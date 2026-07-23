Yellen: tarifa dos EUA contra Brasil reflete visão pessoal de Trump e não política econômica

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Segundo Yellen, as tarifas amplas aplicadas ao Brasil e a outros parceiros comerciais "estão prejudicando" relações comerciais de longo prazo

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A ex-secretária do Tesouro dos Estados Unidos Janet Yellen afirmou nesta quinta-feira, 23, que a política tarifária adotada pelo presidente Donald Trump contra o Brasil reflete "suas próprias visões pessoais de longa data", e não um diagnóstico econômico consolidado.

A declaração foi dada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, durante coletiva de imprensa no evento ExpertXP, em São Paulo, em resposta a pergunta sobre se o Brasil enfrenta uma ruptura real na relação comercial com os EUA ou se a medida é fruto da política doméstica americana.

Segundo Yellen, "não há muitos economistas, se é que há algum", que apoiem as tarifas impostas por Trump. Ela disse que as tarifas amplas aplicadas ao Brasil e a outros parceiros comerciais "estão prejudicando" relações comerciais de longo prazo e impõem custos relevantes às famílias americanas, ainda que gerem receita significativa ao governo dos EUA.

Questionada sobre a possível ligação entre desmatamento e a nova rodada de tarifas, Yellen afirmou que "não entende" a justificativa, dizendo que os dados mostram queda no desmatamento no Brasil, não aumento.

A economista disse ainda não ver evidências de que as tarifas tenham corrigido o déficit comercial americano, alegado por Trump como justificativa central, e classificou a política tarifária como "arbitrária", afirmando que ela mostra que os Estados Unidos se tornaram um parceiro comercial pouco confiável.