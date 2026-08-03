Segunda edição do Rolê REC'n'Play, que acontece em Caruaru, abre inscrições gratuitas
Festival gratuito acontece de 13 a 15 de agosto no Porto Digital Caruaru e reúne tecnologia, inovação, criatividade e empreendedorismo no Agreste
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Está aberta a inscrição para a segunda edição do Rolê REC'n'Play. O cadastro é gratuito e feito pelo site role.recnplay.pe. O festival acontece nos dias 13, 14 e 15 de agosto, no Porto Digital Caruaru. Com um único cadastro, o participante tem acesso à programação dos três dias.
A vaga não é garantida só pelo cadastro prévio. A entrada nas atividades segue a ordem de chegada, de acordo com a capacidade de cada espaço. A programação completa e os primeiros nomes confirmados para as palestras serão divulgados nas próximas semanas, pelos canais oficiais do evento.
O tema deste ano
A edição de 2026 tem como tema "O Futuro em Tempo Real" e propõe uma reflexão sobre como a tecnologia já transforma a forma como as pessoas trabalham, aprendem e se relacionam.
Ao longo dos três dias, a programação inclui palestras, oficinas, painéis, experiências interativas e atividades culturais, voltadas a estudantes, profissionais, empreendedores, pesquisadores e artistas.
Segunda edição no Agreste
O Rolê REC'n'Play é a versão do festival realizada em Caruaru, no Agreste pernambucano. A primeira edição ocorreu em 2025, e o evento retorna neste ano no calendário da cidade.
Os organizadores apresentam a iniciativa como uma forma de fortalecer o ecossistema regional de tecnologia, economia criativa e empreendedorismo, aproximando empresas, instituições de ensino, poder público e sociedade civil.
O evento é realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae, com patrocínio do Governo de Pernambuco. A comunicação é assinada pela Ampla Comunicação.
Entenda o REC'n'Play
O REC'n'Play original nasceu em 2017, no Bairro do Recife, criado pelo Porto Digital e pela Ampla Comunicação para aproximar o público de discussões sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo e economia criativa. Ao longo dos anos, o festival se consolidou como um dos maiores do segmento no Brasil, segundo os organizadores. O Rolê é a versão do festival levada ao interior do estado, iniciada em Caruaru em 2025.