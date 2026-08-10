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Economia | Notícia

Livro propõe novo modelo de desenvolvimento para Pernambuco e encerra ciclo histórico iniciado nos anos 1950

A tese central da publicação fundamenta-se na necessidade urgente de superar o planejamento que guiou a economia pernambucana nas últimas sete décadas

Por JC Publicado em 10/08/2026 às 14:48 | Atualizado em 10/08/2026 às 14:49
A publicação é resultado de uma parceria entre a TGI Consultoria, a revista Algomais, a Rede Gestão, a Ceplan e a Factta Consultoria, contando com o apoio do Banco do Nordeste
A publicação é resultado de uma parceria entre a TGI Consultoria, a revista Algomais, a Rede Gestão, a Ceplan e a Factta Consultoria, contando com o apoio do Banco do Nordeste - DIVULGAÇÃO

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Um novo capítulo no debate econômico e social de Pernambuco será aberto no próximo dia 12 de agosto, no Recife, com o lançamento da obra Pernambuco em Perspectiva – Contribuições para o redesenho do modelo de desenvolvimento estadual. Fruto de três anos de articulação envolvendo mais de 2,5 mil participantes — entre empresários, gestores públicos e acadêmicos —, a publicação reúne análises de 19 especialistas com o objetivo de traçar as diretrizes para um novo ciclo de crescimento sustentado no estado. O evento de lançamento, com entrada gratuita, ocorrerá às 19h no auditório do Empresarial RioMar 5, no bairro do Pina, e contará com uma palestra de apresentação do consultor e sócio da TGI, Francisco Cunha.

A tese central da publicação fundamenta-se na necessidade urgente de superar o planejamento que guiou a economia pernambucana nas últimas sete décadas. A estrutura atual teve origem em 1954, quando a Comissão de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Codepe), criada pelo então governador Agamenon Magalhães, encomendou um estudo ao economista e padre francês Louis-Joseph Lebret. O relatório, entregue em 1955, foi o responsável por identificar a vocação portuária da região e projetar as bases do que viria a ser o Complexo Industrial Portuário de Suape, prevendo refinaria, estaleiro e polos industriais integrados ao sul da capital.

De acordo com Francisco Cunha, essa estratégia cumpriu sua função histórica, mas atingiu o limite de sua capacidade geradora de novas oportunidades. O consultor alerta que o modelo concebido em meados do século passado se esgotou justamente por ter sido praticamente todo executado, tornando indispensável um redesenho estratégico diante das novas exigências econômicas, sociais e tecnológicas.

Para responder a esse desafio, o livro aborda de forma integrada áreas estratégicas para o futuro estadual, incluindo educação, segurança pública, ciência e inovação, meio ambiente, comércio exterior, gestão pública, desenvolvimento regional e infraestrutura. A publicação é resultado de uma parceria entre a TGI Consultoria, a revista Algomais, a Rede Gestão, a Ceplan e a Factta Consultoria, contando com o apoio do Banco do Nordeste.

Com o propósito de transformar o diagnóstico em ação prática, o conteúdo consolidado será entregue oficialmente aos candidatos ao Governo do Estado, servindo como subsídio para a elaboração de propostas e políticas públicas de longo prazo. O encontro no Empresarial RioMar 5, localizado na Avenida República do Líbano, 251, estará aberto ao público interessado em debater os rumos do desenvolvimento pernambucano.

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