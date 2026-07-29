Governo divulga medidas contra El Niño em reunião com 21 ministros e fora da agenda
Na reunião, foi detalhado um plano transversal para mitigar os efeitos do fenômeno climático e anunciou o reforço orçamentário de R$ 1,335 bilhão
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu 21 ministros na manhã desta quarta-feira, 29, para discutir os possíveis efeitos do El Niño, que deve se intensificar ao longo deste semestre. A reunião não havia sido divulgada previamente pela Secretaria de Comunicação (Secom) do Palácio do Planalto, que só publicou a agenda do presidente na tarde desta quarta-feira, 29.
O início do encontro foi aberto à imprensa, com uma apresentação da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e uma declaração de Lula.
A ministra detalhou um plano transversal para mitigar os efeitos do fenômeno climático e anunciou o reforço orçamentário de R$ 1,335 bilhão, com ampliação do estoque de milho e arroz para enfrentar o risco de quebra de safra. Especialistas esperam excesso de chuvas no Sul, seca e incêndios no Norte e Nordeste e atraso de chuvas no Centro-Oeste.
Lula ainda aproveitou sua fala para cobrar medidas de prefeitos e governadores. "Isso aqui foi um estímulo para que todas as cidades, todos os governadores repitam o que foi feito aqui, para que a gente possa estar preparado para enfrentar qualquer que seja o efeito da crise climática."
Participaram da reunião:
- Miriam Belchior, ministra da Casa Civil;
- Wellington César Lima e Silva, ministro da Justiça e Segurança Pública;
- Alexandre Padilha, ministro da Saúde;
- Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação;
- André de Paula, ministro da Agricultura e Pecuária;
- Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia;
- Tomé Franca, ministro de Portos e Aeroportos;
- Márcio Elias Rosa, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços;
- Eloy Terena, ministro dos Povos Indígenas;
- José Guimarães, ministro da Secretaria de Relações Institucionais;
- João Paulo Capobianco, ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima;
- José Múcio, ministro da Defesa;
- Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional;
- Fernanda Machiaveli, ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;
- Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;
- Dario Durigan, ministro da Fazenda;
- Márcia Lopes, ministra das Mulheres;
- George Santoro, ministro dos Transportes;
- Bruno Moretti, ministro do Planejamento e Orçamento;
- Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação Social;
- Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República.
Além dos titulares das pastas, também participaram: Cilair Abreu, ministro da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos substituto; Bárbara Oliveira, ministra da Igualdade Racial substituta; Mirna Quinderé, ministra de Estado das Cidades substituta; Cristiane Batiston, diretora-presidente, interina, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Silvio Porto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); e Edivaldo Miranda, diretor do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).