Caged mostra criação de 145.161 novos empregos em junho, acima das expectativas do mercado

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Os números interrompem uma sequência de dois meses de resultados abaixo do esperado no Caged, em abril e maio, considerando a série sem ajustes

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O mercado de trabalho brasileiro abriu 145.161 novos empregos em junho, segundo dados do Novo Caged divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O resultado ficou mais próximo do teto da pesquisa Projeções Broadcast, de 147 mil postos criados, do que da mediana, de 110 mil. A estimativa mais baixa apontava para criação de 80 mil vagas.

Os números interrompem uma sequência de dois meses de resultados abaixo do esperado no Caged, em abril (85.888, contra uma mediana de 120 mil) e maio (85.888 ante 211.100), considerando a série sem ajustes. A leitura de economistas do mercado tem sido de que o mercado de trabalho brasileiro continua resiliente, mas tem mostrado sinais de desaceleração.

Apesar da surpresa positiva, o saldo do Caged de junho de 2026 foi o menor para o mês desde 2020, quando foram fechadas 53.381 vagas, em meio aos impactos da primeira onda de covid-19 sobre a economia brasileira. Em junho de 2025, o mercado de trabalho brasileiro criou 161.999 novos postos de trabalho, na série com ajustes de declarações fora do prazo.

Os dados divulgados nesta quarta-feira vão ser observados de perto pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central que se reúne na próxima semana para definir a taxa Selic. No último encontro, em junho, o colegiado diminuiu os juros de 14 50% para 14,25%, mas destacou a resiliência do mercado de trabalho como um fator de pressão sobre a inflação, especialmente de serviços.

O saldo de junho de 2026 decorre de 2.220.131 admissões e 2.074.970 demissões, segundo o MTE. Com o resultado, o estoque de empregos celetistas no País alcançou 48.032.308 vínculos ativos.

Pernambuco

Ainda de acordo com os dados do Caged, divulgados nesta quarta, Pernambuco registrou um saldo de 6.162 empregos formais em junho, decorrido de 57,893 admissões e 51,731 desligamentos.

No Estado, o setor de serviços (3.400 empregos) lidera o saldo de atividades econômicas que assinou mais carteiras. A indústria (1.284) aparece logo depois, seguido do comércio (1.190) e construção (554). A agropecuária, por outro lado, teve o saldo negativo (-266).