'O brasileiro tem de pensar duas vezes antes de usar o cartão de crédito', diz ministro da Fazenda

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Com o Brasil atingindo, em 2026, o maior índice de endividamento das famílias desde o início da série histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), o cenário vai além do consumo e já afeta diretamente o crescimento econômico, o mercado de trabalho e a capacidade de investimento das famílias brasileiras. De acordo com o levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 80,9% das famílias brasileiras declararam possuir algum tipo de dívida.

O aumento do comprometimento da renda das famílias também acendeu um alerta sobre os impactos econômicos e sociais do superendividamento no Brasil. "A gente deveria pensar em como usar a nossa inteligência financeira de País para fazer estímulo ou desestímulo para tomada de crédito ruim. Temos uma série de créditos que são bons. O brasileiro tem de pensar duas vezes antes de usar o cartão de crédito... Sendo que, por exemplo, pode fazer um consignado que é um crédito bom. E por que é um crédito bom? Porque ele tem garantia e ele vem, via de regra, com juros mais baixos. Nós temos que defender é o pagamento do crédito. Eu não quero defender inadimplente", declarou Dario Durigan, ministro da Fazenda, durante participação na Expert XP.

"Quando a gente estratifica o que está impactando na vida da família brasileira, percebemos que o cartão de crédito é o principal elemento. Então, sabendo disso, temos de desestimular a utilização desse crédito ruim", complementou Durigan.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também enxerga que o cartão de crédito tem sido o principal vilão para o endividamento da família brasileira, principalmente após a pandemia da covid-19, quando muitas pessoas perderam postos de trabalho.

"A gente percebe que o endividamento maior e o problema maior está relacionado com aquele tipo de crédito que não tem nenhum tipo de garantia, o rotativo, o cartão de crédito. É esse nível de endividamento que se concentra o problema maior. A maior parte dos países, a partir da Covid, a partir da pandemia, houve um aumento da utilização do cartão de crédito bastante elevado. E ele faz algum sentido. Se você tem uma queda da renda com a pandemia e você tem juros muito mais baixo, é normal que cada cidadão tenha buscado complementar a sua renda, defender o seu poder de consumo utilizando um cartão de crédito, por exemplo, para fazer suas compras", apontou Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, na Expert XP.

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, participou da Expert XP - Reginaldo Martins / divulgação

Entretanto, segundo Galípolo, a situação do Brasil acaba sendo singular. "O endividamento no Brasil foi potencializado pela inclusão financeira que o Pix proporcionou. Você tem 60 milhões de pessoas que não tinham conta bancária e passaram a se 'bancarizar'. E, ao se 'bancarizarem', passam a ser clientes potenciais, inclusive do cartão de crédito. E aí a gente percebe que tem uma tendência bastante particular no Brasil, diferente de outros casos do que se esperaria na literatura convencional, em que o cidadão foi migrando de um crédito de melhor qualidade para crédito de pior qualidade. Esse é o cidadão que entrou diretamente no cartão de crédito, a dívida foi crescendo pelo nível de taxa de juros... E, com um volume de dívida grande, com juros alto, isso acaba gerando uma bola de neve", detalhou.

* O repórter viajou a convite da XP