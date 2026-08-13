5ª Expo Preta RioMar começa nesta quinta (13) com feira de afroempreendedorismo e show de Lia de Itamaracá
Até o domingo (16), evento reúne moda, arte, gastronomia, decoração, beleza, plantas ornamentais e produtos autorais no Piso L1 do RioMar Recife
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Começou nesta quinta-feira (13) a 5ª Expo Preta RioMar, feira que reúne 20 marcas de pessoas afroempreendedoras pernambucanas em um dos espaços de maior circulação do RioMar Recife. Até domingo (16), o público poderá conhecer e adquirir produtos autorais de segmentos como moda, arte, decoração, beleza, gastronomia, artesanato, plantas ornamentais e artigos para pets, em uma programação que valoriza criatividade, identidade e geração de oportunidades.
Realizada pelo Instituto JCPM de Compromisso Social, em parceria com o RioMar Recife, a feira ocupa a Praça de Eventos do Piso L1, em frente à escada rolante da entrada principal. Nesta edição, metade das marcas participa pela primeira vez, ampliando a diversidade de produtos e experiências oferecidas ao público.
Entre as novidades, estão empreendimentos como a Amora Pets, com produtos para animais de estimação; a Encanta Moça Flores, especializada em plantas ornamentais e bonsais; a Pernambuquice, que reúne sabores do Agreste pernambucano; a Diane Agbes, com instrumentos de percussão e peças em cabaça; e a It Is Aroma, dedicada a velas aromáticas sustentáveis.
Ao longo dos quatro dias, também participam da feira as marcas Arte em Linha, Brasileira Fit, Du.ife, Embrazados, Marinho Laces, Marly Soares Joias Artesanais, Negra Rosa, Noda.PE, Odara Designer, OMaia, Pano Amostrado, Pretastyle, Turvvas, Vôte Ateliê e Entre Pontes, representando diferentes trajetórias e formas de empreender, com produtos de moda autoral, acessórios, joias, artigos em couro, produtos de beleza, arte e cultura.
O show acontece nesta quinta-feira, às 19h, no Teatro RioMar, com show de Lia de Itamaracá, Patrimônio Vivo de Pernambuco e uma das maiores referências da cultura popular brasileira. Restam poucos ingressos à venda no App RioMar Recife e na bilheteria do teatro, a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada).
Serviço
- 5ª Expo Preta RioMar
- 13 a 16 de agosto de 2026 - das 9h às 22h (quinta a sábado); 12h às 21h (domingo)
- Praça de Eventos – Piso L1 do RioMar Recife
- Entrada gratuita
- Show de abertura – Lia de Itamaracá
- 13 de agosto
- Show às 19h (abertura da casa às 18h)
- Teatro RioMar – Piso L4
- Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda no App RioMar Recife e na bilheteria do teatro.
CONHEÇA AS PESSOAS AFROEMPREENDEDORAS:
Amora Pets – Marca dedicada a artigos para pets, com produtos voltados ao cuidado e ao bem-estar dos animais de estimação. Contato: Rayane Gomes | @pets.amora |
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Arte em Linha – Marca de moda autoral, que há 13 anos pesquisa, cria e produz artesanalmente roupas e acessórios. Suas peças unem a técnica tradicional do macramê ao design contemporâneo, reafirmando o artesanato como linguagem artística e expressão de identidade. Contato: Déborah Assunção | @_arteemlinha_ |
Brasileira Fit – Moda fitness feminina para academia, corrida e dia a dia. Peças que unem conforto, estilo e versatilidade, valorizando todos os tipos de corpo. Contato: Priscila Dias | @brasileira.fit |
Diane Agbês – Marca dedicada à criação de agbês, instrumentos de percussão de matriz africana confeccionados a partir da cabaça, um fruto ancestral que há séculos conecta diferentes culturas por meio da arte, da música e da espiritualidade. Suas peças de decoração transformam esse elemento natural em obras que celebram a ancestralidade afro-brasileira, os saberes tradicionais e a riqueza do artesanato contemporâneo. Contato: Diane Gonçalo | @dianeagbes |
