Endividamento das famílias atinge recorde histórico de 82% em julho, aponta CNC

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Apesar do recuo na taxa geral de inadimplência, aumentou a fatia de consumidores com mais da metade da renda comprometida com dívidas

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O percentual de famílias brasileiras com dívidas a vencer voltou a crescer e alcançou 82% em julho de 2026. O resultado representa um avanço de 0,4 ponto percentual em relação a junho (81,6%) e de 3,5 pontos percentuais na comparação com julho de 2025 (78,5%). Com esse indicador, a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e divulgada nesta quinta-feira (6), estabeleceu a sexta máxima histórica consecutiva da sua série temporal.

Os dados refletem o cenário financeiro do país ao término dos primeiros 90 dias do Desenrola 2.0, programa de renegociação de débitos lançado pelo governo federal em maio. Sob o efeito do incentivo à regularização, a taxa de inadimplência geral apresentou uma ligeira retração, caindo de 29,9% em junho para 29,8% em julho — patamar também inferior ao registrado no mesmo período do ano anterior (30%). Contudo, a expansão do endividamento aliada ao elevado comprometimento do orçamento doméstico mantém os analistas em alerta.

A parcela de famílias que possuem mais de 50% dos seus rendimentos mensais vinculados ao pagamento de dívidas subiu para 19% em julho, o maior nível observado desde março deste ano. Em média, os consumidores endividados estão destinando 29,5% do seu orçamento mensal para honrar compromissos financeiros com credores.

O presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, analisou o agravamento desse índice e seus reflexos para a atividade econômica brasileira. “Completar seis meses seguidos de novos níveis recordes negativos no endividamento da população tem impactos que são sentidos em curto e médio prazo, não só no comércio”, avaliou. “Vemos sinais positivos de resiliência, seja pelo pagamento das dívidas com o programa Desenrola, seja com a massa de rendimentos e ocupação aumentando; porém, os números mostram que é preciso avançar em medidas que aliviem o bolso do trabalhador e, consequentemente, estimulem uma melhora do setor produtivo”, completou.

Apesar da pressão orçamentária, a Peic apontou avanços em indicadores operacionais no mês de julho. O tempo médio de atraso no pagamento de contas registrou queda pelo terceiro mês seguido, baixando para 64,6 dias — menor marca desde dezembro de 2025 (64,3 dias). A fatia de inadimplentes com débitos em atraso por mais de 90 dias encolheu para 48,5%, atingindo a menor proporção desde agosto do ano passado, o que atenua o impacto de juros recorrentes. Na percepção individual, 35% dos entrevistados afirmaram estar "pouco endividados" (frente a 34,2% em junho), enquanto o grupo que se considera "muito endividado" oscilou de 17,2% para 17,1%.

Na avaliação do economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, o ciclo de cortes na taxa Selic desempenha papel relevante na melhoria progressiva do crédito, embora a recuperação dependa de tempo. “A decisão de reduzir os juros básicos tende a contribuir para a diminuição do custo das novas operações de crédito e para a renegociação de dívidas em condições mais favoráveis. No entanto, o elevado comprometimento da renda mostra que a recuperação da capacidade de consumo das famílias será gradual. A continuidade do processo de flexibilização monetária, condicionada ao comportamento da inflação, poderá ajudar a aliviar o orçamento doméstico e reduzir a pressão financeira principalmente sobre as famílias de menor renda”, ponderou.

Desigualdade no perfil do endividamento



A divisão dos dados por faixas de renda revela um forte contraste social no acesso e na gestão do crédito no país. Enquanto a inadimplência recuou em todas as faixas que ganham acima de três salários mínimos entre junho e julho, a população de menor renda concentrou a piora nos indicadores de calote.

Nas famílias com ganhos de até três salários mínimos, a taxa de endividados saltou para 84,9% em julho (ante 84,7% em junho e 81,2% em julho de 2025), atingindo novo recorde e posicionando-se bem acima da média nacional. Essa faixa social foi a única a registrar avanço mensal na proporção de contas em atraso, subindo de 38,3% para 38,5%.

Esse mesmo segmento lidera o crescimento das famílias que declaram não ter qualquer condição de quitar suas dívidas pendentes. O indicador de insolvência para quem ganha até três salários mínimos aumentou de 17,6% em junho para 17,8% em julho. Já o índice geral de insolvência, considerando todas as classes de renda, teve uma oscilação marginal de 12,2% para 12,3%.

No extremo oposto, as famílias com rendimento superior a 10 salários mínimos tiveram a maior alta no volume de endividamento no acumulado do ano (+4,1 pontos percentuais, atingindo 72% em julho), mas mantiveram trajetória consistente de queda da inadimplência, reduzindo as contas em atraso de 15,4% em junho para 15,1% em julho.