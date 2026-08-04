Empresas buscam investidores para crescer em cenário de juros elevados
Especialista aponta que empresas tradicionais podem adotar práticas para reduzir riscos antes de expandir; confira
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Com a taxa básica de juros em 14,25% ao ano, empresas interessadas em expandir as operações têm recorrido a alternativas ao crédito bancário, como a entrada de investidores, novos sócios, fusões e parcerias estratégicas.
Segundo levantamento da KPMG, empresas brasileiras realizaram 739 operações de fusões e aquisições no primeiro semestre de 2025. No mesmo período, o número de aquisições de empresas nacionais por investidores estrangeiros passou de 178 para 199.
Para o empresário e investidor Macário Moraes, além do faturamento, investidores avaliam fatores como organização da gestão, indicadores de desempenho e menor dependência do fundador.
"Uma empresa pode vender bem, ter clientes e reputação, mas continuar funcionando de maneira muito dependente do empresário. Quando toda decisão importante passa pela mesma pessoa, o crescimento começa a gerar mais pressão do que resultado", afirma.
Produtividade
Dados do IBGE mostram que empresas de alto crescimento passaram de 3,9 milhões para 8 milhões de trabalhadores entre 2019 e 2022, mas registraram produtividade média 16,7% inferior à das empresas com dez ou mais empregados.
Segundo Macário, a concentração das decisões no proprietário pode dificultar a expansão do negócio e afastar investidores. "Quando uma empresa depende demais do dono, o investidor enxerga risco. Isso porque o crescimento deixa de depender apenas de mercado e passa a depender da presença constante de uma pessoa para que tudo funcione", analisa.
Ele afirma que empresas tradicionais podem adotar práticas para reduzir riscos antes de expandir, como acompanhar indicadores e testar oportunidades antes de realizar investimentos.
"As startups costumam testar oportunidades, medir resultados e observar se existe capacidade de repetição antes de acelerar uma decisão. Empresas tradicionais podem usar essa lógica para abrir uma unidade, lançar um serviço, entrar em outro mercado ou estruturar uma nova frente de crescimento", afirma.