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Economia | Notícia

Pernambuco tem o segundo maior número de empresas inadimplentes do Nordeste em junho

Estado fechou junho com 216,3 mil CNPJs negativados, atrás apenas da Bahia; Nordeste somou R$ 19,7 bilhões em dívidas, aponta a Serasa Experian

Por JC Publicado em 17/08/2026 às 17:03
Bahia, Pernambuco e Ceará concentram os piores índices de inadimplência empresarial do Nordeste em junho
Bahia, Pernambuco e Ceará concentram os piores índices de inadimplência empresarial do Nordeste em junho - Divulgação

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Pernambuco encerrou junho com 216.291 empresas inadimplentes, o segundo maior número entre os estados do Nordeste. O estado fica atrás apenas da Bahia, que lidera a região com 332.416 CNPJs negativados.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (17) pelo Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, que mede mensalmente a situação financeira das companhias brasileiras.

O Ceará aparece na terceira posição regional, com 193.396 empresas negativadas. Ao todo, o Nordeste somou 1.205.713 empresas inadimplentes em junho, com 6.460.335 dívidas em atraso, que totalizaram cerca de R$ 19,7 bilhões.

Uma empresa entra nessa contagem quando deixa de pagar um compromisso financeiro vencido e o credor comunica formalmente o não pagamento à Serasa, até o último dia do mês de referência.

Dívida média

Apesar de não liderar em volume de empresas negativadas, o Rio Grande do Norte teve a maior dívida média por empresa do Nordeste em junho, de R$ 22.083,24. O estado também registrou o maior ticket médio da região, de R$ 3.536,36.

No Brasil, o número de empresas inadimplentes cresceu em junho e superou pela primeira vez a marca de 9,1 milhões de CNPJs, o maior patamar da série histórica do indicador. O volume financeiro das dívidas negativadas chegou a R$ 232,9 bilhões no período.

Em média, cada empresa inadimplente no país acumulou 7,3 contas em atraso, com dívida média de R$ 25.508,96 e ticket médio de R$ 3.515,77. O Sudeste concentrou o maior volume de empresas negativadas, puxado por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, refletindo o peso econômico e a maior densidade empresarial da região.

Para a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, o fechamento do primeiro semestre confirma a continuidade de um ambiente desafiador para as empresas brasileiras. "Os dados mostram que a inadimplência segue avançando mesmo após o início do ciclo de cortes da Selic. Isso acontece porque as condições financeiras continuam bastante restritivas e os juros permanecem elevados em termos históricos, limitando uma melhora mais consistente do mercado de crédito. Ao mesmo tempo, a atividade econômica começa a apresentar uma desaceleração mais evidente, reduzindo o ritmo de geração de receita das empresas justamente em um momento em que muitas ainda enfrentam dificuldades para reorganizar seus passivos e recompor o fluxo de caixa", afirma.

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Setores afetados

Do total de empresas negativadas em junho, 55,7% pertenciam ao setor de Serviços. Na sequência apareceram Comércio, com 32,2%, Indústria, com 8,0%, e o setor Primário, com 0,9%.

"A composição das dívidas reforça que muitas empresas continuam recorrendo ao crédito para sustentar a operação e administrar o capital de giro, e não necessariamente para investir ou expandir os negócios. Em um ambiente de crédito mais seletivo, reorganizar esses compromissos financeiros se torna mais difícil, o que prolonga o processo de regularização e contribui para a manutenção de um estoque elevado de inadimplência", explica Camila.

Origem financeira

Em relação à origem das dívidas, o maior peso permaneceu com o próprio setor de Serviços, com 31,6%, seguido por Bancos e Cartões, com 19,5%. Depois vieram Cooperativas, com 8,4%, Utilities, com 6,9%, e Telefonia, com 6,0%.

"Quando observamos a composição das dívidas, percebemos que boa parte da inadimplência empresarial continua ligada às necessidades de financiamento da própria operação. Em um ambiente de crédito restritivo, administrar essas obrigações torna-se mais complexo, especialmente para empresas que dependem de capital de giro para manter suas atividades", explica Camila.

Pequenos negócios

As micro e pequenas empresas seguiram concentrando a maior parte da inadimplência no país, com 8,6 milhões de CNPJs negativados em junho. O grupo acumulou 59,7 milhões de dívidas, que somaram R$ 201,4 bilhões.

Em média, cada micro e pequena empresa teve 6,9 contas inadimplidas, com dívida média de R$ 23.181,56 e ticket médio de R$ 3.370,47.

"O quadro das micro e pequenas empresas continua sendo o mais preocupante, porque estamos falando de negócios que acumulam, em média, quase sete pendências financeiras simultaneamente. Para empresas desse porte, esse volume de compromissos representa uma pressão significativa sobre o fluxo de caixa e reduz a capacidade de investimento e de crescimento. Em um cenário em que os juros permanecem elevados e a desaceleração econômica tende a ganhar intensidade no segundo semestre, a gestão financeira passa a ser ainda mais decisiva para preservar a sustentabilidade dos negócios", conclui Camila Abdelmalack.

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