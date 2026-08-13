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Economia | Notícia

Comércio de Pernambuco registra alta de 0,8% no varejo ampliado em junho

Na comparação com junho de 2025, o setor de hipermercados e supermercados liderou o crescimento com uma alta de 29,3%, seguido por veículos

Por JC Publicado em 13/08/2026 às 16:28
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Considerando o horizonte dos últimos 12 meses, hipermercados e supermercados mantiveram a liderança de crescimento com um avanço de 12,9% - VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

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Os resultados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) referentes a junho de 2026 revelam um cenário de desempenho heterogêneo para o varejo pernambucano. No segmento do comércio varejista restrito — que exclui veículos, motocicletas, partes, peças e materiais de construção —, o volume de vendas no Estado registrou um avanço de 0,1% frente ao mês de maio, já descontados os efeitos sazonais. O desempenho estadual ficou aquém do observado nacionalmente, uma vez que o Brasil apresentou uma alta de 0,5% no mesmo indicador.

Em contrapartida, ao analisar o comércio varejista ampliado, que inclui as categorias excluídas no cálculo restrito, o cenário inverteu-se a favor de Pernambuco. Enquanto o país sofreu uma retração de 1% no volume de vendas, o estado de Pernambuco obteve um crescimento de 0,8%. No que diz respeito à receita nominal, o varejo restrito pernambucano registrou uma expansão de 0,3% em relação ao mês anterior, índice inferior ao aumento de 1% verificado nacionalmente. Já no varejo ampliado, a receita nominal do estado apresentou um crescimento de 1,2%, superando o cenário nacional, que teve uma queda de 0,6%, resultando em uma vantagem estadual de 1,8 pontos percentuais.

Destaques por setor

O desempenho setorial em Pernambuco foi marcado por extremos. Na comparação com junho de 2025, o setor de hipermercados e supermercados liderou o crescimento com uma alta de 29,3%, seguido de perto pelos segmentos de veículos, motocicletas, partes e peças, com 29%, e de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, que registrou 27,6%.

No polo oposto, as maiores quedas foram observadas nos segmentos de combustíveis e lubrificantes, com retração de 9,1%, tecidos, vestuário e calçados, com queda de 7,4%, e eletrodomésticos, que recuou 7,1%.

Ao observar o acumulado do ano, a dinâmica se manteve semelhante: hipermercados e supermercados destacaram-se positivamente com uma expansão de 27,2%. Por outro lado, combustíveis e lubrificantes apresentaram o resultado mais desfavorável no período, com uma retração de 8,5%, acompanhados pelas quedas em tecidos, vestuário e calçados, com -3,7%, e materiais de construção, com -2,4%.

Considerando o horizonte dos últimos 12 meses, hipermercados e supermercados mantiveram a liderança de crescimento com um avanço de 12,9%, seguidos pelo setor de livros, jornais, revistas e papelaria, com 12,2%, e pelo agrupamento de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que registrou alta de 11,5%. As menores variações no período foram registradas em combustíveis e lubrificantes (-6,2%), tecidos, vestuário e calçados (-2,2%) e materiais de construção (-1,7%).

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