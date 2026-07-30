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Economia | Notícia

Investidores pernambucanos em renda variável somam mais de R$ 10 bilhões em ativos

Segundo dados da B3, de dezembro de 2022 até junho de 2026, quase 27 mil novos investidores do estado passaram a aplicar em produtos de renda variável

Por Filipe Farias Publicado em 30/07/2026 às 22:18
Segundo dados da B3, investidores pernambucanos na bolsa de valores somam mais de R$ 10 bilhões em ativos
Segundo dados da B3, investidores pernambucanos na bolsa de valores somam mais de R$ 10 bilhões em ativos - Filipe Farias / JC

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O número de investidores em renda variável do Nordeste cresce a cada ano. Segundo a B3 - bolsa de valores -, é a região do país que mais teve crescimento nos últimos anos, tanto em número de pessoas que passaram a investir, quanto de valor investido e seus rendimentos. E, nesse cenário, Pernambuco também tem se destacado e se tornou um estado relevante nacionalmente.

De dezembro de 2022 até junho de 2026, quase 27 mil novos investidores do estado passaram a atuar na bolsa de valores, segundo números da B3 - atualmente são 152.259 pessoas no estado investindo em renda variável. Neste mesmo período, a custódia total sob esses ativos em renda variável em Pernambuco quase que dobrou, saindo de R$ 5,8 bilhões, em 2022, para R$ 10,1 bilhões até os seis primeiros meses do ano.

"Pernambuco é um estado super relevante em número de investidores na bolsa. O Ceará também cresceu bastante através da educação financeira. O Nordeste é uma região que cresceu muito em número de investidores... E acredito que a tecnologia está ajudando cada vez mais, não só o Nordeste, mas o Brasil inteiro a participar desse movimento de investir na bolsa", declarou Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoa Física da B3.

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Em relação a quantidade de investidores por gênero, os dados da B3 mostram que dos 152.259 investidores na bolsa que são de Pernambuco, 114.686 são homens e 37.573 são investidoras mulheres.

"Dentro do País, nós temos vários brasis e, com isso, temos várias formas de nos comunicar e de fazer chegar a informação, levar conteúdo sobre investimentos e educação financeira. E o fato de a B3 ter um escritório no Recife também, ou seja, um pedaço da bolsa de valores aí, é uma maneira de a gente expandir o Brasil para todos os investidores da região. Isso foi fundamental para esse crescimento no estado", frisou Felipe Paiva.

Expert XP 2026 

A B3, a bolsa do Brasil, estava presente na Expert XP 2026 e apresentou novidades voltadas ao público trader, com destaque para avanços no mercado de opções e novas soluções de dados. A programação também reuniu conteúdos educacionais e ativações para aproximar os investidores das ferramentas e oportunidades disponíveis no mercado regulado.

O crescimento e a sofisticação do investidor pessoa física tem impulsionado a demanda por produtos mais avançados, acesso a informações qualificadas e ferramentas que apoiem a tomada de decisão. Atualmente, mais de 5,6 milhões de brasileiros investem em renda variável e mais de 300 mil atuam como traders.

Em 2025, as operações de day trade responderam por 62% da receita gerada pela B3 com investidores pessoa física, reforçando a relevância desse público e a necessidade de desenvolver produtos, serviços e conteúdos alinhados à sua jornada.

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Durante a Expert XP, a B3 apresentou a evolução do mercado de opções semanais e diárias. Vencimentos mais frequentes permitem estruturar estratégias associadas a eventos específicos e diferentes cenários de mercado, embora exijam conhecimento sobre volatilidade, formação de preços e gestão de risco. A Bolsa do Brasil também anunciou que lançará, em breve, opções diárias de ações e ETFs com liquidação financeira.

“O público trader se tornou mais preparado, conectado e interessado em entender não apenas as oportunidades, mas também a infraestrutura, os dados e os mecanismos de gestão de risco por trás de cada operação. Nossa presença na Expert XP buscou estreitar essa relação e apresentar as novidades que estamos construindo para tornar o mercado cada vez mais acessível, eficiente e completo”, afirma Marcos Skistymas, diretor de Produtos Listados da B3.

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Filipe Farias

Twitter: @_filipefarias

Repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC)