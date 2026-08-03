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Multimodal Nordeste 2026 reúne especialistas e marcas para discutir o futuro do setor em Pernambuco

Com foco em inovação e sustentabilidade, a Multimodal Nordeste 2026 reúne mais de 140 marcas no Recife para debater o futuro do setor logístico.

Por JC Publicado em 03/08/2026 às 23:55
Feira Multimodal 2026 Recife Expo Center.
Feira Multimodal 2026 Recife Expo Center. - Divulgação

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De 4 a 6 de agosto de 2026, o Recife Expo Center sediará a Multimodal Nordeste 2026. O evento é considerado o principal ponto de encontro de marcas que movimentam e modernizam a logística nas regiões Norte e Nordeste.

Promovida pela Insight Feiras & Negócios, a expectativa é que a feira reúna mais de 140 marcas expositoras. Além disso, a organização estima a presença de cerca de 9 mil visitantes ao longo dos três dias de programação.

A busca por maior eficiência operacional no setor se intensificou, tornando-se uma questão essencial para a competitividade das empresas. O evento trará debates práticos focados em tecnologia de ponta, sustentabilidade, geopolítica dos fretes mundiais e inteligência artificial aplicada à cadeia de suprimentos.

Inovação em Suape

No segmento de portos, o novo terminal de contêineres de Suape iniciará suas operações em agosto de 2026 pelas mãos da APM Terminals. Com investimento totalmente focado em eletrificação, o empreendimento aumentará a capacidade de contêineres do porto em 55%.

Daniel Rose, diretor-superintendente da APM Terminals Suape Pecém, destaca a importância desse aporte sustentável para a infraestrutura de Pernambuco. Ele acrescenta que a operação atuará de forma complementar ao Terminal de Pecém, no Ceará, otimizando a conectividade do Nordeste.

Enquanto isso, o Tecon Suape também realiza constantes aportes em digitalização de processos para garantir agilidade e previsibilidade aos clientes. Já a E-Log apresenta empreendimentos que concentram serviços em um único espaço, visando reduzir deslocamentos e aumentar a eficiência operacional.

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Modernização do Porto do Recife

O Porto do Recife, patrocinador ouro do evento, apresentará projetos de expansão e modernização de sua infraestrutura centenária. Com 108 anos de história, o porto está em fase de implementação de um novo sistema de monitoramento integrado por câmeras inteligentes e controle de acesso rigoroso.

Wagner Maciel, presidente do Porto do Recife, ressalta que o investimento em tecnologia visa tornar as operações portuárias mais seguras para toda a sociedade. O projeto atende às exigências do ISPS Code, código internacional que rege a proteção de navios e instalações portuárias.

Integração de modais

O principal desafio apontado por Domenico Carneiro, sócio-diretor da Multimodal Nordeste, é a transição para um modelo integrado de transportes no Nordeste. Avançar rumo à multimodalidade é considerado o caminho ideal para reduzir a dependência das rodovias e diminuir custos.

Nesse cenário, a cabotagem de cargas desponta como uma alternativa viável para desafogar as estradas e oferecer maior segurança. O diretor-executivo da ABAC, Luis Fernando Resano, detalhará como esse modal alia redução de despesas logísticas com as metas globais de sustentabilidade e ESG.

Além do transporte marítimo, a integração ferroviária também retorna como pauta indispensável para escoar de forma competitiva a produção do interior ao litoral. Dados e análises também farão parte dos debates, como a apresentação da GoBRAX sobre transformação de números em estratégias para frotas de caminhões.

Logística de suprimentos e armazenagem local

Os Correios participarão ativamente divulgando soluções integradas como o serviço Correios Log Supri, focado na gestão completa de suprimentos. Pernambuco é a única superintendência da estatal a oferecer este serviço no Nordeste, seja em unidades próprias ou no cliente.

A estatal também detalhará o Correios Transfer Log, voltado ao transporte interestadual paletizado, e o Correios Log+ para comércio eletrônico. No âmbito regional, a BrasMundi apresentará suas duas centrais logísticas na Região Metropolitana do Recife, que totalizam mais de 50 mil m² de armazenagem.

Inscrições e credenciamento

Os ingressos para as palestras do Conecta Multimodal estão disponíveis para compra no site oficial do evento (multimodalnordeste.com.br). O fórum custa R$ 80 por dia ou R$ 200 para o passaporte completo, garantindo acesso gratuito à área de feira.

Já para a área de exposição da Multimodal Nordeste 2026, o credenciamento para pessoas jurídicas é gratuito. Pessoas físicas pagam uma taxa de R$ 50.

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