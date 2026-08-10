5ª Expo Preta RioMar renova mix de expositores e amplia diversidade de produtos com marcas estreantes

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De 13 a 16 de agosto, feira reúne 20 marcas de moda, beleza, arte, artesanato, gastronomia, plantas e artigos para pets, no Piso L1 do RioMar Recife

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Consolidada como uma das principais vitrines do afroempreendedorismo em Pernambuco, a Expo Preta RioMar chega à quinta edição com a maior renovação de sua história. Cerca de metade das 20 marcas em exposição participa pela primeira vez do evento. Realizada pelo Instituto JCPM de Compromisso Social, em parceria com o RioMar Recife, a feira ocorre de 13 a 16 de agosto, com entrada gratuita, na Praça de Eventos do Piso L1, em frente à escada rolante da entrada principal, um dos pontos de maior circulação do shopping.

A nova composição vem acompanhada de uma variedade ainda maior de produtos. Além de moda, da beleza e dos acessórios, segmentos presentes desde as primeiras edições, o público encontrará artigos para pets, instrumentos de percussão de matriz africana, obras de arte, plantas ornamentais, bonsais, velas aromáticas e itens da gastronomia regional do Agreste pernambucano.

Na moda, participam Arte em Linha, com roupas e acessórios artesanais em macramê; Brasileira Fit, voltada à prática esportiva e ao dia a dia; Du.ife, com peças autorais e sustentáveis; Embrazados, marca unissex produzida em parceria com costureiras de comunidades periféricas do Recife; Odara Designer, que desenvolve roupas para diferentes corpos; Pano Amostrado, de moda independente recifense; e Pretastyle, com estampas alegres e modelagens diversas.

Os acessórios aparecem nas bolsas autorais da Turvvas, nos artigos em couro da OMaia, nas joias em prata 950, latão e madeira da Marly Soares Joias Artesanais e nas peças em cerâmica plástica da Vôte Ateliê. A Marinho Laces leva à feira laces, apliques e acessórios para cabelos, enquanto a Negra Rosa apresenta maquiagem, skincare e tratamentos desenvolvidos para a pele de pessoas negras e para cabelos crespos e cacheados.

Arte, cultura e referências do território também compõem a seleção. A Diane Agbês produz agbês e peças decorativas em cabaça; a Entre Pontes reúne aquarelas, telas, ilustrações e outros trabalhos de arte; e a Noda.PE leva moda e objetos inspirados na cultura pernambucana. Completam a diversidade desta edição a Amora Pets, com artigos para animais de estimação; a Encanta Moça Flores, especializada em plantas ornamentais e bonsais; a It Is Aroma, com velas aromáticas sustentáveis; e a Pernambuquice, que reúne iguarias de pequenos produtores do Agreste.

Desde 2022, a Expo Preta já contribuiu para dar visibilidade a mais de uma centena de pequenos negócios liderados por pessoas negras, ampliando oportunidades comerciais e aproximando empreendedores e consumidores. A iniciativa também recebeu reconhecimento nacional ao conquistar o Troféu Ouro do Prêmio Abrasce, na categoria Newton Rique de Sustentabilidade.

Para Thayara Paschoal, diretora de Desenvolvimento Social e Sustentabilidade do Grupo JCPM, chegar à quinta edição com o maior índice de renovação da trajetória do projeto concretiza um propósito presente desde o início. “Ampliamos, ano após ano, o número de pessoas afroempreendedoras que têm a oportunidade de ocupar esse espaço, mostrar seus produtos e projetar suas marcas. A Expo Preta RioMar é uma construção coletiva, que este ano ganha ainda mais força com a diversidade de segmentos reunidos”, afirma.

Estreantes e marcas que crescem junto

A renovação das marcas traduz-se na chegada de empreendimentos que terão na Expo Preta RioMar a primeira experiência em uma feira. É o caso da Brasileira Fit, de Priscila Dias, criada há apenas três meses na comunidade do Bode, para vestir mulheres com conforto, qualidade e autoestima. “Começar justamente em um espaço que valoriza o nosso trabalho torna esse momento ainda mais especial, é uma oportunidade de nos fortalecermos no empreendedorismo”, afirma Priscila.

Ao lado das estreantes, estão marcas que amadureceram junto com o projeto. Diego Santos, da Noda.PE, participa da Expo desde as primeiras edições e vê a trajetória de seu negócio se misturar à própria história da feira. “A minha marca praticamente nasceu e cresceu junto com a Expo Preta RioMar. A cada edição, a gente chega mais maduro, com mais público e mais repertório. Ter uma feira desse nível, com esse cuidado com a gente, faz toda a diferença para quem está construindo uma marca”, diz.

A artista e arquiteta Magdala Bezerra, da Entre Pontes, também retorna depois de uma primeira participação que superou suas expectativas. Com trabalhos que transitam entre aquarelas, telas, murais e ilustrações, ela estreou em 2025 sem saber como o público receberia sua produção e terminou a feira com o estoque esgotado. “A Expo me mostrou que existe, sim, um público que valoriza a arte preta autoral”, relembra. No último trimestre de gestação, ela volta neste ano com novas obras e contará com apoio no estande durante os quatro dias. “Empreender é seguir criando e ocupando espaço em cada fase da vida”, resume.

Novos produtos

A ampliação dos segmentos é traduzida nas novidades desta edição. Da comunidade do Bode, Tayane Cavalcanti e Fabiano França, da Encanta Moça Flores, trazem plantas exóticas ornamentais e bonsais, inclusive frutíferos. “Há uma década investimos em qualificação técnica. Na Expo Preta RioMar, esperamos colher os frutos desse trabalho e mostrar que o nosso território também produz arte viva”, destaca Tayane.

Já a Pernambuquice, de Juliana Cavendish, chega como uma vitrine da gastronomia do Agreste, reunindo licores, cachaças, queijos e doces artesanais feitos por pequenos produtores do interior. “Estar na Expo Preta nos permite levar essa riqueza do Agreste, com sabor de cultura, história e ancestralidade, para um dos espaços de maior visibilidade do Recife”, diz Juliana.

Cultura na programação

A programação começa no dia 13 de agosto, às 19h, no Teatro RioMar, no Piso L4, com show de Lia de Itamaracá, maior referência da ciranda brasileira e Patrimônio Vivo de Pernambuco. A abertura da casa será às 18h. Os ingressos custam R$ 40, a inteira, e R$ 20, a meia-entrada, e estão à venda no App RioMar Recife e na bilheteria do teatro.

Serviço:



5ª Expo Preta RioMar

Feira: 13 a 16 de agosto de 2026

Local: Praça de Eventos, Piso L1 do RioMar Recife, em frente à escada rolante da entrada principal

Horário: conforme o funcionamento do shopping – de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h

Entrada na feira: gratuita



Show de abertura com Lia de Itamaracá



Data: 13 de agosto

Local: Teatro RioMar, Piso L4

Abertura da casa: 18h

Show: 19h

Ingressos: R$ 40, inteira, e R$ 20, meia-entrada

Vendas: App RioMar Recife e bilheteria do Teatro RioMar

Realização: Instituto JCPM de Compromisso Social e RioMar Recife