China, Paraguai e Palau abrem seus mercados para produtos agropecuários do Brasil

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Nota em conjunta do Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Agricultura e Pecuária comunicou as assinaturas com os três países

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O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) - junto ao Ministério das Relações Exteriores - informou, nesta segunda-feira (27), a abertura sanitária de três novos mercados para produtos brasileiros. China, Paraguai e Palau autorizaram a entrada de itens nacionais, ampliando as oportunidades de exportação para o agronegócio.

Segundo a pasta, os acordos envolvem produtos de alto valor agregado, fortalecem a integração regional e ampliam a presença brasileira no mercado internacional.

O protocolo sanitário firmado com a China autoriza, pela primeira vez, a exportação direta de cálculo biliar bovino para o mercado chinês continental. Até então, apenas Argentina e Uruguai tinham acesso direto ao país. O Brasil dependia de Hong Kong como porta de entrada para esse produto no mercado asiático.

De acordo com o Mapa, a medida amplia o aproveitamento dos coprodutos da cadeia da carne bovina, que já inclui itens como couro, sebo, ossos, colágeno e gelatina.

Paraguai autoriza exportação de suínos vivos

O governo do Paraguai aprovou o modelo de Certificado Sanitário Internacional (CSI), permitindo a exportação de suínos vivos brasileiros destinados ao abate.

Segundo o Ministério da Agricultura, a abertura tende a beneficiar produtores e frigoríficos localizados nas regiões de fronteira, além de reforçar a integração comercial entre os países sul-americanos.

Palau também abre mercado para produtos brasileiros

Além da China e do Paraguai, Palau, arquipélago localizado na Micronésia, no oeste do Oceano Pacífico, também confirmou a abertura sanitária para produtos brasileiros.

O Mapa avalia que a medida amplia a presença do Brasil em mercados do Pacífico e fortalece a estratégia de expansão das exportações agropecuárias brasileiras.

Confira a nota do MAPA e MRE na íntegra

"As autoridades sanitárias da China, do Paraguai e de Palau comunicaram a abertura de mercados para produtos brasileiros.

Com a China, foi assinado protocolo sanitário que autoriza a exportação de cálculos biliares bovinos brasileiros.

O Paraguai aprovou o modelo de Certificado Sanitário Internacional (CSI) para a exportação de suínos vivos destinados ao abate.

Palau, por sua vez, aprovou os modelos de CSI para a exportação de carnes bovina, ovina, caprina e suína."