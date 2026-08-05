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Economia | Notícia

Multimodal Nordeste reúne setor logístico e abre edição 2026 no Recife

A abertura da feira foi marcada pela apresentação de um diagnóstico sobre a logística em Pernambuco, que aponta desafios e oportunidades para o setor

Por JC Publicado em 05/08/2026 às 11:08
A abertura da Multimodal Nordeste 2026 reuniu representantes do poder público e da iniciativa privada
A abertura da Multimodal Nordeste 2026 reuniu representantes do poder público e da iniciativa privada - Divulgação/Wilton Marcelino

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A abertura da Multimodal Nordeste 2026, realizada na noite da terça-feira (4), no Recife Expo Center, reuniu representantes do setor público e privado para discutir os desafios da logística e da infraestrutura em Pernambuco. A programação contou com a participação de autoridades, empresários e dirigentes de entidades ligadas ao segmento.

Durante a cerimônia, também foi apresentado o Diagnóstico Competitivo da Infraestrutura Logística de Pernambuco 2026, elaborado com apoio da CEPLAN Consultoria Econômica e Planejamento. O documento reúne dados sobre os principais gargalos e oportunidades para ampliar a competitividade do estado.

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O levantamento destaca o potencial logístico de Pernambuco, mas aponta que a infraestrutura rodoviária ainda representa um dos principais entraves ao desenvolvimento do setor. Entre os problemas identificados estão a predominância de pistas simples, deficiências na sinalização e o aumento dos custos operacionais do transporte.

O diagnóstico foi entregue à vice-governadora Priscila Krause e, segundo os organizadores, deverá servir de base para discussões sobre investimentos em infraestrutura, incluindo a recuperação da malha rodoviária, a melhoria dos acessos ao Porto de Suape, o avanço da Transnordestina e ações para fortalecer a competitividade logística do estado.

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Divulgação/Wilton Marcelino
Diagnóstico sobre a infraestrutura logística de Pernambuco foi entregue à vice-governadora Priscila Krause - Divulgação/Wilton Marcelino

A Multimodal Nordeste segue até esta quinta-feira (6), no Recife Expo Center, reunindo empresas, especialistas e representantes do poder público em debates e rodadas de negócios voltadas ao setor logístico.

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