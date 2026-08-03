fechar
Economia | Notícia

Segunda edição do Rolê REC'n'Play, que acontece em Caruaru, abre inscrições gratuitas

Festival gratuito acontece de 13 a 15 de agosto no Porto Digital Caruaru e reúne tecnologia, inovação, criatividade e empreendedorismo no Agreste

Por JC Publicado em 03/08/2026 às 15:30
Participante testa experiência interativa em edição anterior do REC'n'Play, no Bairro do Recife
Participante testa experiência interativa em edição anterior do REC'n'Play, no Bairro do Recife - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Está aberta a inscrição para a segunda edição do Rolê REC'n'Play. O cadastro é gratuito e feito pelo site role.recnplay.pe. O festival acontece nos dias 13, 14 e 15 de agosto, no Porto Digital Caruaru. Com um único cadastro, o participante tem acesso à programação dos três dias.

A vaga não é garantida só pelo cadastro prévio. A entrada nas atividades segue a ordem de chegada, de acordo com a capacidade de cada espaço. A programação completa e os primeiros nomes confirmados para as palestras serão divulgados nas próximas semanas, pelos canais oficiais do evento.

O tema deste ano

A edição de 2026 tem como tema "O Futuro em Tempo Real" e propõe uma reflexão sobre como a tecnologia já transforma a forma como as pessoas trabalham, aprendem e se relacionam.

Ao longo dos três dias, a programação inclui palestras, oficinas, painéis, experiências interativas e atividades culturais, voltadas a estudantes, profissionais, empreendedores, pesquisadores e artistas.

Segunda edição no Agreste

O Rolê REC'n'Play é a versão do festival realizada em Caruaru, no Agreste pernambucano. A primeira edição ocorreu em 2025, e o evento retorna neste ano no calendário da cidade.

Os organizadores apresentam a iniciativa como uma forma de fortalecer o ecossistema regional de tecnologia, economia criativa e empreendedorismo, aproximando empresas, instituições de ensino, poder público e sociedade civil.

O evento é realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae, com patrocínio do Governo de Pernambuco. A comunicação é assinada pela Ampla Comunicação.

Entenda o REC'n'Play

O REC'n'Play original nasceu em 2017, no Bairro do Recife, criado pelo Porto Digital e pela Ampla Comunicação para aproximar o público de discussões sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo e economia criativa. Ao longo dos anos, o festival se consolidou como um dos maiores do segmento no Brasil, segundo os organizadores. O Rolê é a versão do festival levada ao interior do estado, iniciada em Caruaru em 2025.

Leia também

Aos 30 anos, o CESAR se define como uma organização nativa de Inteligência Artificial e põe uma mulher para liderar a jornada
Coluna JC Negócios

Aos 30 anos, o CESAR se define como uma organização nativa de Inteligência Artificial e põe uma mulher para liderar a jornada
Petrobras descobre mais poço de gás na margem equatorial da Colômbia
Energia

Petrobras descobre mais poço de gás na margem equatorial da Colômbia

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.