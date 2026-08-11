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Economia | Notícia

Intelbras encurta prazos e fortalece mercado com soluções no Nordeste

Com 10 mil metros quadrados de área construída, o CD pernambucano atende todo o Nordeste e consolida estratégia logística da companhia

Por Lucas Moraes Publicado em 11/08/2026 às 17:43
Filial da Intelbras em Jaboatão dos Guararapes
Filial da Intelbras em Jaboatão dos Guararapes - Divulgação

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Acelerando sua presença no Nordeste, a Intelbras tem intensificado as operações logísticas a partir do Centro de Distribuição (CD) de Jaboatão dos Guarapes, na RMR. A estrutura opera como o motor logístico da empresa para a região, otimizando o abastecimento de um ecossistema que reúne 6,5 mil revendas e cerca de 200 canais de distribuição nos nove estados nordestinos - números que ajudaram a consolidar os resultados da companhia no segundo trimestre deste ano.

Com 10 mil metros quadrados de área construída e uma equipe de 40 colaboradores, o CD pernambucano recebeu incialmente R$ 20 milhões em investimentos desde 2021, com estratégia que visa à atender com agilidade a crescente demanda por soluções em segurança, rede, comunicação e energia. Pernambuco hoje ocupa a posição de terceiro maior estado em faturamento para a companhia na região, compondo um trio de destaque ao lado da Bahia e do Ceará.

"A meta central do complexo logístico era reduzir o tempo de entrega para parceiros e clientes finais, garantindo redução de aproximadamente 40% no ciclo logístico (até o distribuidor) em Pernambuco e estados imaditamente vizinhos", destaca a gerente de Logística Nacional da Intelbras, Juliana Rosa.

No segundo trimestre de 2026, a Intelbras reportou um desempenho marcado pela evolução contínua na rentabilidade e no fortalecimento do seu perfil financeiro. A receita operacional líquida alcançou R$ 1,15 bilhão no trimestre, representando um crescimento de 3,5% em comparação ao primeiro trimestre de 2026 e uma redução de 7,8% frente ao mesmo período de 2025. Essa variação anual deve-se principalmente à base de comparação elevada do segundo trimestre do ano anterior, período que registrou a normalização das vendas represadas após a transição do sistema de gestão da empresa. No acumulado dos primeiros seis meses de 2026, a receita líquida somou R$ 2,26 bilhões, avançando 4,2% sobre o primeiro semestre do ano anterior.

O Lucro Bruto atingiu R$ 380,2 milhões no trimestre, com crescimento de 11,5% sequencial e de 4,0% na comparação anual. Esse resultado elevou a margem bruta para 33,1%, marcando uma expansão em relação aos 30,7% do trimestre anterior e aos 29,3% do segundo trimestre de 2025. O ganho de rentabilidade foi impulsionado tanto por reajustes de preços pautados no custo de reposição das matérias-primas quanto pela estratégia de focar em linhas de produtos com maior valor agregado.

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