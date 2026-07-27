Novo desembolso do FDNE destina R$ 120 milhões à Transnordestina

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A Diretoria Colegiada da Sudene aprovou, nesta segunda-feira (27), o valor corresponde à segunda parcela de um aporte de R$ 600 milhões

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A Diretoria Colegiada da Sudene aprovou, nesta segunda-feira (27), a liberação de R$ 120 milhões para a Ferrovia Transnordestina. O valor corresponde à segunda parcela de um aporte de R$ 600 milhões aprovado no início deste mês por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). Na primeira liberação, foram desembolsados R$ 359,7 milhões.

Os recursos serão aplicados no trecho entre Eliseu Martins (PI) e o Porto de Pecém (CE), que já opera parcialmente no transporte de cargas como milho, sorgo, gesso agrícola e calcário. Com a nova liberação, o total de recursos desembolsados chega a R$ 479,7 milhões. O aporte de R$ 600 milhões integra a programação de R$ 1 bilhão prevista pelo FDNE para o empreendimento em 2026.

Segundo o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, a liberação cumpre os requisitos técnicos do financiamento, dando continuidade ao cronograma financeiro do empreendimento e à execução das obras. O diretor de Fundos e Investimentos da Sudene, Wandemberg Almeida, destacou que a construção do equipamento mobiliza mais de três mil trabalhadores em vagas diretas e indiretas de trabalho.

A Ferrovia Transnordestina integra a infraestrutura logística do Nordeste e tem como objetivo ampliar a capacidade de transporte de cargas na região. A Sudene participa do financiamento do empreendimento por meio do FDNE. A previsão é que o Fundo destine R$ 7,4 bilhões à ferrovia até 2027. Desse total, R$ 6,6 bilhões já foram liberados, incluindo R$ 800 milhões provenientes do antigo Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor).

O equipamento terá 1.206 quilômetros de extensão, dos quais 727 km estão concluídos. A ferrovia atravessa 53 municípios dos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. Estima-se que a estrada de ferro tenha capacidade para transportar mais de 30 milhões de toneladas de cargas por ano.