Brasil dá início a processo de reciprocidade contra os Estados Unidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O objetivo dessas tratativas é mitigar ou anular os impactos das tarifas e de eventuais contramedidas previstas na legislação nacional.

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O governo brasileiro iniciou, nesta quarta-feira (13), o trâmite formal para analisar um pedido de enquadramento, sob a Lei da Reciprocidade Econômica (Lei nº 15.122/2025), das medidas adotadas pelos Estados Unidos com base na Seção 301 da Lei de Comércio norte-americana.

Conforme o rito estabelecido pelo Decreto nº 12.551/2025, a Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex) compartilhou o pleito com os demais integrantes do comitê de gestão, enquanto o Ministério das Relações Exteriores deu início à notificação oficial ao governo dos Estados Unidos para a abertura de consultas diplomáticas.

O objetivo dessas tratativas é mitigar ou anular os impactos das tarifas e de eventuais contramedidas previstas na legislação nacional. Essas tarifas norte-americanas são reflexo de investigações conduzidas pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) sob a Seção 301, que alegam a existência de práticas comerciais desleais por parte do Brasil.

Ao longo do último ano, o governo brasileiro atuou para que essas investigações fossem encerradas, apresentando dados para refutar as alegações que motivaram a imposição das medidas tarifárias, as quais o Executivo nacional classifica como arbitrárias e desprovidas de justificativa.

Para enfrentar os reflexos econômicos dessa disputa, o governo brasileiro afirmou que continuará defendendo sua posição em todos os fóruns competentes, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso com o multilateralismo e com a agenda de reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Paralelamente às ações diplomáticas, a estratégia interna segue focada na preservação de empregos e da capacidade produtiva por meio do Plano Brasil Soberano, que oferece medidas de proteção aos setores diretamente afetados.

O Executivo também declarou que mantém o esforço de diversificação de suas parcerias comerciais e a busca por novos mercados para os produtos brasileiros como forma de reduzir os danos causados pela política tarifária dos Estados Unidos à economia e à renda da população.