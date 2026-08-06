Pernambuco ganha SENAI Futuro para impulsionar produtividade e inovação industrial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Afastando-se do modelo tradicional de salas de aula e laboratórios isolados, a unidade funciona como um ecossistema híbrido e modular de qualificação

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O SENAI Pernambuco lançou, nesta quinta-feira (6), o SENAI Futuro, uma nova unidade de negócios criada para acelerar a produtividade e a inovação na indústria local. A iniciativa une educação profissional, inovação, tecnologia e pesquisa para antecipar tendências e desenvolver competências alinhadas às novas exigências do setor produtivo, conectando diretamente empresários, lideranças técnicas e especialistas.

Afastando-se do modelo tradicional de salas de aula e laboratórios isolados, a unidade funciona como um ecossistema híbrido e modular equipado com rede 5G privada, sensores inteligentes e gêmeos digitais para simular linhas de produção em tempo real. Segundo o gestor da unidade, Felipe Furtado, “o público-alvo inclui desde a alta gerência industrial até colaboradores técnicos e engenheiros”, ressaltando que “o SENAI Futuro vai desenvolver as competências necessárias para engenheiros, líderes e diretores de planta diante do que está por vir.”

Essa necessidade de colaboração foi reforçada pela diretora regional do SENAI-PE, Camila Barreto, ao destacar que “nenhuma indústria consegue avançar sozinha; há sempre um ecossistema envolvido”.

A proposta busca responder com velocidade às transformações globais para fortalecer a competitividade regional. Para o presidente da FIEPE e do Conselho Regional do SENAI-PE, Bruno Veloso, a estrutura representa “uma nova forma de apoiar a indústria: uma estrutura capaz de observar as transformações globais, interpretar seus impactos para Pernambuco e ajudar as empresas a desenvolverem as competências necessárias para continuar crescendo.”

O evento de lançamento contou ainda com palestra do professor Claus Braband, da IT University of Copenhagen, que alertou que “a inteligência artificial é importante para a produtividade, mas as pessoas que vão utilizá-la têm que estar capacitadas para fazer o melhor uso".

As formações iniciais terão duração reduzida, variando entre 24 e 36 horas, cobrindo tópicos estratégicos como inteligência artificial aplicada, desenvolvimento de agentes autônomos, programação de robôs industriais e visão computacional para inspeção e previsão. Para ministrar os conteúdos, a instituição utilizará espaços consolidados como o Aratu Lab, em Santo Amaro, e o SENAI Park, em Suape, além de mobilizar uma rede de parceiros composta por universidades, institutos federais e provedores de tecnologia.

O primeiro curso ofertado é o de Integração de Sistemas Industriais com IA, com carga horária de 36 horas e 20 vagas destinadas a coordenadores de manutenção, engenheiros de produção, técnicos e gestores. As aulas ocorrerão no Laboratório da Indústria 4.0 e no Aratu Lab, atendendo diretamente aos anseios do setor por qualificações ágeis. As inscrições estão disponíveis no site do SENAI Futuro: https://senaifuturo.pe.senai.br/.