Primeira loja da H&M em Pernambuco será inaugurada no Riomar Recife no segundo semestre

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Chegada ao Nordeste marca mais uma etapa da expansão da H&M no Brasil. Desde agosto de 2025, a marca atende consumidores em todo o território nacional

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A H&M Brasil segue crescendo, agora com quatro novas lojas, e inicia sua operação física para o Nordeste, ao mesmo tempo em que fortalece sua presença no Rio de Janeiro.

As inaugurações acontecerão ao longo do segundo semestre de 2026, com unidades no shopping RioMar Recife, no Recife; no RioMar Fortaleza, em Fortaleza; e no Shopping Tijuca e NorteShopping, no Rio de Janeiro. A unidade do NorteShopping tem inauguração prevista para setembro.

A chegada ao Nordeste marca mais uma etapa da expansão da H&M no Brasil. Desde agosto de 2025, a marca atende consumidores em todo o território nacional por meio do e-commerce e agora amplia sua presença física, levando a experiência da H&M para uma das regiões mais relevantes para a indústria e o varejo de moda do país.

“O Brasil é um mercado estratégico para a H&M e seguimos muito confiantes no potencial de crescimento da nossa operação. A chegada ao Nordeste representa um marco importante nessa trajetória e reforça nossa estratégia de expandir a presença física da marca de forma consistente, aproximando cada vez mais os consumidores da experiência H&M. As nossas 13 lojas estarão distribuídas por três das cinco regiões do país, consolidando um novo momento da nossa atuação no mercado brasileiro. Essa expansão também resultará na criação de aproximadamente mil novos postos de trabalho, todos seguindo o modelo de jornada 5x2 adotado pela H&M no Brasil desde o início da operação”, afirma Joaquim Pereira, Country Manager da H&M Brasil.

As novas lojas serão inauguradas com a coleção Primavera/Verão, reafirmando o compromisso da H&M de oferecer moda e qualidade ao melhor preço, de forma sustentável.