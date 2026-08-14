fechar
Economia | Notícia

Escala 6x1: CNI crítica votação em período eleitoral

Nos bastidores de Brasília, o avanço da pauta também esbarra em entendimentos de cúpula entre o Palácio do Planalto e o Senado Federal

Por JC Publicado em 14/08/2026 às 20:44
Segundo Alban, o debate sobre as mudan&ccedil;as nas escalas laborais &eacute; leg&iacute;timo, mas exige um aprofundamento t&eacute;cnico incompat&iacute;vel com a press&atilde;o do calend&aacute;rio pol&iacute;tico
Segundo Alban, o debate sobre as mudanças nas escalas laborais é legítimo, mas exige um aprofundamento técnico incompatível com a pressão do calendário político - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, manifestou forte oposição à tramitação e votação do projeto que prevê a redução da jornada de trabalho durante o período eleitoral. Para a entidade, a inclusão do tema na pauta do esforço concentrado do Congresso Nacional, programado entre 31 de agosto e 4 de setembro, é considerada inoportuna e prematura.

Segundo Alban, o debate sobre as mudanças nas escalas laborais é legítimo, mas exige um aprofundamento técnico incompatível com a pressão do calendário político. "Após as eleições teremos condições de discutir com a moderação que o assunto requer. Não é correto que esse processo sofra pressão de momentos eleitorais, porque sabemos que as decisões não virão equilibradas", enfatizou o presidente da CNI. A instituição defende que a negociação coletiva continue sendo o principal instrumento para definir jornadas, garantindo flexibilidade e soluções adequadas às especificidades de cada setor produtivo e de seus trabalhadores.

Articulação política: Acordo entre Lula e Alcolumbre

Nos bastidores de Brasília, o avanço da pauta também esbarra em entendimentos de cúpula entre o Palácio do Planalto e o Senado Federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Davi Alcolumbre teriam costurado um alinhamento estratégico para conter a tramitação de propostas de forte impacto econômico e apelo popular durante o período eleitoral. A avaliação compartilhada nos gabinetes é de que temas estruturais sobre o mercado de trabalho devem ser desvinculados do clima de disputa das urnas, blindando o debate contra radicalizações e abrindo espaço para uma análise técnica e negociada apenas após o término do pleito.

Leia também

Alcolumbre manda avançar fim da 6x1, PEC da segurança e minerais críticos após encontrar Lula
Encontro

Alcolumbre manda avançar fim da 6x1, PEC da segurança e minerais críticos após encontrar Lula
Boulos diz que Lula e Alcolumbre não firmaram acordo sobre fim da escala 6x1
DEBATE

Boulos diz que Lula e Alcolumbre não firmaram acordo sobre fim da escala 6x1

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.