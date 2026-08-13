Rolê REC’n’Play chega à sua 2ª edição em Caruaru com foco em inovação veja programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após o sucesso de sua estreia no Agreste, o festival consolida sua presença no calendário oficial da cidade, com o objetivo de fomentar a inovação

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Começa nesta quinta-feira (13) e segue até o próximo sábado (15) a segunda edição do Rolê REC’n’Play, no Porto Digital Caruaru. Com o tema “O Futuro em Tempo Real”, o evento gratuito reúne palestras, oficinas, experiências interativas e atrações musicais voltadas para estudantes, profissionais, empreendedores e o público em geral. As inscrições continuam abertas e podem ser feitas por meio da plataforma oficial, em role.recnplay.pe.

Após o sucesso de sua estreia no Agreste pernambucano, o festival consolida sua presença no calendário oficial da cidade, com o objetivo de fomentar o acesso à inovação, à tecnologia, ao empreendedorismo e à economia criativa. Com um único cadastro, os participantes garantem o acesso aos três dias de programação, embora a lotação das atividades esteja sujeita à capacidade de cada espaço e ocorra por ordem de chegada.

Entre os principais destaques da programação desta edição estão nomes de peso do jornalismo, da literatura e do entretenimento digital. A criadora e apresentadora do podcast “Não Inviabilize”, Déia Freitas, traz para o evento suas tradicionais narrativas de histórias reais. O jornalista e escritor Caco Barcellos, à frente do programa “Profissão Repórter” e autor de obras como “Rota 66”, compartilha sua vasta experiência em jornalismo investigativo. Já o escritor e jornalista Fabrício Carpinejar, reconhecido com mais de 50 livros publicados, integra a grade com reflexões e bagagem literária.

A programação cultural também ganha força com apresentações musicais e artísticas ao longo dos três dias de festival. O cantor e compositor Chico Chico aterrissa no evento com a turnê nacional “Let It Burn / Deixa Arder”. O público também poderá conferir os shows do Forró na Caixa e do Mundo Bita, ampliando a diversidade de experiências oferecidas.

Como parte da estrutura, o Lounge Sebrae funcionará como um espaço estratégico dedicado ao ecossistema de tecnologia e inovação, com foco em startups, lideranças e novos profissionais do mercado.

O Rolê REC’n’Play é uma realização do Porto Digital e do Sebrae, com patrocínio do Governo do Estado de Pernambuco e comunicação assinada pela Ampla Comunicação. O projeto é uma expansão do REC'n'Play original, festival que desde 2017 movimenta o Bairro do Recife e que, através da edição no Agreste, descentraliza o debate sobre desenvolvimento regional e criatividade.