Sudene apresenta panorama técnico sobre estudo e implantação da Transnordestina em Pernambuco

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Durante reunião na Amupe, Autarquia detalhou análises de viabilidade e atualizou informações sobre obras de infraestrutura para o empreendimento

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O estudo sobre a viabilidade econômica e social do trecho Salgueiro–Suape da Ferrovia Transnordestina e o avanço das etapas de engenharia de um dos lotes da ferrovia integraram a exposição técnica apresentada pela Sudene durante a Assembleia Extraordinária da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), realizada nesta segunda-feira (3). A atualização sobre o empreendimento foi um dos temas da programação, que reuniu gestores públicos e especialistas das áreas jurídica e contábil.

O superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, informou que a Autarquia concluiu e encaminhou ao Tribunal de Contas da União (TCU) o estudo de viabilidade econômica e social do trecho. O levantamento reúne análises dos impactos logísticos, econômicos e sociais da ferrovia, além do potencial de atendimento a diferentes cadeias produtivas de Pernambuco e de estados vizinhos.

Segundo o estudo, a incorporação do valor social às análises econômicas resulta em Valor Social Presente Líquido de R$ 4,76 bilhões e Taxa de Retorno Econômico (TRE) de 15,53%, indicadores que superam os custos do investimento e apontam potencial para fortalecer cadeias produtivas já instaladas na região, além de ampliar as alternativas de escoamento da produção.

“O desenvolvimento regional exige conexão com o mundo e a ferrovia pode ser capaz de viabilizar isso a favor do Nordeste. Os estudos indicam que a Região pode fortalecer diversos segmentos da economia regional, ao mesmo tempo em que permite ter ganhos sociais significativos por meio de vários fatores, entre eles a própria geração de emprego”, afirmou o superintendente.

Desde a conclusão dos estudos, a Sudene tem mantido interlocução técnica com os órgãos envolvidos no empreendimento, compartilhando informações produzidas pela Autarquia sempre que demandada no âmbito das discussões sobre a ferrovia.

Também foram apresentadas informações sobre o contrato firmado pela Infra S.A. para a elaboração do projeto executivo e a execução das obras remanescentes de infraestrutura do lote SPS 04, etapa necessária para o avanço da implantação da ferrovia. O segmento compreende 73 quilômetros entre os municípios de Custódia e Arcoverde e prevê investimento de R$ 312,8 milhões.

A participação da Sudene integrou a programação técnica da assembleia, que também abordou temas relacionados ao piso do magistério para profissionais contratados e à aposentadoria especial dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE).