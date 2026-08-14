Recife ganha espaço de apoio para motoristas e entregadores de aplicativo

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Unidade foi inaugurada nesta sexta-feira (14), no Pina, e conta com banheiros, chuveiro, área de descanso, copa e bicicletário

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Um espaço destinado a motoristas e entregadores que trabalham por aplicativo foi inaugurado nesta sexta-feira (14), na Avenida Domingos Ferreira, no Pina, na Zona Sul do Recife. O local oferece estrutura para higiene, descanso, alimentação e convivência durante a jornada de trabalho.

O ponto de apoio, chamado Parada Certa, foi instalado a partir de uma parceria entre a Secretaria-Geral da Presidência da República, a Fundação Banco do Brasil e o Governo de Pernambuco. O terreno foi cedido gratuitamente pela Pernambuco Participações e Investimentos S.A. (Perpart), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

A unidade é a terceira instalada pelo projeto no país e a segunda no Nordeste. Antes do Recife, foram inaugurados espaços em São Bernardo do Campo (SP) e Natal (RN). A execução da unidade pernambucana fica a cargo do Instituto Interelos.

O que o espaço oferece

A estrutura funciona em dois contêineres adaptados. Um deles concentra os banheiros masculino, feminino e acessível, além de um chuveiro adaptado. O outro reúne área de convivência e descanso, copa e sala para atividades formativas e reuniões.

O espaço também possui tomadas para recarga de celulares, área externa, estacionamento para quatro veículos e bicicletário.

Segundo dados do IBGE de 2024 citados pelo projeto, 1,7 milhão de trabalhadores plataformizados no país têm jornada média de 44,8 horas semanais. A taxa de informalidade entre esses profissionais é superior a 71%.

Durante a inauguração, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, afirmou que a iniciativa busca oferecer melhores condições aos trabalhadores.

“O Parada Certa vai ajudar a garantir a dignidade dos motoristas e entregadores do Recife”, disse.

O Governo Federal prevê a instalação de outros pontos de apoio para trabalhadores por aplicativo em diferentes regiões do país.

Serviço

Parada Certa

Avenida Domingos Ferreira, 122, Pina, Recife

Segunda a sexta: 10h às 19h

Sábado: 10h às 12h



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