Desembolsos do BNDES para o Nordeste sobem 184% no semestre com apoio de estratégia dedicada à região

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Recursos do banco somam R$ 10,7 bilhões em seis meses, resultado de orçamento e condições financeiras exclusivas criadas para a região desde 2023

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Os desembolsos do BNDES para o Nordeste saltaram de R$ 3,786 bilhões no primeiro semestre de 2025 para R$ 10,763 bilhões no mesmo período de 2026, alta de 184%. Os números foram repassados com exclusividade ao Jornal do Commercio pela diretora do BNDES Maria Fernanda Coelho, que esteve no Recife na quarta-feira (29) para participar de uma reunião do Coriff, comitê que reúne as instituições financeiras federais atuantes na região.

Em Pernambuco, o avanço foi ainda maior. Os recursos passaram de R$ 416 milhões para R$ 1,475 bilhão, crescimento de 255% na comparação entre os dois semestres.

Parte do salto se explica por uma base de comparação represada. Até o final de 2022, quando terminou o governo anterior, a presença do banco na região era menor e os recursos tendiam a se concentrar em estados do Sudeste e do Sul, onde as operações avançavam com mais agilidade. A mudança começou em 2023, com uma nova estratégia regional, que passou a garantir orçamento dedicado e condições financeiras diferenciadas para o Nordeste.

Apesar do avanço, os números ainda não acompanham o peso econômico da região no país. No primeiro trimestre de 2026, último dado disponível para essa comparação, o Nordeste ficou com 9,8% dos desembolsos do banco, enquanto responde por 13,8% do Produto Interno Bruto nacional.

Para Maria Fernanda, diretora de Crédito Digital para Micro, Pequenas e Médias Empresas do BNDES, os grandes projetos de infraestrutura em andamento na região ajudam a reduzir essa distância. "O tema dos projetos estruturantes para a região é central. Tivemos a própria Refinaria Abreu e Lima, todo o investimento de Suape, e temos hoje, por exemplo, a Transnordestina e a Transposição do Rio São Francisco. São projetos que articulam a demanda de investimento e um consórcio de investidores, dando esse salto de participação no PIB", diz.

Os fatores por trás do crescimento

Maria Fernanda aponta três motivos para o salto nos números da região. O primeiro é a mudança estrutural na estratégia do banco. "Historicamente, a dinâmica econômica de outras regiões, especialmente Sudeste e Sul, fazia com que os recursos fossem canalizados para lá, porque conseguiam operar de forma mais rápida. Com o orçamento dedicado, garantimos uma reserva de recursos específica para o Nordeste", diz.

O segundo motivo são as condições financeiras diferenciadas. Linhas históricas do banco, como o Finame, passaram a ter spread menor para operações na região. "Nossa equipe aqui costuma dizer que é mais barato comprar uma máquina em Pernambuco do que em São Paulo, e é fato", afirma a diretora.

As condições vieram mudando aos poucos desde 2024. Em maio daquele ano, o BNDES reduziu pela metade o valor mínimo de financiamento do programa BNDES Mais Inovação para empresas do Norte e Nordeste, de R$ 20 milhões para R$ 10 milhões, ampliando o acesso de projetos menores ao crédito subsidiado.

Em junho de 2025, o banco anunciou uma nova rodada de redução de spreads em linhas como o Finame, mantendo condições mais vantajosas para as duas regiões. Hoje, no Finame Materiais Industrializados, a remuneração cobrada pelo BNDES é de 0,95% ao ano para micro, pequenas e médias empresas do Norte e Nordeste, contra 1,25% ao ano nas demais regiões, percentual que se soma ao custo financeiro da operação e ao spread do agente financeiro parceiro.

Maria Fernanda Coelho (à mesa) participa de reunião do Coriff na sede da Sudene, no Recife, que reuniu BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa e Finep para avaliar os 41 projetos da Chamada Nordeste - Francisco Mota/Sudene

O terceiro fator é a presença mais ativa do banco no território. Isso passa pela retomada, em 2024, do Coriff (Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais), que reúne BNDES, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Finep sob coordenação da Sudene. Passa também pela chamada Nova Indústria Brasil voltada ao Nordeste, que já somou quase R$ 127 bilhões em projetos apresentados na região.

Foi justamente numa reunião do Coriff, na sede da Sudene, no Recife, que o banco apresentou nesta quarta-feira o andamento da chamada. Segundo o encontro, 41 projetos, com investimentos potenciais superiores a R$ 50 bilhões, avançam na avaliação das instituições financeiras participantes. Maria Fernanda destacou que o BNDES já fez 45 atendimentos ligados à chamada e apresentou a primeira grande contratação fechada, um financiamento de R$ 503 milhões para uma biorrefinaria da Acelen em São Francisco do Conde, na Bahia. O empreendimento, com investimento total previsto em R$ 7 bilhões, deve gerar mais de 3,6 mil empregos durante a implantação. Segundo a diretora, o banco tem ainda mais de R$ 360 milhões em contratações em perspectiva dentro da chamada.

No total, a Chamada Nordeste já recebeu 245 projetos e soma R$ 127,8 bilhões em investimentos potenciais nos nove estados da região, com propostas em áreas como transição energética, hidrogênio verde, bioeconomia, combustíveis sustentáveis, data centers verdes e indústria automotiva.

Pernambuco concentra 34 desses projetos, distribuídos em cinco eixos, com potencial de R$ 7 bilhões em investimentos. Foi o estado com o maior número de propostas apresentadas na chamada, ainda que não lidere em valor total, já que outros estados têm projetos únicos de grande porte que somam sozinhos volumes ainda maiores.

Pequenos negócios

Voltando aos desembolsos do semestre, dos R$ 10,763 bilhões destinados ao Nordeste, cerca de R$ 5,1 bilhões, o equivalente a 45% do total, foram para micro, pequenas e médias empresas. A diretora atribui esse resultado à atuação da rede de mais de 90 instituições financeiras parceiras do banco, presente em 94% dos municípios brasileiros.

O crescimento também aparece no setor agropecuário, que respondeu por 36% dos recursos destinados ao Nordeste no semestre, cerca de R$ 1,1 bilhão. A região concentra quase metade da agricultura familiar do país, mas ainda enfrenta desafios de escala e de acesso a maquinário, o que levou o banco a reforçar linhas como o Pronaf Custeio e o Pronaf Investimento com recursos segregados para o Nordeste.