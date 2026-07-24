iFood Move 2026 terá palestra de Ronaldinho Gaúcho em evento para restaurantes e varejo
A programação do iFood Move 2026 conta com mais de 70 horas de conteúdo distribuídas em até oito palcos simultâneos e mais de 100 palestrantes
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho foi confirmado como um dos palestrantes do iFood Move 2026, evento promovido pelo iFood voltado aos setores de restaurantes, varejo e conveniência. A programação será realizada nos dias 16 e 17 de setembro, no São Paulo Expo, e deve reunir mais de 12 mil participantes.
Segundo a organização, Ronaldinho compartilhará experiências sobre sua trajetória no futebol, abordando temas como criatividade, inovação, liderança e construção de legado.
Ronaldinho Gaúcho é um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol. Entre as principais conquistas da carreira estão a Copa do Mundo de 2002 com a Seleção Brasileira, a Liga dos Campeões da UEFA pelo Barcelona, em 2006, e a Copa Libertadores de 2013 pelo Atlético-MG.
O ex-atleta também foi eleito Melhor Jogador do Mundo pela FIFA em 2004 e 2005 e conquistou a Bola de Ouro da revista France Football em 2005.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Evento celebra os 15 anos do iFood
A edição de 2026 também marcará os 15 anos do iFood. De acordo com a empresa, a escolha de Ronaldinho busca destacar trajetórias brasileiras reconhecidas internacionalmente.
"O iFood Move 2026 celebrará os 15 anos do iFood. O Ronaldinho representa criatividade, talento e alegria que projetaram o Brasil para o mundo", afirmou Beatriz Pentagna, diretora de Marketing B2B do iFood.
As inscrições podem ser feitas através do site oficial do evento: www.ifoodmove.com.br (via plataforma Sympla).
Mais de 100 palestrantes confirmados
Além de Ronaldinho Gaúcho, o iFood Move 2026 contará com mais de 100 palestrantes e cerca de 70 horas de conteúdo distribuídas em até oito palcos simultâneos.
Entre os nomes já confirmados estão:
- Nizan Guanaes, fundador da N.ideias;
- Michel Alcoforado, antropólogo e sócio da Consumoteca;
- João Branco, ex-CMO do McDonald's Brasil;
- Diego Barreto, CEO do iFood;
- Bruno Henriques, CFO do iFood e CEO do iFood Pago;
- Ivo Lira, fundador do HubFood;
- Marcelo Politi, fundador da Politi Academy;
- João Barcelos, especialista em operações de foodservice;
- Renata Cruz, fundadora da Foodness.
O evento também terá áreas de networking, workshops e exposição de soluções voltadas para restaurantes, mercados, farmácias e lojas de conveniência.
Serviço
- iFood Move 2026
- Datas: 16 e 17 de setembro de 2026
- Horário: das 9h às 19h
- Local: São Paulo Expo, São Paulo (SP)
- Ingressos: www.ifoodmove.com.br (via plataforma Sympla)