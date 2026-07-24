iFood Move 2026 terá palestra de Ronaldinho Gaúcho em evento para restaurantes e varejo

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A programação do iFood Move 2026 conta com mais de 70 horas de conteúdo distribuídas em até oito palcos simultâneos e mais de 100 palestrantes

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O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho foi confirmado como um dos palestrantes do iFood Move 2026, evento promovido pelo iFood voltado aos setores de restaurantes, varejo e conveniência. A programação será realizada nos dias 16 e 17 de setembro, no São Paulo Expo, e deve reunir mais de 12 mil participantes.

Segundo a organização, Ronaldinho compartilhará experiências sobre sua trajetória no futebol, abordando temas como criatividade, inovação, liderança e construção de legado.

Ronaldinho Gaúcho é um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol. Entre as principais conquistas da carreira estão a Copa do Mundo de 2002 com a Seleção Brasileira, a Liga dos Campeões da UEFA pelo Barcelona, em 2006, e a Copa Libertadores de 2013 pelo Atlético-MG.

O ex-atleta também foi eleito Melhor Jogador do Mundo pela FIFA em 2004 e 2005 e conquistou a Bola de Ouro da revista France Football em 2005.

Evento celebra os 15 anos do iFood

A edição de 2026 também marcará os 15 anos do iFood. De acordo com a empresa, a escolha de Ronaldinho busca destacar trajetórias brasileiras reconhecidas internacionalmente.

"O iFood Move 2026 celebrará os 15 anos do iFood. O Ronaldinho representa criatividade, talento e alegria que projetaram o Brasil para o mundo", afirmou Beatriz Pentagna, diretora de Marketing B2B do iFood.

As inscrições podem ser feitas através do site oficial do evento: www.ifoodmove.com.br (via plataforma Sympla).

Mais de 100 palestrantes confirmados

Além de Ronaldinho Gaúcho, o iFood Move 2026 contará com mais de 100 palestrantes e cerca de 70 horas de conteúdo distribuídas em até oito palcos simultâneos.

Entre os nomes já confirmados estão:

Nizan Guanaes, fundador da N.ideias;

Michel Alcoforado, antropólogo e sócio da Consumoteca;

João Branco, ex-CMO do McDonald's Brasil;

Diego Barreto, CEO do iFood;

Bruno Henriques, CFO do iFood e CEO do iFood Pago;

Ivo Lira, fundador do HubFood;

Marcelo Politi, fundador da Politi Academy;

João Barcelos, especialista em operações de foodservice;

Renata Cruz, fundadora da Foodness.

O evento também terá áreas de networking, workshops e exposição de soluções voltadas para restaurantes, mercados, farmácias e lojas de conveniência.

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