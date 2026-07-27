China, Paraguai e Palau abrem seus mercados para produtos agropecuários do Brasil
Nota em conjunta do Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Agricultura e Pecuária comunicou as assinaturas com os três países
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O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) - junto ao Ministério das Relações Exteriores - informou, nesta segunda-feira (27), a abertura sanitária de três novos mercados para produtos brasileiros. China, Paraguai e Palau autorizaram a entrada de itens nacionais, ampliando as oportunidades de exportação para o agronegócio.
Segundo a pasta, os acordos envolvem produtos de alto valor agregado, fortalecem a integração regional e ampliam a presença brasileira no mercado internacional.
O protocolo sanitário firmado com a China autoriza, pela primeira vez, a exportação direta de cálculo biliar bovino para o mercado chinês continental. Até então, apenas Argentina e Uruguai tinham acesso direto ao país. O Brasil dependia de Hong Kong como porta de entrada para esse produto no mercado asiático.
De acordo com o Mapa, a medida amplia o aproveitamento dos coprodutos da cadeia da carne bovina, que já inclui itens como couro, sebo, ossos, colágeno e gelatina.
Paraguai autoriza exportação de suínos vivos
O governo do Paraguai aprovou o modelo de Certificado Sanitário Internacional (CSI), permitindo a exportação de suínos vivos brasileiros destinados ao abate.
Segundo o Ministério da Agricultura, a abertura tende a beneficiar produtores e frigoríficos localizados nas regiões de fronteira, além de reforçar a integração comercial entre os países sul-americanos.
Palau também abre mercado para produtos brasileiros
Além da China e do Paraguai, Palau, arquipélago localizado na Micronésia, no oeste do Oceano Pacífico, também confirmou a abertura sanitária para produtos brasileiros.
O Mapa avalia que a medida amplia a presença do Brasil em mercados do Pacífico e fortalece a estratégia de expansão das exportações agropecuárias brasileiras.
Confira a nota do MAPA e MRE na íntegra
"As autoridades sanitárias da China, do Paraguai e de Palau comunicaram a abertura de mercados para produtos brasileiros.
Com a China, foi assinado protocolo sanitário que autoriza a exportação de cálculos biliares bovinos brasileiros.
O Paraguai aprovou o modelo de Certificado Sanitário Internacional (CSI) para a exportação de suínos vivos destinados ao abate.
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Palau, por sua vez, aprovou os modelos de CSI para a exportação de carnes bovina, ovina, caprina e suína."