Segunda edição do Rolê REC'n'Play, que acontece em Caruaru, abre inscrições gratuitas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Festival gratuito acontece de 13 a 15 de agosto no Porto Digital Caruaru e reúne tecnologia, inovação, criatividade e empreendedorismo no Agreste

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Está aberta a inscrição para a segunda edição do Rolê REC'n'Play. O cadastro é gratuito e feito pelo site role.recnplay.pe. O festival acontece nos dias 13, 14 e 15 de agosto, no Porto Digital Caruaru. Com um único cadastro, o participante tem acesso à programação dos três dias.

A vaga não é garantida só pelo cadastro prévio. A entrada nas atividades segue a ordem de chegada, de acordo com a capacidade de cada espaço. A programação completa e os primeiros nomes confirmados para as palestras serão divulgados nas próximas semanas, pelos canais oficiais do evento.

O tema deste ano

A edição de 2026 tem como tema "O Futuro em Tempo Real" e propõe uma reflexão sobre como a tecnologia já transforma a forma como as pessoas trabalham, aprendem e se relacionam.

Ao longo dos três dias, a programação inclui palestras, oficinas, painéis, experiências interativas e atividades culturais, voltadas a estudantes, profissionais, empreendedores, pesquisadores e artistas.

Segunda edição no Agreste

O Rolê REC'n'Play é a versão do festival realizada em Caruaru, no Agreste pernambucano. A primeira edição ocorreu em 2025, e o evento retorna neste ano no calendário da cidade.

Os organizadores apresentam a iniciativa como uma forma de fortalecer o ecossistema regional de tecnologia, economia criativa e empreendedorismo, aproximando empresas, instituições de ensino, poder público e sociedade civil.

O evento é realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae, com patrocínio do Governo de Pernambuco. A comunicação é assinada pela Ampla Comunicação.

Entenda o REC'n'Play

O REC'n'Play original nasceu em 2017, no Bairro do Recife, criado pelo Porto Digital e pela Ampla Comunicação para aproximar o público de discussões sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo e economia criativa. Ao longo dos anos, o festival se consolidou como um dos maiores do segmento no Brasil, segundo os organizadores. O Rolê é a versão do festival levada ao interior do estado, iniciada em Caruaru em 2025.