historicamente têm mais dificuldade de chegar sozinhas a um edital do BNDES. As propostas podem ser apresentadas de 18 de agosto a 4 de dezembro.

Quem participa

Podem apresentar propostas pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Cada projeto precisa ter valor mínimo de R$ 20 milhões, somando recursos do BNDES e contrapartida, e reunir pelo menos dez subprojetos nos territórios.

Os subprojetos executados nas comunidades terão valores entre R$ 500 mil e R$ 2 milhões. Precisam vir de organizações de base periférica urbana com pelo menos dois anos de atuação, formalmente constituídas no momento da seleção, e podem contemplar fortalecimento de empreendedores, economia do cuidado e iniciativas de economia verde e resiliência climática.

Como funciona

O desenho separa as funções entre dois tipos de organização. As instituições parceiras respondem pela relação com o BNDES, pelo acompanhamento físico e financeiro dos projetos e pela prestação de contas consolidada, além de poder apoiar o desenvolvimento institucional das organizações periféricas participantes.

Já as organizações de base local ficam responsáveis pelo planejamento e pela execução dos subprojetos nos territórios, assim como pela prestação de contas e pelos relatórios de suas próprias ações.

A fatia bancada pelo BNDES varia de 50% a 90% do valor total, a depender da capacidade financeira da instituição proponente. Organizações com receita livre média anual, nos últimos três anos, superior ao orçamento total do projeto entram na faixa de até 50%. As demais podem chegar a 90% de participação do banco. As instituições parceiras podem apresentar uma carteira já definida de subprojetos ou selecionar as organizações locais por meio de chamadas públicas.

"São cerca de 16 milhões de brasileiros vivendo em favelas e periferias, e o BNDES precisa chegar a esses territórios e apoiar quem mais precisa. Essa atuação é também um aprendizado para o Banco e para as organizações locais, com rigor técnico, transparência e prestação de contas. O objetivo é ampliar oportunidades de geração de emprego e renda, fortalecer o empreendedorismo e apoiar iniciativas que tornem as comunidades mais preparadas para enfrentar os efeitos da mudança do clima", diz o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Balanço geral

As ações do BNDES voltadas a favelas e comunidades urbanas somam hoje 30 operações em carteira, entre contratadas, aprovadas e em análise. O montante chega a R$ 226 milhões, sendo R$ 159,4 milhões em recursos do BNDES e R$ 66,4 milhões em contrapartidas. As diferentes chamadas e editais já receberam 308 propostas.

Considerando apenas as 15 operações contratadas ou aprovadas, os projetos preveem atuação em pelo menos 122 favelas e comunidades urbanas, com a capacitação de 11.303 empreendedores entre os resultados esperados. O programa também prevê R$ 18,8 milhões em capital semente para 4.340 empreendedores periféricos, circulação anual de 63.260 pessoas pelos polos apoiados e apoio ao desenvolvimento institucional de 167 organizações periféricas do Norte e do Nordeste.

"Esse desenho permite combinar a capacidade de organizações com maior estrutura de gestão com o conhecimento e a atuação das organizações que estão diretamente nos territórios. A ideia é ampliar o acesso aos recursos e, ao mesmo tempo, preservar o protagonismo local na definição e na execução dos projetos", afirma a diretora do BNDES Tereza Campello.

"A atuação nas periferias trouxe para o BNDES o desafio de adaptar processos e instrumentos construídos historicamente para outros tipos de projetos. Foi necessário aprender, dialogar com as organizações e construir soluções conjuntamente. Hoje, com projetos já em execução, esse aprendizado continua e ajuda o Banco a aperfeiçoar sua forma de chegar aos diferentes territórios", diz a diretora de Pessoas, TI e Operações do BNDES, Helena Tenorio.

Organizações parceiras

O 6º ciclo foi lançado durante encontro na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, que reuniu representantes de organizações envolvidas nos ciclos anteriores. A programação trouxe o balanço da iniciativa e debates sobre o papel dos polos nos territórios, desenvolvimento institucional, relacionamento com organizações da sociedade civil locais, desafios enfrentados nos territórios e perspectivas para os próximos ciclos.

Participaram do encontro representantes de entidades parceiras do banco como Instituto Consulado da Mulher, Instituto Empreende Aí, Centro de Integração Empresa-Escola do Estado do Rio de Janeiro (CIEE-RIO), Instituto Ekloos, UNAS Heliópolis e Região, Softex, Instituto Meio, Instituto Padre Vilson Groh, Redes da Maré, Redeh/SocialTec, Casa do Menor São Miguel Arcanjo, Instituto Phi, Associação Redes de Desenvolvimento da Maré, Associação A Banca, Fala Roça e Instituto Comunitário da Grande Florianópolis (ICOM).

Vozes locais

"Nossa parceria com o Banco é o Favela Empodera, que atende mulheres que vivem em periferias e comunidades urbanas de Manaus, entre elas mães, mulheres pretas, indígenas e mulheres trans. O projeto prevê capacitação para geração de renda e inserção no empreendedorismo, com ações voltadas também às famílias e às comunidades onde essas mulheres vivem", diz Isabela Campello, da Softex.

"Nossa visão é criar em Heliópolis um espaço comunitário de tecnologia e inovação, com oportunidades de formação, emprego e renda para quem vive no território. A ideia é que a própria favela participe da construção dessas soluções. Ao mesmo tempo, o acesso a editais ainda envolve desafios de linguagem, documentação e estrutura administrativa, especialmente para organizações menores", diz Bárbara Pinto, da UNAS Heliópolis e Região.

"Muitos dos jovens que atendemos vivem longe das áreas com maior oferta de trabalho, o que cria obstáculos adicionais para sua inserção profissional. O projeto prevê apoiar 100 jovens na criação de seus próprios negócios, ampliando as possibilidades de geração de renda para eles e também para outras pessoas das comunidades", afirma Lucia Inês da Silva, presidente da Casa do Menor São Miguel Arcanjo.

"Nosso projeto reúne diferentes frentes que já existem na Maré, como a Casa das Mulheres, o Armazém Elos Maré e o laboratório colaborativo voltado à tecnologia e inovação. Também prevê atualizar o censo de empreendimentos do território, apoiar negócios de gastronomia e fortalecer ações de segurança alimentar, articulando produção de conhecimento e desenvolvimento econômico local", diz Gisele Martins, da Redes da Maré.

Oficina on-line

A programação de lançamento continua nesta quarta-feira (19), com a Oficina BNDES Periferias em Rede, 6º Ciclo, realizada on-line, das 15h às 17h. O encontro vai apresentar informações e orientações sobre a nova chamada aos interessados em participar. O link da sala virtual será enviado aos inscritos.

Mais informações sobre a chamada e as condições para apresentação de propostas estão disponíveis no site do BNDES (bndes.gov.br/periferias).