Lucro líquido da Petrobras sobe 96,8% no 2º trimestre, para R$ 52,4 bilhões

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A dívida líquida da empresa subiu para US$ 60,3 bilhões, valor 3,1% superior ao segundo trimestre de 2025. Já os investimentos somaram US$ 5,3 bi

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A Petrobras fechou o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ R$ 52,4 bilhões, 96,8% a mais ante um ano, e 60,6% maior do que o registrado no trimestre imediatamente anterior, informou a companhia nesta quinta-feira, 6.

A receita de vendas no período subiu 42,3%, para R$ 169,5 bilhões, frente ao segundo trimestre de 2025, e 37,1% em relação ao primeiro trimestre de 2026. O resultado dessa linha do balanço ficou cerca de 0,84% abaixo do recorde da companhia registrado no segundo trimestre de 2022 (R$ R$ 170, 9 bilhões).

O Ebitda, que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, teve alta de 79,6% contra o mesmo trimestre de 2025 e avanço de 57,3% em relação ao primeiro trimestre de 2026, para R$ 93,8 bilhões.

Na nota com os resultados enviada à CVM, o diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras, Fernando Melgarejo, destacou que o aumento do volume de produção de óleo e de derivados, combinado ao Brent mais alto, fortaleceu a geração de caixa da companhia.

"Os recordes operacionais que alcançamos neste segundo trimestre nos levaram a um dos maiores resultados financeiros trimestrais da série histórica da Petrobras".

A dívida líquida da empresa subiu para US$ 60,3 bilhões, valor 3,1% superior ao segundo trimestre de 2025. Já os investimentos somaram US$ 5,3 bilhões, um aumento de 3,8% em comparação com o primeiro trimestre e 19,6% um ano antes.

A Petrobrás informou também que os investimentos nos primeiros seis meses do ano totalizaram US$ 10,4 bilhões, representando um aumento de 22,5% em relação ao mesmo intervalo de 2025. O lucro líquido no primeiro semestre subiu 37,6% ante um ano antes, para R$ 85,1 bilhões.



