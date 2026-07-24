'Perfil do investidor pernambucano tem modificado através da educação financeira', aponta assessores da XP

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Durante a Expert XP, os investidores de todo País têm acesso a conteúdos sobre o mercado financeiro, permitindo ampliar a carteira de investimentos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Palco do principal encontro entre investidores do Brasil, a Expert XP vem a cada edição – está na 16ª – se tornando mais plural e oportunizando o conhecimento a pessoas de todo País, além do acesso a empresas e instituições financeiras nacionais e internacionais. Se no passado, o mercado de investimentos se concentrava nas regiões Sul e Sudeste, o mesmo já não acontece atualmente, com o Nordeste ganhando protagonismo e prospectando cada vez mais investidores.

“Um dos motivos dos quais a XP iniciou a operação em Pernambuco, há alguns anos, foi vislumbrando justamente esse grande potencial fora do eixo Rio e São Paulo. O estado de Pernambuco hoje é a segunda maior capital em termos de PIB do Nordeste, então, isso faz com que a gente consiga alavancar mais investidores a cada ano. Tem muitos investidores locais e arredores que estamos captando e, de fato, a gente vê que uma grande expansão ainda estar por vir nos próximos anos”, apontou Artur Sales, Líder da XP em Pernambuco.

A realização anual da Expert XP contribui para a aproximação com os clientes e a prospecção de novos. “O cliente quando chega aqui na Expert XP se encanta e vê que não é simplesmente um assessor que vai ali capitar o dinheiro dele, tem várias outras coisas envolvidas… A gente busca cuidar dele como pessoa, cuidar da família, cuidar do patrimônio e ter um relacionamento de longevidade, de muito cuidado, de muita diligência. Então, o cliente sai do festival com essa sensação. E, todos os anos, após a realização da Expert, o mês seguinte é o que fechamos mais negócios. É quando conseguimos abrir muitas contas, ou os vários negócios que estão em andamento, depois da feira, a gente termina fechando porque eles se encantam quando vem para cá”, explicou Sales.

Com o sucesso da Expert nas últimas edições e a grande demanda de interessados em participar como convidado e parceiros, o festival de investimentos ganhou mais um dia de realização. Ou seja, mais tempo para assessores e investidores se aproximarem para fechar novos negócios. “Nossa regional é bem engajada e, todos os anos, durante o festival, conseguimos nos encontrar com clientes que vêm de todo Brasil para participar. São investidores muito interessados em vivenciar esses dias de conhecimento e networking. A demanda que a gente vinha tendo nas edições anteriores fizeram com que em 2026 tivéssemos um dia a mais de Expert. Isso mostra o sucesso e o interesse do público”, destacou Cecilia Baptista, Líder do Segmento Unique N/NE.

Perfil do investidor pernambucano

Com o crescimento do interesse do pernambucano em ampliar sua carteira de investimentos, o perfil dos investidores locais tem passado por uma modificação. Se antes eram fechados negócios conservadores - com pouco risco de perda de dinheiro -, agora já estão se permitindo buscar investimentos mais rentáveis. Isso mostra a confiança no time de assessores da XP.

Expert XP 2026 está sendo realizada em São Paulo - Filipe Farias / JC

“O investidor pernambucano sempre teve um perfil muito conservador, que são aquelas pessoas que aplicam na poupança, em CDB e CDI, ou que coloca muito dinheiro na economia real, comprando imóveis para viver de aluguel. Mas isso está mudando muito. A XP chegou no mercado justamente para oferecer não só a assessoria financeira, mas principalmente a educação financeira, que é um ponto forte nosso. Pois, com esse conhecimento, o cliente aprende sobre finanças e cria a confiança em expandir os investimentos… Isso ajudou bastante a mudar um pouco a cabeça do investidor pernambucano”, confessou Artur Sales.

Equipe multiprofissional

A equipe da XP Investimentos não se resume a apenas o grupo de assessores financeiros, mas também profissionais de outras áreas correlatas e que contribuem para a decisão mais assertiva na hora de investir o dinheiro dos clientes.

“É bem verdade que uma boa parte de nossos clientes já entendem um pouco do mercado financeiro e já chegam com algumas ideias em mente. Nós não chegamos e ditamos o que ele tem a fazer simplesmente. Mas, por termos no nosso ecossistema uma equipe capacitada por trás, além dos assessores, uma turma de advogados para analisar as questões de planejamento sucessório familiar, por exemplo, também temos um time em Brasília que analisa todo o cenário político e que pode influenciar na economia do País. Qualquer informação pode interferir diretamente no mercado. Então, hoje, nós temos um time de alocação estratégica que também envolve essa parte política”, explicou Cecilia Baptista.

* O repórter viajou a convite da XP