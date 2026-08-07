Sobretaxa dos EUA pode impactar 36% do volume de exportações do Nordeste, calcula Etene

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Levantamento do Banco do Nordeste aponta que oito dos 15 principais produtos exportados pela região aos Estados Unidos foram atingidos pela tarifa

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A sobretaxa de 37,5% imposta pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros deve atingir oito dos 15 principais itens exportados pelo Nordeste ao mercado americano. Esses produtos responderam por mais de 450 milhões de dólares em vendas da região para os EUA apenas no primeiro semestre de 2026. O valor equivale a 36% do total exportado pela região ao país no período.

O impacto foi calculado pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), área de pesquisa do Banco do Nordeste (BNB). As novas tarifas de importação sobre produtos brasileiros entraram em vigor em 22 de julho. As medidas preveem uma tarifa de 25% sobre determinados itens exportados pelo Brasil.

Também foi estabelecida uma cobrança adicional de 12,5% para alguns produtos. Essa taxa extra tem como base critérios ligados às políticas norte-americanas de combate ao trabalho forçado. Somadas, as tarifas podem chegar a 37,5%, a depender da classificação do produto.

Indústria é o setor mais afetado

Para o economista-chefe do BNB, Rogério Sobreira, a indústria é o setor que mais deve sentir os efeitos das medidas americanas. "As empresas desse setor no Nordeste enfrentarão maiores desafios já que importantes produtos como os semimanufaturados de ferro e aço estão sendo taxados", afirma.

O agronegócio da região também deve sofrer impacto direto. Estão entre os itens taxados a celulose solúvel, o açúcar e álcool, o mel natural, alguns tipos de pescados, calçados de couro e cordéis de sisal.

Ficaram isentos da sobretaxa a celulose convencional, a manteiga e o óleo de cacau, a manga, a castanha de caju, a água de coco, o cacau em pó, o café em grão e as partes de frutas.

Diversificação de mercados

Sobreira defende a diversificação de mercados como resposta ao novo cenário. "Precisamos lembrar que os americanos não são os únicos consumidores dos nossos produtos. Os Estados Unidos responderam por cerca de 12% de todas as exportações nordestinas em 2025. Outra medida é acessar crédito mais adequado para enfrentar as dificuldades. O próprio Banco do Nordeste é uma fonte de financiamento com condições muito favoráveis para as exportações, por utilizar recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE", explica.

Cenário nacional

No total, 639 produtos brasileiros foram sobretaxados pelos Estados Unidos. Segundo estimativas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com base no comércio bilateral de 2024, as novas tarifas atingem 23,1% das exportações brasileiras. Ao considerar também a sobretaxa aplicada ao aço e ao alumínio, anunciada em junho do ano passado pelo governo norte-americano, esse percentual pode chegar a 47,3%.