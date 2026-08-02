Querosene de aviação (QAV) é elevado em 1,9% nas refinarias

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A Petrobras faz reajustes mensais do produto. No mês passado, a estatal reduziu o combustível aéreo em 14,4%, ou menos R$ 0,81 por litro.

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A Petrobras informou à Broadcast que aumentou o querosene de aviação (QAV) em 1,9%, ou mais R$ 0,09 o litro em relação ao mês anterior, a partir de hoje, 1º, nas suas refinarias. A estatal faz reajustes mensais do produto. Em julho, reduziu o combustível aéreo em 14,4%, ou menos R$ 0,81 por litro.

Em junho, o QAV já havia sido reduzido em 14,2%, e assim como no mês anterior, pôde ser parcelado pelos clientes da companhia. Em abril, no auge da guerra no Oriente Médio, a estatal aumentou o QAV em 54,63% e decidiu parcelar para seus clientes.

"A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado exclusivamente para as distribuidoras, que são responsáveis pelo transporte e pela comercialização do produto para as empresas de transporte aéreo e demais consumidores finais nos aeroportos, bem como pelas instalações aeroportuárias e pelos serviços de abastecimento", disse a empresa em nota.

Greve no Canadá

Comissários da WestJet, a segunda maior companhia aérea do Canadá, entraram em greve neste domingo, 2, devido a uma disputa salarial. O Sindicato Canadense de Funcionários Públicos (CUPE, na sigla em inglês), que representa os 4.400 assistentes de bordo da companhia aérea, anunciou a paralisação pelo Facebook.

A WestJet confirmou o movimento e cancelou mais de 300 voos neste domingo, prejudicando planos de viagem no Canadá em meio a um feriado prolongado de três dias.

Um ponto central da disputa diz respeito a como os comissários de bordo devem ser remunerados por tarefas realizadas enquanto estão em solo.

Enquanto o sindicato afirma que parte desse trabalho não é remunerado, a WestJet diz que os funcionários são compensados por meio de um sistema de "horas de crédito", em vez de uma tarifa horária convencional.

"Apresentamos uma proposta que estabeleceria um novo padrão para comissários no Canadá, tornando a WestJet a única companhia aérea a oferecer uma tarifa horária que cobre todo o tempo antes e depois dos voos, além de um aumento salarial de dois dígitos no primeiro ano, entre outras prioridades levantadas pelo sindicato", disse Alexis von Hoensbroech, CEO do Grupo WestJet. "Infelizmente, não foi aceita."

Alia Hussain, presidente da seção sindical que representa os comissários, acrescentou que os negociadores "tentaram até o último minuto" obter um "acordo justo" que reconhecesse o valor do trabalho realizado pelas equipes de bordo. "A oferta da WestJet não foi suficiente", ressaltou.

Ambos os lados afirmaram estar dispostos a retomar as negociações para chegar a um acordo.

Enquanto isso, viajantes cujos voos foram cancelados correm para encontrar acomodações ou voos alternativos. Os voos da WestJet Encore operados com aeronaves Q400, bem como os voos em regime de code-share operados por companhias parceiras, não foram afetados.

A ministra do Trabalho e da Família do Canadá, Patty Hajdu, classificou a greve como "um desdobramento decepcionante".

Em agosto de 2025, comissários da Air Canada entraram em greve por uma questão semelhante, deixando mais de 100 mil passageiros retidos durante a alta temporada.