Nas peças da Expo Preta RioMar, a ancestralidade também é matéria-prima

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Na 5ª edição, que segue até domingo (16), a Expo Preta RioMar reúne 20 marcas negras que transformam identidade e ancestralidade em economia no RioMar

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Nas estampas que a Du.ife leva à Expo Preta RioMar estão símbolos que atravessam séculos, como o sankofa, do povo Akan, de Gana, que ensina a olhar para o passado para poder seguir em frente. É esse tipo de história, costurada peça por peça, que ocupa a Praça de Eventos do Piso L1 do RioMar Recife até domingo (16), em frente à escada rolante da entrada principal, com entrada gratuita.

Esta quinta edição da feira, traz a maior renovação de sua história, com quase metade das 20 marcas participando pela primeira vez. Ali, moda, beleza, artesanato, arte, gastronomia, plantas e artigos para pets dividem espaço, mas o que une a maioria dos expositores é a mesma ideia, empreender com produtos que carregam identidade, memória e ancestralidade.

Realizada pelo Instituto JCPM de Compromisso Social, em parceria com o RioMar Recife, a feira teve abertura na noite de quinta-feira (13), no Teatro RioMar, com show de Lia de Itamaracá, maior referência da ciranda brasileira e Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Espaço conquistado

Praça de Eventos do RioMar reúne moda, beleza, artesanato, arte e gastronomia até domingo (16) - Heudes Regis/Divulgação

Desde 2022, a Expo Preta já deu visibilidade a mais de uma centena de pequenos negócios liderados por pessoas negras. A iniciativa também recebeu reconhecimento nacional, ao conquistar o Troféu Ouro do Prêmio Abrasce, na categoria Newton Rique de Sustentabilidade.

"Ampliamos, ano após ano, o número de pessoas afroempreendedoras que têm a oportunidade de ocupar esse espaço, mostrar seus produtos e projetar suas marcas. A Expo Preta RioMar é uma construção coletiva, que este ano ganha ainda mais força com a diversidade de segmentos reunidos", afirma Thayara Paschoal, diretora de Desenvolvimento Social e Sustentabilidade do Grupo JCPM.

Para quem expõe, esse espaço carrega um peso próprio. Marta Soares representa a marca Negra Rosa em Pernambuco e está no seu quarto ano de Expo Preta. "A Expo Preta significa representatividade. Poder estar num espaço como esse, mostrando a nossa potência negra. Sem falar na possibilidade de contribuir para melhorar a autoestima das pessoas. Esses dias vendi uma base a uma mulher negra e ela chorou, porque até então não encontrava produtos adequados a seu tom de pele. Fiquei emocionada", diz.

Larissa Armstrong, da marca Du.ife, participa pela terceira vez e resume a sensação de forma parecida. "A Expo Preta nos garante muita visibilidade. Nem sempre expositores pretos e pardos têm acesso a vender seus produtos em um shopping. Acho que furamos uma bolha quando estamos aqui", afirma.

Histórias reais

Alícia Silva ao lado de peças da Embrazados, confeccionadas por costureiras de comunidades - Heudes Regis/Divulgação

Entre as 20 marcas expostas, algumas ajudam a entender de perto essa mistura de identidade e negócio. Em Peixinhos, Olinda, nasce a Embrazados, assinada por Alícia Silva, de 30 anos, e pelo marido, o modelista Kilian, com peças costuradas por costureiras da própria comunidade. O nome vem de abraçados. "Embrazados significa abraçados. O nosso significado, o nome, é acolhimento e amor ao próximo", explica Alícia. O carro-chefe é a regata, seguida das camisas oversized com estampas próprias, streetwear voltado sobretudo ao público masculino negro. A marca tem quatro anos, e esta é a primeira Expo Preta da dupla, que deseja voltar.

A Du.ife surgiu da vontade de imprimir mais identidade numa produção que, até então, era feita de brechó. Criada em 2019 por Larissa Armstrong, que vem de uma família de costureiras da Encruzilhada, a marca leva um nome de origem iorubá que significa coletividade. Ele aparece nos kimonos e caftãs, estampados com símbolos adinkra do povo Akan, entre eles o sankofa. "O sankofa, por exemplo, conta a história de que você tem que olhar para o passado, aprender com ele, fortalecer o seu presente e, a partir disso, construir um futuro diferente", explica Larissa. A marca vende pela internet e por um ponto físico coletivo na Encruzilhada, o Quintal Criativo.

