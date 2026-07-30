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Economia | Notícia

Com apoio do BNDES, 41 projetos da Chamada Nordeste que superam R$ 50 bilhões passam por avaliação

Reunião realizada na Sudene na última quarta-feira (29) acompanhou o andamento das propostas apresentadas às instituições financeiras

Por JC Publicado em 30/07/2026 às 18:01
Com apoio do BNDES, 41 projetos da Chamada Nordeste que superam R$ 50 bilhões passam por avaliação
Com apoio do BNDES, 41 projetos da Chamada Nordeste que superam R$ 50 bilhões passam por avaliação - Francisco Mota/Sudene

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Representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Consórcio Nordeste, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal e Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) participaram de uma reunião, nesta quarta-feira, 29, de avaliação de projetos da Chamada Nordeste, iniciativa que visa apoiar o desenvolvimento industrial nos nove estados nordestinos.

Ao todo, 41 projetos foram apresentados pelas instituições, que somam investimentos potenciais superiores a R$ 50 bilhões, e avaliados pelas instituições financeiras participantes da Chamada Nordeste. As propostas foram apresentadas ao Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais (CORIFF), na sede da Sudene, no Recife.

A diretora de Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas do BNDES, Maria Fernanda Coelho, destacou que o Banco já realizou 45 atendimentos relacionados à chamada e apresentou, durante a reunião, os primeiros resultados desse trabalho.

“A reunião permitiu que todas as instituições apresentassem o andamento da Chamada Nordeste. No BNDES, já realizamos 45 atendimentos e mostramos a primeira grande contratação, a biorrefinaria da Acelen. Temos ainda mais de R$ 360 milhões em perspectiva de contratação”, afirmou.

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O financiamento à Acelen, no valor de R$ 503,04 milhões, apoiará a implantação de uma biorrefinaria em São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano. O empreendimento, com investimento total estimado em R$ 7 bilhões, produzirá combustíveis renováveis.

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"Vamos continuar o acompanhamento dos projetos e apoiar as iniciativas. São 41 ações em andamento e sendo avaliadas pelos bancos", destacou o superintendente da Sudene, Francisco Ferreira Alexandre.

Chamada Nordeste

A Chamada Nordeste reúne BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Finep, Sudene e Consórcio Nordeste. A iniciativa busca identificar, estruturar e financiar projetos industriais estratégicos para a região.

No conjunto das instituições participantes, a chamada recebeu 245 projetos, que representam R$ 127,8 bilhões em investimentos potenciais. As propostas abrangem áreas como transição energética, hidrogênio verde, bioeconomia, combustíveis sustentáveis, data centers verdes e indústria automotiva.

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