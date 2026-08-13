Primeira loja da H&M em Pernambuco será inaugurada no Riomar Recife no segundo semestre
Chegada ao Nordeste marca mais uma etapa da expansão da H&M no Brasil. Desde agosto de 2025, a marca atende consumidores em todo o território nacional
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A H&M Brasil segue crescendo, agora com quatro novas lojas, e inicia sua operação física para o Nordeste, ao mesmo tempo em que fortalece sua presença no Rio de Janeiro.
As inaugurações acontecerão ao longo do segundo semestre de 2026, com unidades no shopping RioMar Recife, no Recife; no RioMar Fortaleza, em Fortaleza; e no Shopping Tijuca e NorteShopping, no Rio de Janeiro. A unidade do NorteShopping tem inauguração prevista para setembro.
A chegada ao Nordeste marca mais uma etapa da expansão da H&M no Brasil. Desde agosto de 2025, a marca atende consumidores em todo o território nacional por meio do e-commerce e agora amplia sua presença física, levando a experiência da H&M para uma das regiões mais relevantes para a indústria e o varejo de moda do país.
“O Brasil é um mercado estratégico para a H&M e seguimos muito confiantes no potencial de crescimento da nossa operação. A chegada ao Nordeste representa um marco importante nessa trajetória e reforça nossa estratégia de expandir a presença física da marca de forma consistente, aproximando cada vez mais os consumidores da experiência H&M. As nossas 13 lojas estarão distribuídas por três das cinco regiões do país, consolidando um novo momento da nossa atuação no mercado brasileiro. Essa expansão também resultará na criação de aproximadamente mil novos postos de trabalho, todos seguindo o modelo de jornada 5x2 adotado pela H&M no Brasil desde o início da operação”, afirma Joaquim Pereira, Country Manager da H&M Brasil.
As novas lojas serão inauguradas com a coleção Primavera/Verão, reafirmando o compromisso da H&M de oferecer moda e qualidade ao melhor preço, de forma sustentável.