fechar
Economia | Notícia

Dia dos Pais deve movimentar R$ 226,5 milhões no comércio de PE, abaixo do registrado em 2025

Levantamento da Fecomércio-PE aponta retração real de 3,6% na data em 2026, refletindo o cenário de crédito mais restritivo enfrentado pelas famílias

Por JC Publicado em 04/08/2026 às 16:58
Vestuário, calçados, perfumaria e eletroeletrônicos concentram parte do movimento esperado para a data em Pernambuco
Vestuário, calçados, perfumaria e eletroeletrônicos concentram parte do movimento esperado para a data em Pernambuco - Divulgaçao

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Dia dos Pais deve movimentar cerca de R$ 226,5 milhões no comércio pernambucano em 2026. A estimativa é do Hub do Comércio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) e considera apenas o impacto da data sobre o varejo estadual.

O valor projetado representa uma retração real de 3,6% em relação ao desempenho registrado em 2025. O resultado reflete um comportamento mais cauteloso das famílias pernambucanas em relação ao consumo.

Além do impacto específico do Dia dos Pais, o levantamento estima que a economia de Pernambuco deve movimentar R$ 11,08 bilhões ao longo de agosto. A arrecadação de ICMS no estado deve somar aproximadamente R$ 2,46 bilhões no período.

O estudo usa modelos econométricos alimentados por dados do Banco Central, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE) e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A metodologia combina séries históricas de arrecadação de ICMS, transações via PIX, atividade econômica regional, indicadores de crédito e pesquisas de intenção de consumo.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto, avalia que o Dia dos Pais mantém posição estratégica para o comércio, mesmo diante de um cenário mais desafiador para o consumo.

"O Dia dos Pais abre o ciclo das principais datas comerciais do segundo semestre e continua sendo uma grande oportunidade para diversos segmentos do varejo. Mesmo diante de um cenário de maior restrição ao consumo, a data mantém capacidade de estimular as vendas e contribuir para a atividade econômica em Pernambuco. O planejamento das empresas com as estratégias comerciais adequadas pode favorecer o desempenho dos negócios", afirma Peixoto.

O estudo aponta que a expectativa de retração nas vendas está diretamente relacionada às condições de crédito enfrentadas pelas famílias. Entre as variáveis analisadas, a atividade econômica regional exerce influência positiva sobre a movimentação do comércio. Já o avanço da inadimplência das pessoas físicas tem efeito contrário e reduz o potencial de consumo para a data.

Para o economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima, os indicadores confirmam que a evolução do ambiente econômico segue determinante para o comportamento do consumidor.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"As projeções apontam que a atividade econômica e a inadimplência das pessoas físicas são os fatores que mais explicam a movimentação do comércio. À medida que cresce a restrição ao crédito, parte das famílias reduz ou adia gastos, o que contribui para uma expectativa de movimentação inferior à registrada no ano passado. Embora o cenário projetado indique retração em relação ao ano anterior, a data permanece entre as mais relevantes do varejo nacional, especialmente para segmentos como vestuário, calçados, perfumaria, eletroeletrônicos, acessórios e artigos de uso pessoal", diz Lima.

Leia também

RioMar Recife realiza programação especial para a semana do Dia dos Pais
Show

RioMar Recife realiza programação especial para a semana do Dia dos Pais
Metade das compras do Dia dos Pais ficará para a última hora, aponta pesquisa do Google
PRESENTES

Metade das compras do Dia dos Pais ficará para a última hora, aponta pesquisa do Google

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.