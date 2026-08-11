Inflação na RMR volta a acelerar em julho e supera média nacional
O IPCA do Brasil fechou o mês de julho em 0,07%, desacelerando em relação aos 0,16% apurados em junho e ficando bem abaixo da taxa de 0,26%
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A inflação oficial na Região Metropolitana do Recife voltou a registrar trajetória ascendente no mês de julho de 2026, atingindo uma variação de 0,09%. O resultado marca uma reversão no comportamento dos preços em relação a junho, quando a região havia apresentado uma ligeira deflação de 0,04%, representando uma aceleração de 0,13 ponto percentual na passagem mensal.
Apesar do retorno ao terreno positivo, o patamar atual demonstra uma desaceleração significativa em relação ao mesmo período do ano passado, quando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) havia avançado 0,32% em julho de 2025 — uma redução de 0,23 ponto percentual no confronto interanual. No cenário nacional, o comportamento dos preços seguiu um ritmo mais brando. O IPCA do Brasil fechou o mês de julho em 0,07%, desacelerando em relação aos 0,16% apurados em junho e ficando bem abaixo da taxa de 0,26% registrada em julho de 2025.
Com esses resultados, a inflação da RMR superou a média do país em 0,02 ponto percentual no mês, muito embora a região tenha apresentado retrações mais intensas do que o conjunto do país nas comparações anuais e de ajuste de ritmo.
O impulso para a alta do índice geral na região metropolitana partiu, prioritariamente, de três dos nove grupos de despesas analisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O grande vilão do mês foi o segmento de Saúde e cuidados pessoais, que registrou salto de 0,63% em julho, após ter subido 0,23% no mês anterior — uma aceleração expressiva de 0,40 ponto percentual. O grupo reúne itens fundamentais para o bem-estar familiar, englobando desde medicamentos, consultas médicas e planos de saúde até artigos de higiene e serviços odontológicos. Logo em seguida figuram os Artigos de residência, que avançaram 0,42% em julho.
Embora o valor indique uma leve acomodação frente à alta de 0,45% anotada em junho, a comparação com julho de 2025 (quando o setor teve queda de 0,02%) revela uma expressiva aceleração de 0,44 ponto percentual.
O setor engloba bens de consumo duráveis e de uso diário, a exemplo de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e artigos de decoração.O grupo de Transportes também exerceu pressão positiva sobre o índice mensal, com variação de 0,35%. Da mesma forma, as Despesas pessoais mantiveram-se em patamar positivo, subindo 0,21%.
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Contudo, esse resultado para os gastos pessoais representou uma desaceleração considerável de 0,55 ponto percentual em relação a junho (0,76%) e permaneceu distante da expressiva alta de 1,03% vista em julho de 2025, amenizando seu impacto relativo no orçamento familiar com lazer, hospedagem e serviços.
Na direção contrária das pressões altistas, o grupo Alimentação e bebidas atuou como o principal suporte de contenção da inflação no Grande Recife. Os preços do segmento recuaram 0,49% em julho, aprofundando a trajetória de queda que já havia sido observada em junho (-0,20%).
O recuo reflete um alívio mais consistente no orçamento dos consumidores do que o verificado no ano anterior, quando a taxa fora de -0,14%.O grupo Vestuário acompanhou a mesma tendência deflacionária, anotando retração idêntica de 0,49% em julho de 2026.
A queda representa uma acentuação expressiva do movimento de baixa iniciado em junho (-0,09%), trazendo um alívio adicional de 0,40 ponto percentual para as compras do setor.Impacto nas famílias de menor renda (INPC)No recorte focado nas famílias de menor renda (de 1 a 5 salários mínimos), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) registrou variação idêntica de 0,09% em julho na RMR, acumulando inflação de 4,12% nos sete primeiros meses do ano.
A maior pressão no orçamento desse perfil populacional continua sendo o setor de Saúde e cuidados pessoais, que avançou 0,88% no mês e acumula expressiva alta de 6,95% no ano — o maior avanço acumulado entre todos os segmentos pesquisados. Em contrapartida, o vestuário apresentou a menor taxa do mês no INPC (-0,47%), mantendo saldo acumulado no ano em 2,16%.