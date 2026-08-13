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Economia | Notícia

Brasil dá início a processo de reciprocidade contra os Estados Unidos

O objetivo dessas tratativas é mitigar ou anular os impactos das tarifas e de eventuais contramedidas previstas na legislação nacional.

Por JC Publicado em 13/08/2026 às 20:05
Paralelamente &agrave;s a&ccedil;&otilde;es diplom&aacute;ticas, a estrat&eacute;gia interna segue focada na preserva&ccedil;&atilde;o de empregos e da capacidade produtiva por meio do Plano Brasil Soberano
Paralelamente às ações diplomáticas, a estratégia interna segue focada na preservação de empregos e da capacidade produtiva por meio do Plano Brasil Soberano - Divulgação

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O governo brasileiro iniciou, nesta quarta-feira (13), o trâmite formal para analisar um pedido de enquadramento, sob a Lei da Reciprocidade Econômica (Lei nº 15.122/2025), das medidas adotadas pelos Estados Unidos com base na Seção 301 da Lei de Comércio norte-americana.

Conforme o rito estabelecido pelo Decreto nº 12.551/2025, a Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex) compartilhou o pleito com os demais integrantes do comitê de gestão, enquanto o Ministério das Relações Exteriores deu início à notificação oficial ao governo dos Estados Unidos para a abertura de consultas diplomáticas.

O objetivo dessas tratativas é mitigar ou anular os impactos das tarifas e de eventuais contramedidas previstas na legislação nacional. Essas tarifas norte-americanas são reflexo de investigações conduzidas pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) sob a Seção 301, que alegam a existência de práticas comerciais desleais por parte do Brasil.

Ao longo do último ano, o governo brasileiro atuou para que essas investigações fossem encerradas, apresentando dados para refutar as alegações que motivaram a imposição das medidas tarifárias, as quais o Executivo nacional classifica como arbitrárias e desprovidas de justificativa.

Para enfrentar os reflexos econômicos dessa disputa, o governo brasileiro afirmou que continuará defendendo sua posição em todos os fóruns competentes, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso com o multilateralismo e com a agenda de reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Paralelamente às ações diplomáticas, a estratégia interna segue focada na preservação de empregos e da capacidade produtiva por meio do Plano Brasil Soberano, que oferece medidas de proteção aos setores diretamente afetados.

O Executivo também declarou que mantém o esforço de diversificação de suas parcerias comerciais e a busca por novos mercados para os produtos brasileiros como forma de reduzir os danos causados pela política tarifária dos Estados Unidos à economia e à renda da população.

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