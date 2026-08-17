Jornalista pernambucana fica entre as dez melhores em premiação internacional de gestão e inovação
Empreendedora defende que o atrito entre diferentes sistemas culturais é uma fonte vital de inovação, cabendo às lideranças traduzir divergências
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Natural do Recife, a jornalista e empreendedora Anna da Rocha, fundadora da consultoria LakeLab, embarca para Viena, na Áustria, em novembro. Ela garantiu a 8ª colocação na categoria profissional do Peter Drucker Challenge 2026, uma das principais competições internacionais de ensaios sobre gestão, liderança e inovação. O resultado foi alcançado em uma disputa que reuniu 849 participantes de 74 países.
Com o destaque na premiação, Anna representará o Brasil no Global Peter Drucker Forum, marcado para os dias 4 e 5 de novembro no Palácio de Hofburg. A edição deste ano propôs o tema "Cultura entre Tradição e Mudança", incentivando uma reflexão sobre como os aspectos culturais podem, ao mesmo tempo, unir, separar, manter tradições e abrir caminhos para transformações.
No ensaio intitulado "Cultural Friction as a Source of Innovation: Why Do Leaders Need to Learn to Translate Between Systems?", a empreendedora defende que o atrito entre diferentes sistemas culturais é uma fonte vital de inovação, cabendo às lideranças a capacidade de traduzir e integrar essas divergências. Em sua argumentação, Anna utilizou vivências pessoais e referências locais, citando a relação de sua tia-avó com a tecnologia, a sabedoria de agricultores familiares do interior pernambucano e a força criativa do movimento Manguebeat e do Porto Digital.
"É uma competição que valoriza vozes de jovens do mundo inteiro, especialmente do Sul Global, o que torna o encontro extremamente rico pela diversidade de perspectivas. Sinto-me orgulhosa, mas, principalmente, honrada por dividir esse momento com pessoas tão talentosas", afirma Anna.
Promovido anualmente pela Drucker Society Europe em conjunto com o Global Peter Drucker Forum, o concurso convida estudantes e profissionais de todo o mundo a pensar desafios contemporâneos sob a ótica do legado de Peter Drucker. O texto completo escrito pela recifense já está disponível para leitura no site oficial da competição.