Brechó com mais de 4,5 mil peças a partir de R$ 6 será realizado no Recife; veja programação

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Semana de Moda Sustentável do Sebrae terá roupas femininas, masculinas e infantis, desfile e oficinas gratuitas entre os dias 17 e 21 de agosto

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O Recife recebe, entre os dias 17 e 21 de agosto, mais uma edição da Semana de Moda Sustentável do Sebrae Pernambuco, iniciativa que reúne moda, economia circular, empreendedorismo e ação social. A programação será realizada na sede do Sebrae, na Ilha do Retiro, e é aberta ao público.

Um dos destaques será o Brechó Reciclôset, que terá mais de 4.500 peças de roupas e acessórios disponíveis para compra, com preços a partir de R$ 6. O acervo inclui itens femininos, masculinos e infantis, além de opções de tamanhos plus size.

As peças foram doadas por colaboradores do Sebrae e passam por etapas de curadoria, catalogação e precificação antes de serem colocadas à venda. Parte do valor arrecadado será destinada à compra de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade da Comunidade Caranguejo Tabaiares, no Recife.

Brechó terá serviços de costura e desfile

Além da comercialização das peças, o Reciclôset contará com um espaço para pequenos serviços de costura. Os compradores poderão solicitar ajustes, como alterações de bainha e substituição de botões, realizados por costureiras.

A visitação ao brechó acontece das 8h às 17h durante o período do evento. No dia 18 de agosto, às 15h, funcionários do Sebrae também participarão de um desfile para apresentar a versatilidade das peças disponíveis no brechó.

De acordo com o Sebrae, a edição anterior da iniciativa contribuiu para evitar a emissão de 30 toneladas de gás carbônico, além de impedir a geração de mais de uma tonelada de resíduos e economizar mais de oito milhões de litros de água.

“A Semana da Moda Sustentável mostra que sustentabilidade não é ‘modinha’, é o caminho para novos modelos de negócios. É uma forma de incentivar novos negócios e o consumo consciente e mostrar que a moda também é ferramenta de inovação e geração de oportunidades”, afirmou Omero Galdino, especialista em Gestão Empresarial do Sebrae/PE.

Oficinas gratuitas

A programação também terá oficinas gratuitas voltadas para quem atua ou pretende empreender no setor de moda. Os encontros abordarão temas relacionados a gestão, negócios, redes sociais e inteligência artificial.

Confira a programação:

Preço Certo, Mais Lucro — 18 de agosto, das 9h às 12h;

Começando Seu Negócio do Zero — 19 de agosto, das 9h às 12h;

Instagram Para Negócios - Avançado — 20 de agosto, das 19h às 22h;

IA na Prática para Negócios — 21 de agosto, das 9h às 11h.

As inscrições para as oficinas podem ser realizadas pela Loja Virtual do Sebrae.

Serviço

Semana de Moda Sustentável do Sebrae Pernambuco

Quando: 17 a 21 de agosto

Onde: sede do Sebrae Pernambuco — Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Recife

Participação: gratuita e aberta ao público

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