Du.ife – Roupas e acessórios que celebram a ancestralidade afro-brasileira por meio de criações exclusivas, valorizando a moda preta autoral e sustentável. Com uma abordagem autêntica, promove a representatividade e o resgate cultural em cada peça, conectando tradição e contemporaneidade. Contato: Larissa Beatriz | @du.ife |
Embrazados – Roupas de moda unissex cujo nome remete a "abraçados", que abraça e acolhe pessoas. Produz as peças com costureiras de comunidades periféricas do Recife e destina os resíduos a uma associação de mulheres que os transformam em artesanato e renda. Trabalha identidade, pertencimento e autoestima. Contato: Alicia Silva e Alan Melo | @embrazados_lifestyle |
Encanta Moça Flores – Tayane Cavalcanti e Fabiano França – Loja da comunidade do Bode com dez anos de mercado, especializada em plantas exóticas ornamentais e bonsais. Contato: @encantamoca_flores |
Entre Pontes – Produtos de arte e cultura de Magdala, artista e arquiteta com atuação marcada por criações visuais que transitam entre aquarela, telas, murais e ilustração. Com experiência em mediação cultural, curadoria e oficinas em instituições como o MAMAM e a Caixa Cultural do Recife, sua trajetória articula arte, urbanismo tático e fruição cultural. Obteve reconhecimento através de prêmios da SECULT, IAB-PE e Idea Clima, refletindo um engajamento socioambiental. Contato: Magdala Bezerra | @entrepontes.rec |
It Is Aroma – Marca sustentável de velas aromáticas. Une aromas ao cuidado com o bem-estar e a uma proposta consciente. Contato: Ivoneide Tavares | @it_is_aroma |
Marinho Laces – Apliques e acessórios para cabelos (laces) feitos por uma afroempreendedora que atua na área da beleza há mais de quatro anos. Contato: Joana Marinho | @marinholaces |
Marly Soares Joias Artesanais – Joias minimalistas e sofisticadas produzidas manualmente em prata 950, latão e madeira. Contato: Marly Soares | @marly.soaresjoiasartesanais |
Negra Rosa – Linha completa de maquiagem inclusiva, skincare e tratamentos para cabelos crespos e cacheados, com fórmulas inovadoras e ingredientes naturais que celebram a identidade de pessoas negras. Contato: Marta Soares | @negrarosamarta | (81) 986253747.
Noda.PE – Marca pernambucana de moda e produtos autorais inspirados na cultura e na identidade de Pernambuco. Desenvolve camisas, copos, canecas, garrafas, ecobags, panos de prato e outros itens que fortalecem o sentimento de pertencimento e levam Pernambuco para o mundo. Contato: Diego Santos | @noda.pe |
Odara Designer – Marca olindense de roupas e acessórios surgida da necessidade de quebrar paradigmas, para vestir corpos diversos, independentemente de gênero, classe social ou quaisquer outras crenças limitantes. Contato: Vânia Paraizo | @odaradesigner |
OMaia – Artesão pernambucano que começou na construção civil e migrou para o artesanato em couro, transformando um hobby com retalhos em profissão. Fundou a marca autoral OMaia (homenagem ao pai), prestes a completar 10 anos, especializando-se em corte, costura e modelagem em couro. Em 2025, lançou a Coleção Cobogó, unindo arquitetura brasileira e criação pernambucana em vazados de couro. Hoje dedica-se à marca em tempo integral. Contato: Robson OMaia | @omaia |
Pano Amostrado – Moda independente, autoral e totalmente recifense. Contato: Amanda Maciel | @panoamostrado |
Pernambuquice – Marca que reúne o trabalho de pequenos produtores do Agreste pernambucano, oferecendo licores, cachaças, queijos e doces artesanais. Tem o propósito de divulgar a riqueza gastronômica de Pernambuco. Contato: Juliana Cavendish | @pernambuquice |
Pretastyle – Moda autoral com peças leves, estampas alegres e modelagens pensadas para vestir diferentes corpos. Contato: Natacia Neves @usepretastyle |
Turvvas – Marca de bolsas com design autoral e produção independente. Contato: Marília Gabriela Ferreira| @turvvas |
Vôte Ateliê – Ateliê de acessórios femininos produzidos em cerâmica plástica em parceria a quatro mãos: uma sócia cria as peças e a outra faz os preenchimentos. Contato: Julia Martins e Anna Karina Neves | @voteatelie |