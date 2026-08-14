Mercado de trabalho em Pernambuco apresenta redução de desocupados no segundo trimestre de 2026

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Com taxa de desemprego em 8,3%, Estado registra queda significativa no contingente de pessoas sem trabalho, embora o rendimento médio siga estável

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O mercado de trabalho em Pernambuco apresentou um cenário de melhora no segundo trimestre de 2026, com uma redução significativa no número de pessoas desocupadas no Estado. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgado nesta sexta-feira (14), o contingente de desocupados caiu para 334 mil pessoas.

Esse número representa uma diminuição de 102 mil indivíduos em comparação ao mesmo período de 2025, o que equivale a uma queda expressiva de 23,3%. Quando confrontado com o primeiro trimestre de 2026, a redução também foi notável, registrando 42 mil pessoas a menos, uma retração de 11,2%.

Com esse movimento de queda, a taxa de desocupação no Estado recuou para 8,3%. Embora esse índice se mantenha acima da média nacional, que foi de 5,4% no mesmo período, o resultado pernambucano é 2 pontos percentuais inferior ao registrado no segundo trimestre de 2025. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, contudo, o IBGE aponta que a variação na taxa não foi considerada estatisticamente significativa.

O Estado conta atualmente com uma população em idade de trabalhar estimada em 7,7 milhões de pessoas, sendo que a população efetivamente ocupada é de 3,7 milhões. Esse cenário resulta em um nível de ocupação de 47,5%, indicando que menos da metade da população com 14 anos ou mais estava ocupada no período. No quesito rendimento, o valor médio real habitual de todos os trabalhos foi de R$ 2.771.

Apesar de um histórico de crescimento nos últimos anos, o rendimento atual manteve-se tecnicamente estável, sem oscilações estatisticamente relevantes frente ao trimestre anterior ou ao mesmo período do ano passado.

A informalidade também apresentou mudanças. Enquanto o setor privado com carteira assinada manteve estabilidade com 1,1 milhão de ocupados, o segmento de empregados sem carteira assinada registrou 665 mil trabalhadores, uma queda de 13,4% em relação ao segundo trimestre de 2025, o que equivale a 102 mil pessoas a menos nessa categoria.

Outros indicadores sociais também refletiram o momento do mercado. A população subocupada por insuficiência de horas trabalhadas totalizou 244 mil pessoas, com queda de 26,1% em relação ao ano anterior. O número de pessoas desalentadas, aquelas que desistiram de procurar emprego por descrédito no mercado, caiu para 189 mil, uma retração de 18,1% na comparação anual.

Por outro lado, o contingente de força de trabalho potencial que não se enquadra como desalentado foi de 143 mil pessoas, um leve aumento de 8,3% em relação ao trimestre anterior.

Ao considerar a população subutilizada total, que engloba desocupados, subocupados e a força de trabalho potencial, o estado totalizou 910 mil pessoas, apresentando uma queda de 20,9% em relação ao segundo trimestre de 2025