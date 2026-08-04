Empresas buscam investidores para crescer em cenário de juros elevados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Especialista aponta que empresas tradicionais podem adotar práticas para reduzir riscos antes de expandir; confira

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Com a taxa básica de juros em 14,25% ao ano, empresas interessadas em expandir as operações têm recorrido a alternativas ao crédito bancário, como a entrada de investidores, novos sócios, fusões e parcerias estratégicas.

Segundo levantamento da KPMG, empresas brasileiras realizaram 739 operações de fusões e aquisições no primeiro semestre de 2025. No mesmo período, o número de aquisições de empresas nacionais por investidores estrangeiros passou de 178 para 199.

Para o empresário e investidor Macário Moraes, além do faturamento, investidores avaliam fatores como organização da gestão, indicadores de desempenho e menor dependência do fundador.

"Uma empresa pode vender bem, ter clientes e reputação, mas continuar funcionando de maneira muito dependente do empresário. Quando toda decisão importante passa pela mesma pessoa, o crescimento começa a gerar mais pressão do que resultado", afirma.

Produtividade

Dados do IBGE mostram que empresas de alto crescimento passaram de 3,9 milhões para 8 milhões de trabalhadores entre 2019 e 2022, mas registraram produtividade média 16,7% inferior à das empresas com dez ou mais empregados.

Empresário e investidor Macário Moraes - DIVULGAÇÃO

Segundo Macário, a concentração das decisões no proprietário pode dificultar a expansão do negócio e afastar investidores. "Quando uma empresa depende demais do dono, o investidor enxerga risco. Isso porque o crescimento deixa de depender apenas de mercado e passa a depender da presença constante de uma pessoa para que tudo funcione", analisa.

Ele afirma que empresas tradicionais podem adotar práticas para reduzir riscos antes de expandir, como acompanhar indicadores e testar oportunidades antes de realizar investimentos.

"As startups costumam testar oportunidades, medir resultados e observar se existe capacidade de repetição antes de acelerar uma decisão. Empresas tradicionais podem usar essa lógica para abrir uma unidade, lançar um serviço, entrar em outro mercado ou estruturar uma nova frente de crescimento", afirma.

