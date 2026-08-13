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Economia | Notícia

Rolê REC’n’Play chega à sua 2ª edição em Caruaru com foco em inovação veja programação

Após o sucesso de sua estreia no Agreste, o festival consolida sua presença no calendário oficial da cidade, com o objetivo de fomentar a inovação

Por JC Publicado em 13/08/2026 às 8:24
O Rolê REC’n’Play é realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae, com patrocínio do Governo do Estado de Pernambuco
O Rolê REC’n’Play é realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae, com patrocínio do Governo do Estado de Pernambuco - DIVULGAÇÃO

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Começa nesta quinta-feira (13) e segue até o próximo sábado (15) a segunda edição do Rolê REC’n’Play, no Porto Digital Caruaru. Com o tema “O Futuro em Tempo Real”, o evento gratuito reúne palestras, oficinas, experiências interativas e atrações musicais voltadas para estudantes, profissionais, empreendedores e o público em geral. As inscrições continuam abertas e podem ser feitas por meio da plataforma oficial, em role.recnplay.pe.

Após o sucesso de sua estreia no Agreste pernambucano, o festival consolida sua presença no calendário oficial da cidade, com o objetivo de fomentar o acesso à inovação, à tecnologia, ao empreendedorismo e à economia criativa. Com um único cadastro, os participantes garantem o acesso aos três dias de programação, embora a lotação das atividades esteja sujeita à capacidade de cada espaço e ocorra por ordem de chegada.

Entre os principais destaques da programação desta edição estão nomes de peso do jornalismo, da literatura e do entretenimento digital. A criadora e apresentadora do podcast “Não Inviabilize”, Déia Freitas, traz para o evento suas tradicionais narrativas de histórias reais. O jornalista e escritor Caco Barcellos, à frente do programa “Profissão Repórter” e autor de obras como “Rota 66”, compartilha sua vasta experiência em jornalismo investigativo. Já o escritor e jornalista Fabrício Carpinejar, reconhecido com mais de 50 livros publicados, integra a grade com reflexões e bagagem literária.

A programação cultural também ganha força com apresentações musicais e artísticas ao longo dos três dias de festival. O cantor e compositor Chico Chico aterrissa no evento com a turnê nacional “Let It Burn / Deixa Arder”. O público também poderá conferir os shows do Forró na Caixa e do Mundo Bita, ampliando a diversidade de experiências oferecidas.

Como parte da estrutura, o Lounge Sebrae funcionará como um espaço estratégico dedicado ao ecossistema de tecnologia e inovação, com foco em startups, lideranças e novos profissionais do mercado.

O Rolê REC’n’Play é uma realização do Porto Digital e do Sebrae, com patrocínio do Governo do Estado de Pernambuco e comunicação assinada pela Ampla Comunicação. O projeto é uma expansão do REC'n'Play original, festival que desde 2017 movimenta o Bairro do Recife e que, através da edição no Agreste, descentraliza o debate sobre desenvolvimento regional e criatividade.

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