Robson Rodrigues produz peças em couro com a marca OMaia - Heudes Regis/Divulgação

Foi a operação Lava Jato que empurrou Robson Rodrigues para o couro. Quando as obras de infraestrutura da Paraíba pararam e ele perdeu o emprego, aprendeu sozinho, no YouTube, a costurar retalhos que sobravam em casa. Dez anos depois, a OMaia assina a coleção Cobogó, criada com o Sebrae e a Adepe, e neste ano estreou no mobiliário, com um banco premiado no concurso Pernambuco Faz Design da Fenearte. O nome da marca é uma homenagem ao pai. "Maia é meu pai. O 'O' é o tipo sanguíneo, meu, da minha irmã e do meu pai", conta. Robson produz sozinho, com couro de Petrolina rejeitado pelas grandes indústrias por suas marcas naturais, e vende peças de R$ 40 a R$ 1.200.

Marta Soares apresenta os 16 tons de base da linha Negra Rosa - Heudes Regis/Divulgação

Foi a dificuldade de achar uma base que combinasse com a própria pele que levou Marta Soares a vender a Negra Rosa, marca criada no Rio de Janeiro em 2016 por Rosângela. Hoje a linha soma 16 tons de base, protetor solar em gel e uma linha capilar completa. Aposentada, Marta representa a marca em Pernambuco desde 2019, vende pelo Instagram e WhatsApp para clientes de vários estados e está na quarta edição da Expo Preta. "Significa representatividade. Poder estar num espaço como esse, mostrando a nossa potência, um espaço só com empreendedores e empreendedoras negras", diz.

Força econômica

O afroempreendedorismo movimenta mais de R$ 2 trilhões por ano no Brasil, segundo levantamento do Sebrae. Em Pernambuco, 64,4% dos donos de negócios se autodeclaram negros, uma população de cerca de 765,3 mil empreendedores, de acordo com pesquisa da instituição baseada na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE.

No mapeamento dos empreendedores negros do Estado, o Sebrae Pernambuco identificou a moda como um dos segmentos em destaque, ao lado da estética e da alimentação. Serviços de beleza, como tranças, maquiagem e estética afro, também têm peso, seguidos pela alimentação e pela moda, onde cresce o orgulho de usar peças que representam a ancestralidade.

Barreiras persistentes

Apesar do peso econômico, os desafios seguem grandes. Alícia lembra que a maior parte dos empreendedores negros no Brasil ainda atua na informalidade e sem apoio institucional. "A maior parte dos empreendedores no Brasil são negros, mas a maioria são informais, não têm conhecimento dos seus direitos e não conseguem ter uma empresa que passe dos cinco anos, que é a estatística no Brasil de fechamento antes disso. Eventos como a Expo Preta contribuem para mudar esta realidade", diz.

Robson descreve um obstáculo mais silencioso, o de precisar comprovar a própria autoria do trabalho. "Quando você é preto, você tem que ser bom três, quatro vezes pra provar pras pessoas. Muita gente chega e pergunta se sou eu mesmo que faço, diz que não acredita", conta. "Aqui, vender é um pedaço de mim, porque aqui está a minha estória", completa.

"A gente vive num mundo em que as pessoas sempre dizem que a gente não pode, que a gente não tem nem a possibilidade de querer algo melhor", resume Larissa. "Quando a gente tem um propósito mais sólido, e quando tem as referências bem presentes, a gente se fortalece e segue mais firme nessa caminhada, para além das dificuldades", reforça.

Alícia resume esse cenário com uma imagem do mar. "Todos estamos no mesmo mar, mas alguns de canoa, outros de navio. Alguns aproveitam e vão de jangada, e outros ficam só observando", diz.

Novos capítulos

Entre as marcas estreantes está a Brasileira Fit, de Priscila Dias, criada há apenas três meses na comunidade do Bode. "Começar justamente em um espaço que valoriza o nosso trabalho torna esse momento ainda mais especial, é uma oportunidade de nos fortalecermos no empreendedorismo", afirma.

Já Diego Santos, da Noda.PE, participa desde as primeiras edições e viu o próprio negócio crescer junto com a feira. "A minha marca praticamente nasceu e cresceu junto com a Expo Preta RioMar. A cada edição, a gente chega mais maduro, com mais público e mais repertório. Ter uma feira desse nível, com esse cuidado com a gente, faz toda a diferença para quem está construindo uma marca", diz.

A artista Magdala Bezerra, da Entre Pontes, estreou na feira em 2025, no último trimestre de gestação, e terminou a edição com o estoque esgotado. Neste ano, retorna com novas obras. "A Expo me mostrou que existe, sim, um público que valoriza a arte preta autoral", relembra. "Empreender é seguir criando e ocupando espaço em cada fase da vida."

Serviço

5ª Expo Preta RioMar