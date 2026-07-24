Empreendedoras de biojoias e de aromas vendem seus produtos até o final de julho no Quiosque do RioMar

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Até 31 de julho, Raízes por Elas e It Is Aroma vendem biojoias e aromas no Quiosque Solidário do RioMar, com toda a renda revertida às empreendedoras

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De nó em nó, as linhas de macramê se entrelaçam a pedras naturais e viram biojoias. É o ofício que a empreendedora Nicole Torkar Frugis aprendeu ainda adolescente e que se transformou na marca Raízes por Elas. Até 31 de julho, ela divide o Quiosque Solidário do RioMar Recife, no piso térreo do shopping, com as empreendedoras Ivoneide Silva e Thayana Tavares, à frente da It Is Aroma, marca de velas e aromas nascida na pandemia.

Uma vida em biojoias

Biojoias da Raízes por Elas combinam macramê e pedras brasileiras, como ônix, citrina e turmalina negra, com preços de R$ 20 a R$ 220 - Eduarda Nóbrega/JC Imagem

Nicole é de Boiçucanga, no litoral norte de São Paulo, e carrega a marca há mais de 20 anos, embora o nome Raízes por Elas (@raizesporelas) seja mais recente. Filha de uma família dona de uma marca de surfwear, ela era obrigada a competir em campeonatos de surfe, e odiava. Enquanto a prima surfava, Nicole ficava na areia com a prancha e passava horas na feirinha hippie, que ficava na entrada da praia. Foi ali, por volta dos 14 ou 15 anos, que aprendeu a fazer as primeiras peças e começou a vender na escola.

Aos 18 anos veio a decisão de que aquilo seria profissão. Em 2005, ela pegou uma mochila e foi viver como hippie mundo afora, viajando por dez anos de carona de caminhão, de barco e de canoa. "Conheço o Brasil todo", conta ela, ressalvando que o único estado do Norte que visitou foi o Tocantins. Aos 21 anos conheceu o pai das filhas, também artesão, e seguiu viajando com ele.

Chegou a Pernambuco em 2014, grávida da caçula Nyara, e decidiu ficar. "Lá em São Paulo eles não acolhem a gente como artista, não é o mesmo acolhimento que a gente tem aqui em Pernambuco, que é uma terra que pare artistas todos os dias", diz. Separou-se do companheiro em 2017 e seguiu sozinha com as meninas, hoje com 18 e 11 anos.

O nome da marca nasceu delas. "É um projeto meu e das minhas duas filhas, feito por nós três e para elas", explica Nicole. A logo é a flor do mandacaru, símbolo da resistência no sertão, escolhida porque ela enxerga na própria trajetória algo parecido com um milagre. "Eu costumo brincar que eu opero milagres todos os dias", diz, lembrando que cria as duas sozinha, só através da arte, sem ajuda de terceiros, e ainda assim consegue oferecer qualidade de vida e boa educação para elas. Nayê Flor e Nyara ajudam na produção e são, nas palavras da mãe, suas parceiras de verdade.

O ofício em si é o macramê, técnica ancestral que dispensa qualquer ferramenta e usa só as mãos. Nicole amarra uma linha base na perna e dali vai nascendo a peça. Nas biojoias que cria entram pedrarias, pérolas de cultivo e miçangas em bronze, que ela descreve como medicinais. Cada pedra carrega um significado, e é aí que mora a força da marca.

O ônix, por exemplo, é tratado como amuleto de proteção e força, indicado para atravessar momentos difíceis. A citrina remete à prosperidade, à abundância e ao otimismo. A turmalina negra, uma das mais fortes do catálogo, promete blindagem contra inveja, mau-olhado e energias negativas, enquanto a pedra da lua é associada à clareza emocional e aos novos começos.

"Quando as clientes chegam para me procurar, para conhecer a marca, elas acabam desabafando um pouco da vida delas, da fase que elas estão passando, para poder encontrar a biojoia que mais vai se encaixar ali naquele momento", conta. Desse espaço de escuta nascem amizades duradouras, que se renovam quando a cliente muda de fase e precisa de um novo amuleto para seguir a caminhada.

A durabilidade também é projeto. Nicole trabalha com fio encerado, impermeável, o que garante peças resistentes e reforça o compromisso com a sustentabilidade. As pedras vêm de fornecedores do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, estados com maior incidência de gemas naturais no país, numa escolha que ela descreve como forma de fortalecer a cultura brasileira.

