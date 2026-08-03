Metade das compras do Dia dos Pais ficará para a última hora, aponta pesquisa do Google

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Com 43% dos brasileiros ainda sem saber o que vão comprar, estudo do Google aponta que eletrônicos lideram os desejos dos pais (50%)

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O brasileiro está disposto a abrir o bolso para o Dia dos Pais em 2026, mas a decisão ainda não foi tomada. Um novo estudo do Google revela que a famosa tática de deixar tudo para a última hora vai ditar a data este ano. Com 43% dos consumidores entrevistados admitindo que ainda não têm a menor ideia do que comprar, a consequência é inevitável: metade de todas as vendas vai acontecer na reta final, sendo 23% na própria semana, 13% na véspera e impressionantes 14% no próprio domingo, com o almoço em família já na mesa.

Essa maratona de última hora acontece porque sete em cada dez presenteadores enfrentam algum perrengue na jornada. O maior vilão é a dúvida cruel de escolher algo que realmente agrada ao pai, problema citado por 23% dos entrevistados, seguido de perto pela ginástica para fazer o presente caber no orçamento. Para as marcas e lojistas, esse mar de indecisos abre uma janela de oportunidade para quem souber agir como consultor de emergência.

Apesar da enrolação para bater o martelo, a intenção de gastar é real. Entre os consumidores que já sabem o que querem, 32% pretendem desembolsar mais de R$ 300, valor 5% maior do que no ano passado e 4% acima do investido no Dia das Mães. Para fazer a pesquisa e fechar o pedido correndo, o ecossistema digital virou refúgio de 71% dos compradores, que vão se dividir entre sites oficiais, aplicativos de lojas, redes sociais e até apps de entrega rápida.

Desejo dos Pais x predisposição para presentear dos filhos

Existe também um clássico descompasso entre o desejo de quem recebe e de quem presenteia. Metade dos pais sonha em ganhar itens de Tecnologia, como celulares novos, eletrônicos ou caixas de som potentes. No entanto, apenas 19% dos filhos planejam colocar a mão no bolso para essa categoria no cenário geral. A Tecnologia só ganha força real nos tickets mais altos, pulando para 46% de preferência apenas entre quem pretende gastar acima de R$ 500,00.

Na dúvida e com o tempo esgotando, a categoria de Moda acaba virando a grande campeã de praticidade. O setor de vestuário lidera a intenção de compra dos filhos com 42%, mesmo sendo o desejo real de apenas 23% dos homenageados. Entre os consumidores que nem sabem ainda quanto vão gastar, a categoria captura quase metade das escolhas por ser vista como uma opção conveniente e de baixo risco de erro. Para quem não quer arriscar nem no tamanho da camisa, a categoria de Perfumaria e Beleza surge como a zona perfeita de consenso, alinhando exatamente o que os pais querem com o que os filhos pretendem comprar.

"A grande oportunidade para o varejo em 2026 não é apenas anunciar o produto, mas atuar como um verdadeiro 'solucionador de problemas' para o consumidor. O filho quer dar algo relevante e tem mais disposição financeira este ano, mas esbarra na dúvida. Marcas e plataformas que oferecerem sugestões bem curadas e facilitarem a decisão vão conquistar a preferência dessa fatia de indecisos”, afirma Gleidys Salvanha, diretora de Negócios para o Varejo e Tecnologia do Google Brasil.

Na hora de escolher a loja, o tripé formado por preços atrativos, bom atendimento e qualidade do produto continua sendo fundamental. No entanto, quando o relógio começa a correr contra o comprador na reta final, a logística vira a grande heroína. Prazos de entrega velozes e frete grátis deixam de ser apenas mimos e passam a funcionar como os gatilhos definitivos para fazer o consumidor indeciso fechar o carrinho a tempo do abraço de domingo.