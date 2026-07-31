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Setor público tem déficit primário de R$ 55,313 bilhões em junho afirma Banco Central

No acumulado de janeiro a junho de 2026, as empresas estatais têm um déficit acumulado de R$ 8,882 bilhões, ou 0,13% do Produto Interno Bruto (PIB)

Por Estadão Conteúdo Publicado em 31/07/2026 às 17:37
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Setor público tem déficit primário de R$ 55,313 bilhões em junho afirma Banco Central - Divulgação

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O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 55,313 bilhões em junho, após déficit de R$ 56,131 bilhões em maio, informou o Banco Central. Em junho de 2025, o resultado foi deficitário em R$ 47,091 bilhões.

O déficit do mês passado foi mais intenso do que o previsto pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de R$ 49,300 bilhões. As estimativas, todas negativas, iam de R$ 42,000 bilhões a R$ 56,400 bilhões.

O resultado foi o maior déficit para o mês desde junho de 2021, quando somou R$ 65,508 bilhões.

Em junho de 2026, o governo central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve déficit primário de R$ 47,236 bilhões, segundo a metodologia da autoridade monetária. Estados e municípios tiveram resultado negativo de R$ 6,609 bilhões. As empresas estatais tiveram déficit de R$ 1,468 bilhão.

Isoladamente, os Estados tiveram déficit de R$ 8,189 bilhões, e os municípios registraram superávit de R$ 1,581 bilhão.

Acumulado

O setor público consolidado tem superávit primário de R$ 80,196 bilhões no acumulado de janeiro a junho de 2026, informou o Banco Central. O montante equivale a 1,20% do Produto Interno Bruto (PIB).

O resultado reflete um superávit primário de R$ 93,375 bilhões nas contas do governo central, o equivalente a 1,40% do PIB, somando a um superávit de R$ 22,061 bilhões nos governos regionais (0,33% do PIB). As empresas estatais têm déficit acumulado de R$ 8,882 bilhões, ou 0,13% do PIB.

Isoladamente, os Estados têm superávit de R$ 11,864 bilhões no acumulado de janeiro a junho (0,18% do PIB), e os municípios, saldo positivo de R$ 10,196 bilhões (0,15% do PIB).

Dívida Bruta do Governo

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, afirmou, nesta sexta-feira, 31, que a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) em 81,9% do PIB em junho foi o maior nível desde abril de 2021, quando o patamar chegou a 82 6%.

"A Dívida Bruta do Governo Geral no conceito do Banco Central chegou a 81,9% do PIB no mês de junho. Ela também tem uma trajetória de crescimento assim como a dívida líquida e nesse mês de junho em comparação com maio ela cresceu 0,9 ponto porcentual do PIB e foi o maior porcentual da série desde abril de 2021", afirmou Rocha.

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O pico da série foi em dezembro de 2020 (87,6%), devido às medidas fiscais do início da pandemia de covid-19.

No nível mais baixo, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do PIB.

Pelo conceito do Fundo Monetário Internacional (FMI), a DBGG subiu de 94,2% do PIB em maio para 95,8% no mês passado.

A DBGG que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o BC e as empresas estatais é uma das referências para avaliação, por parte das agências globais de classificação de risco, da capacidade de solvência do País. Na prática, quanto maior a dívida, maior o risco de calote por parte do Brasil.

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