O principal canal de vendas é o Instagram, mas Nicole também mantém, há mais de quatro anos, um ponto fixo todos os domingos na Feira do Bom Jesus, no Recife Antigo. A marca também está incubada no Marco Pernambucano da Moda. O maior desafio hoje, segundo ela, é escalar um trabalho que depende inteiramente das mãos, sem máquinas nem atalhos. O segundo é o custo dos espaços de visibilidade, muitas vezes alto demais para o retorno que trazem. "Já participei de muitos eventos que eu saí totalmente no prejuízo", lembra. Neste ano, ela também esteve na 26ª Fenearte, maior feira de artesanato da América Latina, realizada em julho em Olinda.

É por isso que ela credita ao Instituto JCPM um papel decisivo neste momento da carreira. "O instituto apoia a gente bastante, dando visibilidade, colocando a gente em espaços aonde a gente consegue ter o retorno financeiro, sem ter custo", diz Nicole, que também soma à parceria o quiosque da Loja de Artesanato de Talentos do RioMar e a feira sazonal que ocupa o prédio do JCPM. "O Instituto JCPM de Compromisso Social é um grande parceiro, grande mesmo", afirma.

Segundo ela, dos seus 20 anos de carreira, o mês no RioMar Recife está entre os mais rentáveis que já teve, e não só em termos financeiros. "As pessoas param ali para te enxergar, para escutar um pouco da sua história, para saber o que você faz", diz. "Mesmo quando não fecho a venda, tem retorno no Instagram", destaca. As peças da Raízes por Elas vão de R$ 20 a R$ 220.

AROMA QUE VIROU NEGÓCIO

Ivoneide Silva, da It Is Aroma, começou a fazer velas como hobby durante o isolamento da pandemia, em 2020 - Eduarda Nóbrega/JC Imagem

Do outro lado do mesmo quiosque, a história da It Is Aroma (@it_is_aroma) começou de um jeito bem diferente, dentro de casa, no isolamento de 2020. Ivoneide Silva atuava como dermoconsultora e consultora de beleza especializada em pele, depois de anos na área farmacológica, incluindo passagem por farmácia, enquanto Thayana Tavares trabalhava como analista de recrutamento. Thayana também é formada em inglês e dá aulas do idioma. Em home office e com tempo livre, o casal sentiu falta de um hobby. "Eu sempre gostei de cuidar da casa, de arrumar, de limpar", conta Ivoneide, "e aí comecei a fazer vela como um hobby, que depois virou uma paixão e depois virou um negócio", conta.

O nome surgiu no fim de 2020, entre outubro e novembro, quando Ivoneide começou a fazer velas de presente para amigos. Numa brincadeira com o inglês de Thayana, um "que aroma gostoso, isso é o quê" virou jogo de palavras com os próprios nomes das duas. Mas o nome carrega um significado mais fundo. Quando se casaram, uma adotou o sobrenome da outra, e a juíza que oficializou a união avisou que a troca de documentos seria trabalhosa.

"Ela disse assim, boa sorte, você vai prestar para trocar todos os documentos", lembra Ivoneide. "Eu ri e disse, não tem problema não, vou trocar uma vez só, casamento é para sempre." A frase ficou na cabeça e virou parte da brincadeira que batizou a marca. A frase, segundo Ivoneide, carrega um sentido que vai muito além do trocadilho. "Significa o direito da gente poder casar, da gente poder pegar o nome do outro, da gente poder existir numa sociedade que ainda é muito homofóbica", diz.

O aprendizado técnico veio de cursos no YouTube e de capacitação paga com um professor de velas, entre queimaduras e muita tentativa e erro. No caminho, veio também a virada para a sustentabilidade. No início, as velas eram feitas com parafina, que pega fogo com facilidade e tem risco de incêndio.

Hoje a produção usa só cera de coco e algodão, com essências veganas, extraídas de frutas e não de química sintética. Algumas essências elas mesmas extraem em casa, como a de lavanda, aquecida no forno até soltar o óleo, ou a de maracujá, espremendo a casca da fruta e deixando o líquido curar com azeite até virar óleo essencial, um processo que pode levar até seis meses para render um litro de essência.

