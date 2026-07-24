Receita abre consulta ao 3º lote da restituição do Imposto de Renda 2026 nesta sexta-feira (24)
Mais de 2,7 milhões de contribuintes poderão consultar pagamento de R$ 4,61 bilhões; crédito será feito ainda esse mês, em em 31 de julho
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A Receita Federal libera nesta sexta-feira (24) a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. Ao todo, 2.743.200 contribuintes receberão R$ 4,61 bilhões, com depósito previsto para 31 de julho.
Segundo o órgão, os dois primeiros lotes concentraram cerca de 80% das restituições previstas para este ano, tanto em valores quanto em número de beneficiários, graças ao avanço das ferramentas de modernização e automação do processamento das declarações.
Como consultar a restituição
A consulta pode ser feita no portal da Receita Federal. Basta acessar a área "Meu Imposto de Renda" e clicar em "Consultar a Restituição". O serviço também está disponível no aplicativo para celulares e tablets.
As restituições do terceiro lote estão distribuídas da seguinte forma:
- 1.396.474 contribuintes sem prioridade
- 839.464 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram pelo recebimento via Pix (prioridade não prevista em lei)
- 309.441 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e, ao mesmo tempo, escolheram receber por Pix (prioridade não prevista em lei)
- 197.821 contribuintes com prioridade legal
Entre os beneficiários com prioridade legal estão:
- Idosos com 80 anos ou mais
- Idosos entre 60 e 79 anos
- Pessoas com deficiência física ou mental ou com doença grave
- Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério
Para os contribuintes sem prioridade, este será o primeiro lote de restituição pago em 2026, já que os dois anteriores contemplaram apenas grupos prioritários.
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Lote encerra restituições regulares
Neste ano, a Receita reduziu de cinco para quatro o número de lotes regulares de restituição, com pagamentos realizados no fim de maio, junho, julho e agosto.
Segundo o Fisco, o lote de julho encerra a fila das restituições regulares do IRPF 2026. Após essa etapa, permanecerão pendentes apenas declarações retidas em malha fiscal ou com problemas nas informações bancárias para recebimento.
A Receita informou que cerca de 165 mil restituições deixaram de ser creditadas porque os contribuintes informaram o CPF como chave Pix, mas não possuem conta bancária vinculada a essa chave. Para regularizar problemas no pagamento, o cidadão pode:
- Cadastrar uma chave Pix do tipo CPF em uma instituição financeira
- Alterar a conta para recebimento da restituição pelo serviço Meu Imposto de Renda
- Retificar a declaração e informar uma conta bancária de sua titularidade
O que fazer se a restituição do Imposto de Renda não for depositada
Caso o contribuinte não apareça na lista de pagamento, a orientação é acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), consultar o extrato da declaração e verificar se há pendências. Se necessário, será possível enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes.
Se o crédito não for realizado por problemas como conta bancária desativada, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil.
Nesse caso, o contribuinte poderá solicitar a transferência para outra conta de sua titularidade pelo Portal BB ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva).
Após um ano sem resgate, a restituição deverá ser solicitada no Portal e-CAC, na opção "Meu Imposto de Renda", dentro do menu "Declarações e Demonstrativos", acessando o serviço "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".