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Economia | Notícia

Governo divulga medidas contra El Niño em reunião com 21 ministros e fora da agenda

Na reunião, foi detalhado um plano transversal para mitigar os efeitos do fenômeno climático e anunciou o reforço orçamentário de R$ 1,335 bilhão

Por Estadão Conteúdo Publicado em 29/07/2026 às 17:14
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião sobre El Niño, no Palácio do Planalto, Brasília
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião sobre El Niño, no Palácio do Planalto, Brasília - Ricardo Stuckert/PR

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu 21 ministros na manhã desta quarta-feira, 29, para discutir os possíveis efeitos do El Niño, que deve se intensificar ao longo deste semestre. A reunião não havia sido divulgada previamente pela Secretaria de Comunicação (Secom) do Palácio do Planalto, que só publicou a agenda do presidente na tarde desta quarta-feira, 29.

O início do encontro foi aberto à imprensa, com uma apresentação da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e uma declaração de Lula.

A ministra detalhou um plano transversal para mitigar os efeitos do fenômeno climático e anunciou o reforço orçamentário de R$ 1,335 bilhão, com ampliação do estoque de milho e arroz para enfrentar o risco de quebra de safra. Especialistas esperam excesso de chuvas no Sul, seca e incêndios no Norte e Nordeste e atraso de chuvas no Centro-Oeste.

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Lula ainda aproveitou sua fala para cobrar medidas de prefeitos e governadores. "Isso aqui foi um estímulo para que todas as cidades, todos os governadores repitam o que foi feito aqui, para que a gente possa estar preparado para enfrentar qualquer que seja o efeito da crise climática."

Participaram da reunião:

  • Miriam Belchior, ministra da Casa Civil;
  • Wellington César Lima e Silva, ministro da Justiça e Segurança Pública;
  • Alexandre Padilha, ministro da Saúde;
  • Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação;
  • André de Paula, ministro da Agricultura e Pecuária;
  • Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia;
  • Tomé Franca, ministro de Portos e Aeroportos;
  • Márcio Elias Rosa, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços;
  • Eloy Terena, ministro dos Povos Indígenas;
  • José Guimarães, ministro da Secretaria de Relações Institucionais;
  • João Paulo Capobianco, ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima;
  • José Múcio, ministro da Defesa;
  • Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional;
  • Fernanda Machiaveli, ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;
  • Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;
  • Dario Durigan, ministro da Fazenda;
  • Márcia Lopes, ministra das Mulheres;
  • George Santoro, ministro dos Transportes;
  • Bruno Moretti, ministro do Planejamento e Orçamento;
  • Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação Social;
  • Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Além dos titulares das pastas, também participaram: Cilair Abreu, ministro da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos substituto; Bárbara Oliveira, ministra da Igualdade Racial substituta; Mirna Quinderé, ministra de Estado das Cidades substituta; Cristiane Batiston, diretora-presidente, interina, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Silvio Porto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); e Edivaldo Miranda, diretor do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

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