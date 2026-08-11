Pernambuco tem a 2ª maior alta industrial do país, com crescimento de 10,9% no semestre

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Segundo o IBGE, produção industrial pernambucana recua 0,7% frente a maio e 5,2% ante junho de 2025, mesmo com alta no acumulado do semestre

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Pernambuco teve a segunda maior alta industrial do país no primeiro semestre de 2026, atrás apenas do Espírito Santo, segundo dados do IBGE. A produção industrial pernambucana cresceu 10,9% entre janeiro e junho, na comparação com o mesmo período de 2025.

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF), divulgados nesta terça-feira (11). Segundo o instituto, a produção industrial pernambucana recuou 0,7% em junho frente a maio, na série com ajuste sazonal, e caiu 5,2% na comparação com junho de 2025. No acumulado dos últimos 12 meses, o avanço foi de 6,4%.

Ainda segundo o governo estadual, Pernambuco foi o único entre os cinco estados nordestinos pesquisados pela PIM-PF a registrar alta no semestre. No mesmo período, a produção industrial do Nordeste recuou 0,2%, enquanto a do Brasil cresceu 1,5%.

A indústria de transformação, que responde pela maior parte do setor, cresceu 10,9% no semestre e teve o melhor desempenho entre as 17 unidades da Federação pesquisadas, ainda de acordo com o governo do estado. No acumulado entre julho de 2025 e junho de 2026, o segmento avançou 6,4% em Pernambuco, também a maior alta do Nordeste no período.

Pelos dados do IBGE, os maiores crescimentos na comparação com junho de 2025 ocorreram em fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores, com alta de 60,9%, e em fabricação de produtos químicos, que avançou 49,4%. No acumulado do primeiro semestre, o destaque foi fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis, com expansão de 52,9%. No acumulado de 12 meses, esse mesmo segmento segue como líder, com alta de 29,8%, seguido por produtos químicos, com crescimento de 7,5%.

Em junho, o recuo de 0,7% na produção pernambucana foi menos intenso que o registrado no país, que teve queda de 1,8% no mês. Segundo o governo do estado, Pernambuco teve o quarto melhor desempenho mensal entre os estados pesquisados. A retração ficou concentrada principalmente no refino, enquanto a indústria de transformação avançou 0,4% no mês.

De acordo com o Novo Caged, o setor industrial pernambucano abriu 1.284 postos formais de trabalho em junho, dos quais 1.177 na indústria de transformação. A secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto, diz que os números refletem uma estratégia de diversificação do parque industrial do estado.

"Ver a indústria pernambucana liderando a expansão nacional no setor de transformação é o coroamento de um trabalho focado em diversificação e competitividade. Conseguimos blindar nossa cadeia produtiva de gargalos pontuais e abrir novas frentes de parcerias estratégicas com o setor privado. É essa sinergia que transforma números estatísticos em novas oportunidades reais nas mãos dos trabalhadores do nosso Estado", afirma.