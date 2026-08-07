Pix ganha força nos bares e restaurantes; pequenos negócios são os que mais usam

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cartão de crédito ainda lidera, mas transferência instantânea ganhou espaço desde 2024 e já supera o dinheiro em espécie nas vendas presenciais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Pix já responde por 20,5% das vendas presenciais em bares e restaurantes brasileiros, segundo levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Apesar de o cartão de crédito continuar como principal meio de pagamento, a transferência instantânea vem ampliando sua participação, especialmente entre pequenos estabelecimentos e negócios de alimentação rápida.

A pesquisa ouviu 2.109 pontos comerciais em todo o país. Embora a sondagem faça parte de um levantamento mensal de conjuntura da entidade, esta é apenas a segunda edição que analisa especificamente os meios de pagamento. Em 2024, foram consultados 1.466 comerciantes, e o Pix representava 16,5% das transações.

Cartão de crédito ainda lidera

O crescimento do Pix ocorreu principalmente sobre a participação do dinheiro em espécie, que atualmente corresponde a 8,3% das vendas presenciais. O cartão de crédito permanece na primeira colocação, com 41,5% das transações, seguido pelo cartão de débito, com 25,1%. Na sequência aparecem o dinheiro, com 8,3%, e os vouchers, que representam 4,6%.

O cheque, que já ocupou posição de destaque entre os meios de pagamento utilizados no país, atualmente corresponde a menos de 1% das transações.

Pequenos estabelecimentos usam mais Pix

O levantamento mostra que o tamanho do negócio influencia a utilização do sistema de pagamentos instantâneos.

Entre os estabelecimentos com faturamento anual de até R$ 130 mil, o Pix corresponde a 30,4% das vendas realizadas no salão ou balcão. A participação é de 22,6% entre empresas que faturam de R$ 130 mil a R$ 360 mil e chega a 24% na faixa entre R$ 360 mil e R$ 1 milhão.

Já nos negócios com faturamento superior a R$ 1 milhão por ano, a participação do Pix varia entre 14,9% e 17,5%.

Alimentação rápida tem maior adesão

O segmento de atuação também interfere na preferência pelo Pix. Nos estabelecimentos de alimentação rápida, o sistema representa 24,6% das vendas, enquanto nos restaurantes especializados a participação chega a 21%.

Em bares e casas noturnas, o Pix corresponde a 19,9% das transações. Nos restaurantes que oferecem refeições completas, o percentual é de 17%.

"O cliente quer rapidez, praticidade e segurança no momento do pagamento. Ao mesmo tempo, o empresário busca soluções que reduzam custos e tragam mais previsibilidade ao fluxo de caixa. O Pix conseguiu atender a essas duas necessidades e, por isso, se tornou uma ferramenta essencial para os bares e restaurantes", afirmou, em nota, o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci.

Norte e Nordeste concentram maior uso

A participação do Pix também apresenta diferenças de acordo com a região do país.

O Norte aparece na liderança, com o sistema respondendo, em média, por 29,8% das vendas de salão e balcão. O percentual supera os 25,5% registrados pela Abrasel no levantamento anterior e também fica acima da participação do cartão de débito, de 24,5%.

O Nordeste ocupa a segunda posição, com 24,2% das vendas feitas por Pix. Na região, o cartão de débito representa 23,4% das transações.

Nas demais áreas do país, o sistema aparece na terceira posição entre os meios de pagamento. O Pix corresponde a 18,1% das vendas no Sudeste, 17,9% no Centro-Oeste e 16,5% no Sul. Apesar das diferenças regionais, a Abrasel considera que o Pix já se consolidou como meio de pagamento no setor em todo o país.

Dinheiro perde espaço

O levantamento também reforça a redução do uso de dinheiro em espécie. Em nenhuma das regiões analisadas sua participação supera 11% das vendas.

Para a Abrasel, os resultados demonstram o avanço da digitalização dos hábitos de consumo e dos pagamentos no setor de alimentação.

"O Pix não é apenas uma forma de pagamento. Ele cria oportunidades para que bares e restaurantes desenvolvam programas de fidelidade, integrem pedidos digitais e ofereçam novas experiências ao consumidor, além de abrir espaço para mais eficiência, inovação e competitividade no setor", concluiu Solmucci.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo