Recife ganha espaço de apoio para motoristas e entregadores de aplicativo
Unidade foi inaugurada nesta sexta-feira (14), no Pina, e conta com banheiros, chuveiro, área de descanso, copa e bicicletário
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Um espaço destinado a motoristas e entregadores que trabalham por aplicativo foi inaugurado nesta sexta-feira (14), na Avenida Domingos Ferreira, no Pina, na Zona Sul do Recife. O local oferece estrutura para higiene, descanso, alimentação e convivência durante a jornada de trabalho.
O ponto de apoio, chamado Parada Certa, foi instalado a partir de uma parceria entre a Secretaria-Geral da Presidência da República, a Fundação Banco do Brasil e o Governo de Pernambuco. O terreno foi cedido gratuitamente pela Pernambuco Participações e Investimentos S.A. (Perpart), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).
A unidade é a terceira instalada pelo projeto no país e a segunda no Nordeste. Antes do Recife, foram inaugurados espaços em São Bernardo do Campo (SP) e Natal (RN). A execução da unidade pernambucana fica a cargo do Instituto Interelos.
O que o espaço oferece
A estrutura funciona em dois contêineres adaptados. Um deles concentra os banheiros masculino, feminino e acessível, além de um chuveiro adaptado. O outro reúne área de convivência e descanso, copa e sala para atividades formativas e reuniões.
O espaço também possui tomadas para recarga de celulares, área externa, estacionamento para quatro veículos e bicicletário.
Segundo dados do IBGE de 2024 citados pelo projeto, 1,7 milhão de trabalhadores plataformizados no país têm jornada média de 44,8 horas semanais. A taxa de informalidade entre esses profissionais é superior a 71%.
Durante a inauguração, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, afirmou que a iniciativa busca oferecer melhores condições aos trabalhadores.
“O Parada Certa vai ajudar a garantir a dignidade dos motoristas e entregadores do Recife”, disse.
O Governo Federal prevê a instalação de outros pontos de apoio para trabalhadores por aplicativo em diferentes regiões do país.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Serviço
Parada Certa
Avenida Domingos Ferreira, 122, Pina, Recife
Segunda a sexta: 10h às 19h
Sábado: 10h às 12h