Entre velas e aromas para ambiente, o segundo tem vendido mais, puxado pela popularização da aromaterapia. "As pessoas hoje em dia associam muito o cheiro da cama", contam. "A gente vende muito aroma para o ambiente, e como o nosso aroma pode ser usado em roupa, acaba que vende mais do que vela." As velas ainda enfrentam um preconceito local. "As pessoas aqui em Pernambuco ainda têm muito preconceito com vela, têm muito medo de incêndio", diz Ivoneide. Por isso, cada vela sai com instrução de queima e passa por testes para garantir que o vidro não explode, com orientação para nunca deixar acesa sozinha ou perto de criança.

A venda acontece principalmente pelo Instagram, complementada por entregas via aplicativo, uma loja na Shopee e feiras esporádicas, hoje pausadas por causa da chuva.

A relação com o Instituto JCPM vem de muito antes da marca. Ivoneide é aluna desde os tempos do Espaço Jovem, na Brasília Teimosa, programa que deu origem ao instituto e que completa 20 anos, os mesmos 20 anos que ela soma como aluna da primeira turma. "Eu fiz todos os meus cursos preparatórios no instituto", diz, citando os cursos de auxiliar administrativo e de informática. Eu digo com muito orgulho que eu sou filha do instituto, porque eu fiz várias capacitações no Instituto JCPM", orgulha-se.

Para ela, o Instituto "sempre serviu como porta, tanto para o emprego formal, para o CLT, mas também tem como ajuda e direcionamento para a gente como empreendedor". Eles me acompanharam a vida inteira. E aí quando eu comecei a empreender, eles me apoiaram muito, inclusive abriram espaços para mim", recorda.

Foi por meio dele que participou de três edições da Transforma Pride, feira LGBT do Recife, duas delas com patrocínio do instituto. Neste ano, a novidade é a participação na Expo Preta, em agosto. "Estou muito orgulhosa, estou muito feliz com o convite, que é uma oportunidade muito grande", diz, lembrando que o evento também é uma chance de outros empreendedores terem espaço e serem ouvidos. "Porque você empreender é muito difícil. Você empreender sendo LGBT é mais difícil ainda. Quando entra a questão racial então", observa.

"Esse espaço no RioMar é algo que a gente não teria condições de pagar, porque é muito caro no shopping, ainda mais desse tamanho e dessa qualidade". Mas o que destaca acima de tudo é outra coisa. "Eu acho que o principal foi o acolhimento, o ensino que eles me deram. Eles me ensinaram sobre sustentabilidade, sobre ser cidadã, sobre entender que o outro precisa do teu espaço. O instituto é muito mais do que só um lugar que dá curso para o povo e prepara para trabalhar no shopping. É como se eles fossem da família. A gente se sente da família. Tanto é que, quando a gente está com problema, a gente vai para lá aperrear eles", diz.

Na IT IS Aroma os preços variam bastante, do pequeno cheirinho de guarda-roupa a R$ 10 até a vela de 200 gramas, com mais de 100 horas de queima, por R$ 120. No meio do caminho estão velinhas de 50 gramas a partir de R$ 30, aromatizadores de ambiente a partir de R$ 15, difusores de vareta a partir de R$ 30 reais.

As três empreendedoras fazem parte de um movimento maior. Levantamento do Sebrae com base em dados da Receita Federal mostra que 2025 foi o melhor ano já registrado para a abertura de negócios liderados por mulheres no Brasil, mais de 2 milhões de novos empreendimentos, cerca de 42% de tudo o que foi criado no país no período. É dentro desse cenário que Nicole, Ivoneide e Thayana constroem, cada uma à sua maneira, um negócio a partir das próprias mãos.

O QUE É O QUIOSQUE SOLIDÁRIO

O Quiosque Solidário é uma iniciativa de estímulo à geração de renda por meio da venda de artigos personalizados e artesanatos produzidos por voluntários e por pessoas atendidas por instituições filantrópicas reconhecidas por atuar em causas como acolhimento de crianças, tratamento de câncer, pessoas em situação de rua e mães de crianças com doenças raras, entre outras. Com curadoria do Instituto JCPM de Compromisso Social, a cada mês uma entidade diferente ocupa o espaço colaborativo. No caso da Raízes por Elas e da It Is Aroma, o quiosque é cedido sem nenhum custo, e todo o valor das vendas fica com as empreendedoras.