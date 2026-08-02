Em meio a tarifas dos EUA, ministro da Indústria vai à Índia em busca de novos mercados

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Buscaremos fortalecer o diálogo econômico e comercial, identificar oportunidades de ampliação do comércio bilateral, disse o ministro

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Em meio às novas tarifas dos Estados Unidos a produtos brasileiros, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, vai embarcar nesta segunda-feira, 3, para a Índia, em missão que deverá prosseguir até a próxima sexta-feira, 7. O principal objetivo da viagem é ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado indiano.

"Em um momento em que o mundo passa por uma onda de medidas restritivas ao comércio global, o Brasil segue fiel na defesa do multilateralismo e na busca de novos mercados para empresas e produtos brasileiros", afirma Márcio Elias Rosa.

"A Índia é o segundo maior mercado consumidor do mundo e um grande parceiro comercial do Brasil, com quem mantivemos, em 2025, uma corrente de comércio de mais de US$ 15 bilhões. Com o apoio da Apex Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, esperamos conseguir ampliar nossa relação comercial".

Em Mumbai, o ministro terá reuniões com dois dos maiores grupos empresariais da Índia - Reliance Industries e Aditya Birla Group - para discutir oportunidades de investimentos no Brasil. A agenda inclui visita à sede dos grupos e reuniões com a administração, buscando aproximar as empresas indianas de projetos brasileiros em áreas estratégicas, como energia, infraestrutura e novos negócios.

Em Nova Delhi, Márcio Elias Rosa deverá participar de almoço com empresas brasileiras já estabelecidas ou em expansão no mercado indiano, entre elas a Embraer, a WEG, a Perto, a CBC e a Tramontina.

A reunião, que conta com o apoio da embaixada brasileira na Índia, permitirá identificar desafios e oportunidades para ampliar a presença brasileira na Índia, especialmente nos setores de defesa, tecnologia, equipamentos industriais, automação e bens de consumo.

Também em Delhi, estão previstas reuniões organizadas pela ApexBrasil com instituições e empresas indianas, incluindo CII (Confederation of Indian Industry), principal entidade representativa do setor privado indiano; IFFCO, maior cooperativa de fertilizantes da Índia, com potencial para ampliar a cooperação em fertilizantes, logística e amônia verde; State Bank of India (SBI), visando fortalecer mecanismos de financiamento ao comércio e aos investimentos; e Adani Group, um dos maiores conglomerados de infraestrutura e logística do país.

"Esses encontros têm potencial para gerar novas oportunidades comerciais e de investimentos para empresas brasileiras, além de contribuir para o desenvolvimento de parcerias em setores considerados estratégicos", diz o ministro.

BRICS

Em Jaipur, o ministro vai representar o Brasil em duas reuniões ministeriais do Brics, com ministros da Indústria e ministros do Comércio dos países do bloco.

As discussões abordarão temas relevantes para a competitividade da indústria e do comércio, como: fortalecimento da resiliência industrial; inovação para o desenvolvimento sustentável; fortalecimento das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs); cadeias globais de valor mais resilientes e diversificadas; comércio digital; e preservação de um sistema multilateral de comércio baseado em regras.

À margem das reuniões ministeriais, o ministro manterá encontros bilaterais com autoridades de diversos países. Estão previstas conversas com autoridades da Índia; da China; dos Emirados Árabes Unidos; da Rússia; da Indonésia; do Egito; e da África do Sul.

"Nessas reuniões, buscaremos fortalecer o diálogo econômico e comercial, identificar oportunidades de ampliação do comércio bilateral e promover maior integração entre empresas brasileiras e mercados considerados estratégicos", conclui Márcio Elias Rosa.