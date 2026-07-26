Franquias faturam R$ 2 bilhões em Pernambuco, alta de 13%, diz ABF

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Com destaque para setor de saúde e beleza, resultado do 1º trimestre do ano revela crescimento também no número de franquias e na geração de empregos

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O mercado de franquias em Pernambuco movimentou R$ 2 bilhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram ainda que o estado alcançou 5.745 unidades franqueadas, crescimento de 5,9%, e gerou 49.739 empregos diretos nos três primeiros meses do ano.

Para José Carlos de Almeida, consultor de Negócios da Central Sicredi Nordeste, o modelo de franquias é visto como uma alternativa para empreendedores que buscam ingressar no mercado com uma marca já estruturada, processos padronizados e suporte operacional. O especialista aponta que fatores como reconhecimento da marca, transferência de conhecimento, treinamento e acompanhamento da operação contribuem para reduzir riscos comuns aos negócios iniciantes.

“Há uma busca crescente por modelos de negócio que ofereçam maior previsibilidade operacional e acesso a conhecimento de mercado. As franquias atendem a essa demanda porque unem empreendedorismo com processos já testados e suporte permanente ao franqueado”, afirma. Segundo ele, o avanço também reflete o aumento do consumo em segmentos ligados ao cotidiano da população e a maior interiorização das redes de franquias.

“Hoje vemos marcas chegando a cidades que antes estavam fora do radar dos grandes grupos. Isso amplia oportunidades para empreendedores locais e fortalece a economia regional por meio da geração de renda e empregos”, diz. Além disso, o sistema permite que empreendedores tenham acesso a estratégias de gestão, marketing e inovação desenvolvidas pelas franqueadoras, o que favorece o crescimento das operações em diferentes regiões do país.

Segmentos mais aquecidos

Os números da ABF mostram que os segmentos de Saúde, Beleza e Bem-Estar lideraram o faturamento entre as franquias pernambucanas no primeiro trimestre. O setor movimentou R$ 625,9 milhões e registrou crescimento de 27,2% na comparação com os três primeiros meses de 2025. Na sequência aparece o segmento de Alimentação – Food Service, com faturamento de R$ 296 milhões e avanço de 10,2%.

O acesso ao crédito aparece como um dos principais instrumentos para viabilizar novos investimentos e sustentar o desenvolvimento das operações. Dados da Central Sicredi Nordeste mostram que a carteira de crédito para pessoas jurídicas em Pernambuco alcançou R$ 847,8 milhões em maio de 2026. No mesmo período do ano anterior, o volume era de R$ 686,4 milhões. O resultado representa crescimento de 23% em 12 meses.

José Carlos de Almeida destaca que o crédito tem papel estratégico para empreendedores que desejam ingressar ou ampliar atuação no sistema de franquias. “As franquias encontram no cooperativismo de crédito um parceiro para financiar projetos de ampliação, aquisição de equipamentos e necessidades de capital de giro. O objetivo é oferecer soluções alinhadas à realidade de cada negócio e contribuir para que esses empreendimentos continuem gerando desenvolvimento econômico nas comunidades onde estão inseridos”, afirma.

Segundo Almeida, o aumento da demanda por crédito empresarial acompanha o crescimento de diferentes segmentos econômicos e o fortalecimento do empreendedorismo local. “São áreas que mantêm demanda constante e oferecem oportunidades para empreendedores que buscam atuar com marcas consolidadas. Quando existe planejamento, acesso a crédito e gestão eficiente, o modelo de franquias pode representar uma alternativa importante de crescimento para os associados e para a economia local”, conclui.