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Investimento em saneamento bate recorde em 2024; Nordeste teve R$ 5 bilhões, diz Abcon

Ainda que o volume total tratado tenha subido 5% de 2023 para 2024, até o ano analisado, apenas 51,8% do esgoto gerado no País foi tratado

Por Da redação com Estadão Conteúdo Publicado em 10/08/2026 às 18:20
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Investimento em saneamento bate recorde em 2024; Nordeste teve R$ 5 bilhões, diz Abcon - Divulgação Compesa

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O setor de saneamento básico alcançou, em 2024, o terceiro recorde anual consecutivo de investimentos, totalizando R$ 29,1 bilhões (alta de 9% em relação a 2023), segundo o "Panorama da Universalização do Saneamento 2026", apresentado nesta segunda-feira (10), pela Associação Brasileira das Empresas de Saneamento (Abcon). Segundo o estudo, 705 municípios nordestinos, o equivalente a 39% das cidades da região, já contam com operadores privados, resultado impulsionado pelo avanço das concessões e parcerias estruturadas após o Marco Legal do Saneamento.

A Abcon atribui a trajetória de alta dos investimentos ao Novo Marco do Saneamento, com 70 leilões realizados entre 2020 e junho de 2026 e R$ 227,5 bilhões em investimentos contratualizados, além de outros 31 projetos em estruturação, estimados em R$ 32,0 bilhões, ao mesmo tempo em que indica que o ritmo de crescimento ainda convive com gargalos.

O levantamento aponta avanço no acesso à infraestrutura e mostra que, de 2019 a 2025, o número de domicílios com acesso à rede de abastecimento de água chegou a 68,3 milhões (alta de 14%) e o de domicílios com rede de esgoto cresceu 20%, chegando a 56,4 milhões, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).

Ainda assim, a cobertura não se traduz automaticamente em desempenho ambiental. Ainda que o volume total tratado tenha subido 5% de 2023 para 2024, em 2024, apenas 51,8% do esgoto gerado no País foi tratado.

“Os resultados mostram que o Marco Legal colocou o saneamento em um novo patamar de investimentos. Agora, é essencial preservar a estabilidade regulatória para que esses projetos sejam executados e o Brasil alcance as metas de universalização até 2033", declarou Christianne Dias, diretora-presidente da Abcon.

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Já a universalização do atendimento de água teria sido alcançada por 780 municípios (32% da população estimada), enquanto a universalização da coleta e tratamento de esgoto (90%) teria sido atingida por 321 (20% da população prevista).

O relatório também mostra falta de dados, com 1.107 municípios não tendo dados sobre a capacidade de alcançar metas de água e 1.431 não têm informações equivalentes para esgoto. Entre os municípios sem metas contratualizadas, 34% não possuem plano municipal de saneamento e 62% não responderam ao Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa), segundo o relatório.

Avanços na região Nordeste

Dos 70 leilões realizados entre 2020 e junho de 2026, o levantamento mostra que 17 foram realizados na região Nordeste, que somam R$ 50,5 bilhões em investimentos contratualizados - dos R$ 227,5 bilhões - e beneficiam aproximadamente 22,8 milhões de pessoas.

Em 2024, R$ 5 bilhões de investimentos foram realizados na ampliação e modernização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O investimento por empresas privadas correspondeu a 37% de todo o investimento realizado no setor na região.

Apesar dos avanços, o Panorama aponta que ainda há desafios importantes para o cumprimento das metas de universalização até 2033. Atualmente, 19% dos municípios nordestinos ainda não possuem contratualização de metas para abastecimento de água, enquanto 25% permanecem sem metas para a universalização do esgotamento sanitário, reforçando a necessidade de continuidade da estruturação de novos projetos e da manutenção de um ambiente favorável aos investimentos.

O Panorama também evidencia a consolidação de novos projetos estruturantes em diferentes estados nordestinos. Entre eles estão as concessões e parcerias firmadas em Alagoas, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Ceará e Paraíba, que ampliaram significativamente a participação privada na região e inauguraram um novo ciclo de investimentos voltado à expansão dos serviços de água e esgotamento sanitário.

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