Livro propõe novo modelo de desenvolvimento para Pernambuco e encerra ciclo histórico iniciado nos anos 1950

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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A tese central da publicação fundamenta-se na necessidade urgente de superar o planejamento que guiou a economia pernambucana nas últimas sete décadas

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Um novo capítulo no debate econômico e social de Pernambuco será aberto no próximo dia 12 de agosto, no Recife, com o lançamento da obra Pernambuco em Perspectiva – Contribuições para o redesenho do modelo de desenvolvimento estadual. Fruto de três anos de articulação envolvendo mais de 2,5 mil participantes — entre empresários, gestores públicos e acadêmicos —, a publicação reúne análises de 19 especialistas com o objetivo de traçar as diretrizes para um novo ciclo de crescimento sustentado no estado. O evento de lançamento, com entrada gratuita, ocorrerá às 19h no auditório do Empresarial RioMar 5, no bairro do Pina, e contará com uma palestra de apresentação do consultor e sócio da TGI, Francisco Cunha.

A tese central da publicação fundamenta-se na necessidade urgente de superar o planejamento que guiou a economia pernambucana nas últimas sete décadas. A estrutura atual teve origem em 1954, quando a Comissão de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Codepe), criada pelo então governador Agamenon Magalhães, encomendou um estudo ao economista e padre francês Louis-Joseph Lebret. O relatório, entregue em 1955, foi o responsável por identificar a vocação portuária da região e projetar as bases do que viria a ser o Complexo Industrial Portuário de Suape, prevendo refinaria, estaleiro e polos industriais integrados ao sul da capital.

De acordo com Francisco Cunha, essa estratégia cumpriu sua função histórica, mas atingiu o limite de sua capacidade geradora de novas oportunidades. O consultor alerta que o modelo concebido em meados do século passado se esgotou justamente por ter sido praticamente todo executado, tornando indispensável um redesenho estratégico diante das novas exigências econômicas, sociais e tecnológicas.

Para responder a esse desafio, o livro aborda de forma integrada áreas estratégicas para o futuro estadual, incluindo educação, segurança pública, ciência e inovação, meio ambiente, comércio exterior, gestão pública, desenvolvimento regional e infraestrutura. A publicação é resultado de uma parceria entre a TGI Consultoria, a revista Algomais, a Rede Gestão, a Ceplan e a Factta Consultoria, contando com o apoio do Banco do Nordeste.

Com o propósito de transformar o diagnóstico em ação prática, o conteúdo consolidado será entregue oficialmente aos candidatos ao Governo do Estado, servindo como subsídio para a elaboração de propostas e políticas públicas de longo prazo. O encontro no Empresarial RioMar 5, localizado na Avenida República do Líbano, 251, estará aberto ao público interessado em debater os rumos do desenvolvimento pernambucano.