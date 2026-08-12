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Ambev abre Programa de Trainee com imersão internacional e salário de R$ 9.500

Com inscrições até 2 de setembro, programa de 10 meses terá imersão internacional. Além de vagas para trainee, a Ambev também busca por estagiários

Por JC Publicado em 12/08/2026 às 22:17
Ambev abre Programa de Trainee com imersão internacional e salário de R$ 9.500,00
Ambev abre Programa de Trainee com imersão internacional e salário de R$ 9.500,00 - Ambev / divulgação

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A Ambev anunciou, nesta quarta-feira (12), que está com inscrições abertas até 2 de setembro para o Programa Global de Trainee 2027, que tem duração de 10 meses e um salário de R$ 9.500.

Os participantes selecionados terão uma jornada de desenvolvimento completa e experiências internacionais, como: conexão com trainees do mundo todo no Cheers Festival no exterior; uma semana de imersão internacional em outro país da América do Sul; rotação internacional de até 3 meses para grupo selecionado; possibilidade de alocação temporária no exterior para 1 trainee selecionado.

Voltado à formação de futuras lideranças, a campanha deste ano é guiada pelo conceito “Sede de crescer, garra pra fazer”, que resume a proposta do programa de buscas de talentos ambiciosos, além de proporcionar oportunidades de crescimento. Desde o início da jornada, os trainees atuam em projetos estratégicos, trabalhando de forma multidisciplinar e assumindo protagonismo desde os primeiros meses da experiência.

"O Programa de Trainee é uma das principais portas de entrada para quem deseja construir uma trajetória de liderança na Ambev, e prova disso é que mais de um terço dos nossos vice-presidentes começaram suas carreiras como trainee. Ao incorporar experiências internacionais, ampliamos ainda mais essa formação, conectando nossos talentos a diferentes mercados, culturas e formas de pensar. É assim que preparamos a próxima geração de líderes para assumir desafios cada vez maiores", afirma João Vitor Marinho, diretor de Atração e Desenvolvimento de Pessoas da Ambev.

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A iniciativa que forma líderes há mais de 25 anos também conta com conexão com a alta liderança desde o primeiro dia, através de projetos estratégicos para o negócio, rotações em nas unidades ao redor do Brasil, mentoria com a liderança e conteúdos de desenvolvimento em Inteligência Artificial.

Entre os exemplos que começaram a trajetória como trainees da companhia, estão o vice-presidente de Marketing, Daniel Waks, e o vice-presidente do Zé Delivery, Fernando Mazzarolo. "Estamos em busca de talentos ambiciosos, com sede de crescer e garra para fazer, que entreguem resultados e transformem, que busquem um crescimento de carreira acelerado, grandes desafios e aprendizado na prática” afirma Marinho.

Podem se candidatar profissionais com formação superior, concluída entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026, com no máximo 2 anos de experiência profissional após a conclusão da primeira graduação, com proficiência em inglês e disponibilidade para mudança de cidade e estado. As oportunidades são para atuação em Business e Supply Chain.

Além do trainee, a Ambev também tem inscrições abertas para o Programa de Estágio, que oferece vagas em todo o Brasil. Assim como os trainees, os estagiários também têm projetos aplicados durante sua jornada. O programa é voltado para estudantes que concluírem a graduação em diferentes áreas entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028. O valor da bolsa-auxílio varia de acordo com a região do País.

Global Trainee 2027

  • Inscrições: até 2º de setembro
  • Salário: R$9.500,00
  • Duração do programa: 10 meses e, após esse período, os trainees são alocados em áreas de Business e Supply Chain.
  • Áreas: Business e Supply Chain

Etapas:

  • Inscrições: 11/08 até 02/09
  • Testes Online: 11/08 até 03/09
  • Etapa de Vídeo: 12/08 até 06/09
  • Entrevista Online: Setembro até Outubro
  • Business Game: Novembro
  • Painel Final: Novembro

Requisitos:

  • Estar cursando ou ter cursado Ensino Superior com previsão de conclusão entre Dezembro de 2024 e Dezembro de 2026;
  • Ter disponibilidade para morar em qualquer estado do Brasil e atuar presencialmente;
  • Ter, até dezembro de 2026, no máximo 2 anos de experiência profissional full-time (com vínculo empregatício) após a conclusão da primeira graduação;
  • Ter nível intermediário ou avançado/fluente de inglês.

Inscrições e mais informações

Gmt (Trainee) - https://ambev.kolab.ee/k-abv-t4d8/2916-global-trainee-ambev

Estágio - https://ambev.kolab.ee/k-abv-s3pp/2917-programa-de-estagio-ambev-2027

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